Les employés de Postes Canada recevront une formation pour expliquer aux clients la marche à suivre pour obtenir ce nouveau produit financier, qui consiste à faire une demande en ligne ou par téléphone (numéro sans frais). La TD accompagnera les clients en ce qui concerne leur demande, la décision et l'octroi du prêt, et les clients auront accès à des ressources d'information financière et des services bancaires en ligne. Les petits prêts personnels (1 000 $ et plus) offerts seront assortis d'une période de remboursement flexible, aux taux d'intérêt concurrentiels de la TD.

« Postes Canada est fière de s'associer à la TD et de travailler en étroite collaboration avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) dans le cadre de ce projet pilote emballant, a déclaré Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. En combinant notre capacité unique à servir l'ensemble du pays avec l'expertise d'un fournisseur de services financiers bien établi, nous croyons qu'il est possible d'améliorer l'accès aux services financiers pour tous les Canadiens, surtout ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées ou dans les communautés autochtones. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Postes Canada pour favoriser l'inclusion financière à l'échelle du pays, a affirmé Andrew Pilkington, vice-président à la direction, Solutions de prêt et Équipe des ventes spécialisée, à la TD. Nous sommes très fiers de servir des millions de Canadiens par l'entremise de notre réseau de succursales, de nos canaux numériques et de nos services bancaires téléphoniques. Cette initiative nous permet de répondre à plus de besoins en offrant un meilleur accès et plus d'options aux Canadiens. »

Chaque année, les employés de nos bureaux de poste effectuent 5 millions de transactions financières pour nos clients pour les aider à envoyer de l'argent ou à bien dépenser ou gérer leur argent. Ces services comprennent l'envoi de fonds au pays et à l'étranger par MoneyGram et des mandats-poste ainsi que la vente de produits comme des cartes de crédit prépayées rechargeables, des cartes-cadeaux, des bons électroniques ou encore des cartes pour effectuer des paiements en ligne.

La planification du lancement du projet pilote cet automne est en cours. Ce projet pilote vise à mettre à l'essai notre approche et à évaluer la réaction des clients en vue d'un lancement à l'échelle nationale. Nous communiquerons d'autres renseignements sur la gamme de produits et les emplacements participants à l'approche de la date de lancement.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Renseignements : Postes Canada, 613 734-8888, [email protected]; TD, Amy Thompson, 647 631-5997, [email protected]

