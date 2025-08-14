Selon un sondage de la TD, moins de 10 % d'entre eux utilisent chaque jour les outils d'IA au travail, ce qui souligne le potentiel d'adoption de cette technologie

TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - À mesure que l'IA s'implante dans les lieux de travail, la main-d'œuvre reconnaît son potentiel pour stimuler la productivité et favoriser la croissance professionnelle. Pourtant, malgré cet optimisme, beaucoup ne se sentent pas encore suffisamment préparés pour utiliser efficacement l'IA. Selon un sondage du Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »), bien que la majorité des travailleurs canadiens considèrent l'IA comme un outil utile, ils n'ont ni la formation ni le soutien nécessaires pour l'utiliser efficacement.

Selon le Rapport de la TD sur l'IA 2025, 56 % des Canadiens sondés qui utilisent l'IA au travail affirment qu'elle améliore leur productivité. Les plus jeunes en particulier, dont ceux de la génération Z (69 %) et de la génération Y (59 %) sont plus susceptibles de considérer l'IA comme un outil qui améliore leur travail que les employés de la génération X (50 %) et les baby-boomers (38 %).

« L'IA transforme le milieu de travail et crée de formidables occasions de croissance, d'apprentissage et d'avancement professionnel, affirme Tina Robinet, première vice-présidente, Ressources humaines, Services communs à la TD. À la TD, nous considérons l'IA non seulement comme un outil, mais aussi comme une occasion d'aider les employés et de leur donner les moyens d'agir. Notre objectif est de renforcer la confiance des collègues à l'égard des nouvelles technologies. »

L'IA comme facteur de différenciation professionnelle et source de pression

Les travailleurs canadiens considèrent l'IA comme un atout professionnel. Plus de la moitié (52 %) des personnes qui l'utilisent au travail estiment que l'expertise en IA leur procure un avantage concurrentiel par rapport à leurs pairs occupant un poste similaire. Toutefois, 27 % d'entre eux admettent avoir exagéré leurs compétences en IA auprès de leurs collègues, ce qui suggère une pression croissante pour suivre le rythme.

Les générations plus jeunes sont à l'origine du changement de mentalité. Près du tiers des répondants de la génération Z (32 %) considèrent que l'IA est davantage une occasion à saisir qu'une menace pour les emplois futurs. Ils sont suivis des milléniaux (23 %), tandis que la génération X (18 %) et les baby-boomers sont les moins susceptibles de considérer l'IA comme une occasion à saisir (19 %).

L'adoption des outils d'IA a du chemin à faire

Bien que plus de la moitié des travailleurs canadiens (58 %) disent utiliser les outils d'IA fournis par leur milieu de travail, une proportion beaucoup plus faible utilise ces outils régulièrement. D'après le sondage, seulement 8 % du personnel utilise quotidiennement des outils d'IA fournis par leur employeur, tandis que le reste les utilise une fois par semaine (14 %) ou une fois par mois (13 %). Une grande partie des travailleurs canadiens sondés affirment ne jamais utiliser d'outils d'IA au travail (42 %).

« Nous savons qu'adopter de nouvelles technologies peut être déstabilisant, tant pour l'entreprise que pour les collègues, affirme Kirsti Racine, vice-présidente, Plateforme technologique d'IA à la TD. À la TD, l'adoption d'une approche ciblée pour offrir des fonctionnalités d'IA aux collègues s'est avérée efficace pour nous aider à surmonter cet obstacle. Nous travaillons avec nos secteurs d'activité et nos collègues pour mettre en œuvre des solutions qui leur permettront d'en tirer des avantages à court terme. Par conséquent, nous constatons une augmentation régulière de l'intérêt, de l'adoption et de l'enthousiasme à l'égard de nos outils d'IA. »

L'amélioration des compétences demeure essentielle

Le manque de formation est l'un des principaux obstacles à une plus grande adoption de l'IA, selon les travailleurs canadiens. Près des deux tiers (64 %) de ceux qui utilisent l'IA estiment que leur employeur ne leur a pas fourni de directives adéquates sur la manière d'utiliser efficacement l'IA. Plus d'un quart (27 %) d'entre eux sont même fortement en désaccord avec le fait qu'ils ont reçu une formation adéquate de la part de leur employeur sur l'utilisation de l'IA au travail.

De plus, de nombreux travailleurs croient que leurs collègues, et même leurs gestionnaires, ne comprennent pas vraiment les fonctionnalités de l'IA et les risques qui y sont associés. En ce qui a trait à l'utilisation de l'IA au travail, 58 % des répondants disent que la plupart de leurs collègues n'ont aucune idée de ce qu'ils font, et près de la moitié (48 %) pensent que leur patron est dépassé par la situation.

La TD cherche activement à contribuer à combler l'écart entre le potentiel de cette technologie et le degré de préparation à l'utiliser à la Banque. Parmi les populations de collègues ciblées qui utilisent les outils d'IA, la Banque obtient un taux d'engagement de 80 % pour Microsoft 365 Copilot et de 92 % pour GitHub Copilot. Les commentaires sur les fonctionnalités qui ont été activées sont positifs, y compris le code amélioré et la création de documents. De plus, grâce à divers programmes de formation et de perfectionnement comme TD Essor, les collègues peuvent acquérir des compétences à leur rythme grâce à une variété de formats, dont des séances virtuelles, des formations en personne, du coaching et des tutoriels pour favoriser la littératie et la préparation en matière d'IA.

« L'IA transforme la manière dont les Canadiens travaillent, mais une adoption significative nécessite plus que de nouveaux outils. Il faut de la confiance, de la formation et un leadership réfléchi, explique Luke Gee, chef, Analyses et Intelligence artificielle, Groupe Banque TD. Derrière chaque stratégie d'IA à la TD se cache une occasion de rendre l'expérience client et l'expérience collègue plus intelligentes et plus intuitives. Notre objectif est de rendre les services bancaires plus simples, plus sûrs et plus intelligents, que ce soit par des robots conversationnels qui aident nos collègues à accélérer le travail, l'automatisation de certaines tâches pour leur faire gagner du temps, ou encore de la formation pour améliorer leurs compétences dans le domaine de l'IA. »

La TD favorise d'ailleurs cette approche dans le cadre de l'initiative TD invente, sa plateforme stratégique qui vise à stimuler l'innovation marquante à l'échelle de la Banque. Pour en savoir plus, visitez la page Actualités TD ou apprenez-en davantage sur la dernière expansion de son centre de recherche et de développement en IA, Layer 6 .

À propos du sondage

Le sondage du Rapport de la TD sur l'IA 2025 a été réalisé par Ipsos entre le 17 et le 31 mars, pour le compte de la TD. Aux fins de ce sondage, un échantillon de 2 500 Canadiens de 18 ans ou plus ont été interrogés. L'échantillon a ensuite été pondéré afin d'assurer que sa composition reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et fournisse des résultats représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, la marge d'erreur du sondage est d'environ 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si toute la population canadienne adulte avait répondu au sondage. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans les sous-groupes de population. Les résultats de tous les questionnaires et sondages peuvent contenir d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

