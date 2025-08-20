OTTAWA, ON, le 20 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont repris les discussions avec l'aide de médiateurs fédéraux.

Lors de cette rencontre, la Société a reçu la réponse du STTP à ses dernières et meilleures offres, qui avaient été présentées le 28 mai.

L'entreprise examine actuellement la réponse du Syndicat et demandera des précisions si nécessaire. D'autres rencontres sont prévues vendredi et lundi.

Postes Canada est déterminée à conclure de nouvelles ententes dans le cadre du processus de négociation collective.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]