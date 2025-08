La Société réfléchit aux prochaines étapes après le résultat du scrutin.

OTTAWA, ON, le 1er août 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a annoncé à Postes Canada que les employées et employés membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont voté contre les offres finales de la Société pour les deux unités de négociation, urbaine et des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). Cela signifie que les négociations entre les parties ne sont pas terminées.

Nous sommes déçus de ces résultats, mais nous tenons à remercier les employées et employés pour leur participation au processus. Nous remercions également le CCRI d'avoir administré le vote.

Ce résultat ne change rien au besoin urgent de moderniser et de protéger ce service national essentiel. Cependant, il signifie que l'incertitude, qui a déjà lourdement hypothéqué notre entreprise et nui aux nombreuses personnes et entreprises qui comptent sur Postes Canada, se poursuivra. Nous réfléchissons aux prochaines étapes.

