OTTAWA, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - Postes Canada rencontrera le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) à la table de négociation vendredi pour écouter la réponse du syndicat aux dernières et meilleures offres de la Société présentées le 28 mai.

Les parties se rencontreront vendredi pour reprendre les discussions de bonne foi avec l'aide de médiateurs fédéraux. L'entreprise est impatiente de recevoir une réponse complète et détaillée du STTP qui répondra aux défis bien réels, croissants et majeurs auxquels fait face le service postal.

Postes Canada est confrontée à une crise existentielle. Les volumes de lettres continuent de diminuer et la concurrence dans le secteur d'activité Colis exerce une pression toujours croissante sur le modèle d'exploitation de la Société. Cette réalité a été confirmée par la Commission d'enquête sur les relations de travail indépendante dirigée par le commissaire William Kaplan.

Bien que les négociations ne soient pas résolues, il existe toujours un besoin urgent de moderniser Postes Canada et de protéger le service postal national pour la population canadienne.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias de Postes Canada, 613-734-8888, [email protected]