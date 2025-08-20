Un nouveau sondage de la TD révèle des écarts notables en ce qui a trait aux connaissances sur la capacité financière et aux attentes relatives aux taux, alors que les Canadiens pèsent leurs décisions à l'égard de la propriété dans un contexte en évolution

TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage de la TD montre comment le marché actuel, qui est de plus en plus complexe, influence la façon dont les Canadiens abordent l'un des éléments financiers les plus importants de leur vie : leur prêt hypothécaire. Même si la majorité des Canadiens estiment comprendre le processus hypothécaire, le sondage indique que la volatilité économique, l'imprévisibilité des taux et les pressions tarifaires poussent de nombreuses personnes à revoir leurs stratégies, ce qui démontre l'importance de pouvoir se fier à des conseils d'experts pour composer avec les défis du contexte d'aujourd'hui.

Les Canadiens et l'incertitude des taux d'intérêt

Si la Banque du Canada a laissé son taux inchangé ces derniers mois, les Canadiens restent divisés sur la tangente que prendront les prochaines annonces. En effet, selon le sondage, 32 % des Canadiens s'attendent à une augmentation du taux, 27 % prédisent une baisse et 29 % croient qu'il demeurera le même. Cette absence de consensus témoigne de la complexité des décisions financières à long terme que doivent prendre les Canadiens dans un contexte qui évolue rapidement.

« Il y a tellement d'incertitude quant à l'avenir que les Canadiens réfléchissent soigneusement avant de prendre des décisions hypothécaires, affirme Patrick Smith, VP, Gestion des produits, Crédit garanti par des biens immobiliers à la TD. Obtenir des conseils d'experts peut les aider à décomplexifier la question et ainsi, en toute confiance, à faire des choix éclairés qui cadrent avec leurs besoins et leurs objectifs à long terme. »

Les pressions économiques ajoutent à la complexité

Au-delà de l'imprévisibilité des taux, les Canadiens ont de plus en plus conscience des répercussions que peuvent avoir les grands changements économiques sur leur objectif d'accession à la propriété. Les droits de douane, plus particulièrement, jouent un rôle déterminant dans les décisions hypothécaires. Selon le sondage, près d'un tiers (29 %) des Canadiens affirment que les droits de douane les ont amenés à réévaluer leur stratégie hypothécaire.

Le sondage révèle aussi que :

31 % indiquent que les droits de douane ont eu des effets sur leur capacité d'emprunt

28 % conviennent que les droits de douane les ont poussés à reconsidérer l'obtention d'un prêt hypothécaire

28 % conviennent que les droits de douane ont influencé ou influenceront leur choix de prêteur hypothécaire

Des conseils fiables, un élément clé du processus hypothécaire

Même si le sondage a montré que les Canadiens, dans l'ensemble, comprennent bien le processus hypothécaire, la complexité du marché actuel soulève de nouveaux défis pour eux. Plus d'un quart (27 %) disent ne pas savoir comment améliorer leur capacité financière, et 23 % affirment avoir dû assumer des coûts imprévus durant le processus. Ces constats montrent que même les emprunteurs avisés peuvent bénéficier d'un soutien personnalisé.

Dans ce contexte, les conseils fiables continuent de jouer un rôle central. En effet, le sondage indique que 88 % des Canadiens estiment important de pouvoir accéder à des conseils d'experts, ce qui renforce la nécessité pour eux de recevoir un soutien personnalisé dans un marché en évolution.

Qu'il s'agisse de renouveler ou de refinancer un prêt hypothécaire, ou de planifier l'achat d'une première propriété, Soutien hypothécaire TD en direct accompagne les Canadiens dans leurs premiers pas. Une fois qu'ils ont répondu à quelques questions rapides en ligne, on les met en contact avec un spécialiste hypothécaire TD pouvant leur offrir des conseils personnalisés qui cadrent avec leurs objectifs financiers et les réalités du marché d'aujourd'hui.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada du 18 au 19 mai 2025 auprès de 942 propriétaires canadiens et de 223 Canadiens ayant l'intention d'acheter une propriété au cours des deux prochaines années. Tous les participants ont été sélectionnés au hasard. Ces Canadiens étaient des adultes faisant partie du panel en ligne Maru Voice Canada.

Les résultats ont été pondérés par âge, genre, région et niveau de scolarité (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte.

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ 3,2 % chez les propriétaires et d'environ 6,6 % chez les acheteurs potentiels, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

