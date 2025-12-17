Découverte et protection d'un témoin exceptionnel de l'époque des boîtes à chansons

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'un avis d'intention de classement pour le mur d'honneur de Chez Bozo et la maison dans laquelle il se trouve, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

La maison sise au 1208, rue Crescent, à Montréal, a abrité l'une des premières boîtes à chansons du Québec : Chez Bozo, du nom du collectif de chansonniers composé à l'origine d'Hervé Brousseau, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillée et Raymond Lévesque. C'est à cette adresse que ces artistes, devenus célèbres, se sont produits en 1959 et en 1960. Les Bozos sont reconnus pour avoir profondément marqué l'histoire de la chanson québécoise, en contribuant notamment à faire du chansonnier une figure dominante de la scène musicale des années 1960, tout en favorisant la prolifération des boîtes à chansons à travers le Québec. Grâce à leur influence, ces petites salles ont servi de tremplin aux auteurs-compositeurs-interprètes qui y ont présenté leurs textes aux accents poétiques, parfois engagés, dans la tradition de Félix Leclerc. Les boîtes à chansons ont ainsi joué un rôle essentiel dans l'affirmation et la diffusion de la chanson québécoise pendant la Révolution tranquille.

Récemment découvert par Alexandre Leclerc et Maxime Le Flaguais, le mur d'honneur de Chez Bozo est un témoin exceptionnel de cette ancienne boîte à chansons qui a marqué le Québec, et de l'ébullition culturelle de cette époque. Les artistes qui s'y sont produits, ainsi que les visiteurs de renom, ont choisi d'immortaliser leur passage dans cet endroit mythique en laissant sur un mur l'empreinte de leur main trempée dans la gouache et leur signature. Ce sont plus de 80 signatures et empreintes qui sont à jamais marquées sur ce mur, dont celles des Bozos et d'autres figures de la scène culturelle québécoise. Parmi celles-ci, Félix Leclerc, Pauline Julien, Marcel Dubé et André Gagnon, mais aussi Édith Piaf, Yves Montand et Simone Signoret, trois vedettes internationales d'origine française qui ont assisté à un récital des Bozos.

« La redécouverte de ce mur d'honneur nous permet de prendre conscience de l'immense contribution qu'a eue la boîte à chansons Chez Bozo pour le Québec. Ce lieu mythique est à l'origine d'autres salles qui ont contribué à la diffusion de la chanson québécoise, je pense notamment au théâtre Le Patriote et à la boîte à chansons la Butte à Mathieu située à Val-David. Il est clair pour moi que le mur d'honneur de Chez Bozo et le bâtiment dans lequel il est situé possèdent une valeur patrimoniale indéniable et est un témoin exceptionnel de la richesse de la scène artistique de l'époque. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le mur d'honneur de Chez Bozo témoigne de l'importance de Montréal comme pôle culturel exceptionnel du Québec. Je suis certaine que le classement de ce bien pourrait contribuer au rayonnement de la métropole et à la vitalité de la rue Crescent. Mon collègue peut être assuré de mon soutien indéfectible dans son souhait de préserver le souvenir de l'une des toutes premières boîtes à chansons établies au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette annonce marque un moment profondément symbolique pour nous : celui où un pan majeur de l'histoire musicale du Québec renaît devant nos yeux. Redonner vie à Chez Bozo, c'est remettre en lumière l'héritage de celles et ceux qui ont façonné notre culture moderne. Nous sommes immensément reconnaissants de l'appui que nous recevons pour concrétiser ce projet, qui vise non seulement à protéger un lieu mythique, mais aussi à lui redonner une vocation vivante, créative et accessible. C'est un privilège de pouvoir contribuer à faire vibrer de nouveau ce patrimoine pour les artistes d'aujourd'hui et les générations futures. »

Maxime Le Flaguais et Alexandre Leclerc

« C'est une immense fierté pour Montréal de voir revivre un lieu aussi emblématique que Chez Bozo. Le mur d'honneur raconte une histoire unique : celle d'artistes qui ont façonné notre identité culturelle et contribué au rayonnement de la chanson québécoise. Préserver ce patrimoine, c'est affirmer notre engagement à protéger la mémoire collective tout en inspirant la créativité des générations futures. »

Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

Depuis 2022, 31 sites et immeubles patrimoniaux, 15 personnages, 2 lieux et 6 événements ont été inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec.





Le ministère de la Culture et des Communications a initié l'évaluation de l'intérêt patrimonial du mur d'honneur de Chez Bozo et de la maison dans laquelle il se trouve en 2025. C'est à la suite de cette évaluation que le ministre a pris la décision de signer l'avis d'intention de classement pour ce bien.





Le Ministère a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles :

Intérêt patrimonial des éléments du patrimoine immatériel ;



Intérêt patrimonial des immeubles et sites patrimoniaux;



Intérêt patrimonial des objets, documents et ensembles patrimoniaux ;



Intérêt patrimonial des personnages, événements et lieux historiques .

