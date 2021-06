BÉNÉFICIAIRE PROVINCE DESCRIPTION DU PROJET DISTINCTION

?Aq'am Colombie-Britannique Les services des loisirs élaboreront un plan directeur des loisirs qui comprendra le programme « S'engager à être en forme » destiné aux jeunes de la communauté d'?Aq'am. Les activités seront planifiées et réalisées à partir de la programmation suivante : Campagne de sensibilisation à l'activité physique ; Camp d'été sportif ; Introduction aux sports ; Activités de sports et de loisirs dans des installations locales ; Programme de gymnastique ; Parties de soccer, de ballon chasseur et de hockey en salle en soirée ; et Cours de conditionnement physique. Première Nation

Première Nation d'Abegweit Île-du-Prince-Édouard Le projet « Hiver actif » vise à atténuer les problèmes sociaux et de santé présents dans la communauté de la Première Nation d'Abegweit en encourageant la participation à des activités physiques pendant la saison hivernale. Les activités comprendront l'entretien du réseau communautaire de sentiers et de la patinoire extérieure pour qu'ils puissent être utilisés tout au long de l'hiver; l'achat d'équipement sportif pour la communauté; et la conduite d'activités sportives hivernales telles que des séances de patinage communautaires, des tournois de hockey pour les jeunes, des cours pratiques de curling, des activités de raquette et de ski de fond, et des voyages de ski alpin et de planche à neige. Première Nation

Anishnabeg Outreach Ontario Le programme d'éducation multisports sera un programme de sports, une bibliothèque de prêt et un programme d'enseignement qui servira de halte-garderie, dans le cadre duquel Anishnabeg Outreach effectuera une rotation entre différents sports. Les activités seront offertes aux jeunes de 4 ans et plus. Les sports comprendront le soccer, le volleyball, le basketball, le hockey de rue, la crosse, la danse traditionnelle, les arts martiaux et le cyclisme. Personnes autochtones

Conseil tribal d'Athabasca (CTA) Alberta Ce projet a pour but d'accroître le taux de fréquentation dans les écoles secondaires grâce à l'instauration du programme de sports et de bien-être pour les élèves. Le CTA compte aider les élèves qui souhaitent devenir entraîneurs à suivre une formation officielle dans le cadre du PNCE. Le projet permettra à l'entraîneur et à l'athlète de participer éventuellement à des tournois interscolaires et provinciaux. Première Nation

Bande indienne des Micmacs de Gaspé Québec Amélioration de l'accès à l'activité physique : Outiller la communauté d'équipement de plusieurs sports afin de promouvoir et accroître l'accès à l'activité physique; et

Assurer la location d'espaces et d'installations sportives afin d'offrir une programmation fixe à la communauté de Gespeg ainsi qu'aux migrants qui habitent maintenant la grande région de Montréal. Première Nation

BC Ultimate Colombie-Britannique Le Programme communautaire Ultimate Spirit : Comprend une série de modules d'apprentissage scolaire de l'ultimate, adaptés à la culture et aux besoins individuels des membres des Premières Nations ciblées ;

A pour objectif d'enseigner ce sport dans le cadre d'un parcours d'apprentissage des éléments du jeu tout en explorant les valeurs de connexion, d'inclusion, d'esprit et de respect; et

Inclut un entraînement et un mentorat par un entraîneur, et l'élaboration de ressources documentaires (p. ex., cartes de compétences techniques et d'apprentissage, et lignes directrices du programme), qui seront traduites au besoin. Première Nation

Première Nation de Bearskin Lake Ontario Le programme pour enfants et adolescents de la Première Nation de Bearskin Lake offrira des activités sportives à ses jeunes de 5 à 18 ans à Bearskin Lake, en Ontario, de juillet à mars en 2021-22 et en 2022-23. Parmi les sports offerts figureront le ballon balai, le hockey, le baseball, la balle molle et le soccer. Pour commencer, le programme offrira du soccer et du baseball ou de la balle molle en juillet dans le cadre d'un programme de camp d'été, et il effectuera une rotation quotidienne entre les groupes d'âge. En automne et en hiver, le ballon balai et le hockey seront ajoutés au programme. Le hockey en salle aura lieu dans le gymnase de l'école et l'aréna, et sera pratiqué en alternance avec le ballon balai chaque semaine pendant les mois de septembre et d'octobre. De plus, lorsque la patinoire sera prête, le hockey en salle sera remplacé par du hockey sur glace. Le hockey sur glace et le ballon balai seront enseignés et pratiqués de novembre à mars. Première Nation

Première Nation de Big River Saskatchewan Le projet de participation des jeunes de l'école SeSeWaHum vise à corriger les lacunes en matière de bien-être mental et physique dans la communauté de la Première Nation de Big River. Il permettra d'encourager les jeunes à suivre le cours de natation et de sécurité aquatique de la Croix-Rouge, puis à offrir des leçons de natation et d'autres activités aquatiques et culturelles à d'autres personnes ou à les inciter à y participer, notamment la baignade, la pêche et le canotage. La communauté achètera également de l'équipement de sport aquatique afin d'accroître la capacité de programmation au secteur riverain de la Première Nation de Big River. Première Nation

Nation ojibwée de Brokenhead Manitoba L'équipe du programme du principe de Jordan de la Nation ojibwée de Brokenhead établira des programmes de cyclisme et de canotage, et des camps sur les terres afin de mobiliser les jeunes et de promouvoir des comportements sains et actifs qui contribuent à une communauté plus saine et plus épanouie. Première Nation

Centre d'accueil autochtone du Canada (Canadian Native Friendship Centre - CNFC) Alberta Le CNFC mettra en place un programme multisports pour jeunes autochtones afin de rejoindre les adolescents et les adolescentes métis, inuits et des Premières Nations âgés de 12 à 18 ans. Des activités comme le basketball, le baseball, le hockey en salle, le volleyball et le soccer intérieur et extérieur seront intégrées aux enseignements culturels des mentors, des gardiens du savoir et des entraîneurs autochtones. Premières Nations, Métis, Inuit

Centre de formation des entraîneurs du Nouveau-Brunswick (EntraîneurNB) Nouveau-Brunswick Le projet « Mobilisation des leaders de la prochaine génération » vise à former et à autonomiser les jeunes pour qu'ils deviennent la prochaine génération d'entraîneurs autochtones au Nouveau-Brunswick. Le projet prévoit la mise en œuvre d'un programme de mentorat et de formation d'entraîneurs, la tenue de séances de réseautage entre pairs, le jumelage d'entraîneurs chevronnés avec des jeunes et des entraîneurs en devenir, ainsi que l'offre d'un soutien plus général aux entraîneurs et aux leaders autochtones de diverses communautés du Nouveau-Brunswick. Ce projet devrait permettre d'accroître la capacité et l'employabilité des entraîneurs autochtones et, par le fait même, d'apporter des avantages à long terme aux programmes sportifs communautaires. Organisme sans but lucratif (partenaire provincial de la formation des entraîneurs du Programme national de certification des entraîneurs)

Première Nation non cédée des Chippewas de Nawash (Programme des leaders en formation) Ontario Le programme « Sport Initiative Fund: Building a Resilient Community » offrira une grande variété d'activités aux enfants, aux adolescents et aux membres de la communauté. Les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans participeront principalement à des activités hebdomadaires faisant la promotion du bien-être physique, émotionnel et mental, de la culture et de l'apprentissage sur les terres, qui leur permettront de devenir des personnes indépendantes sur les plans social et économique, ainsi que de réussir et de faire preuve d'initiative dans leur communauté. Première Nation

Conseil des Innus d'Ekuanitshit Québec Le premier volet est l'ouverture d'une salle d'entraînement pour toute la population âgée de 12 à 75 ans pour que les personnes puissent suivre des programmes de remise en forme, mais aussi un maintien de l'activité physique. Le deuxième volet est le démarrage des activités plein air (randonnées de kayak et de canot en rivière et en mer, et l'achat de vélos de montagne pour faire des randonnées sur les chemins de terre à proximité de la communauté). Première Nation

Première Nation de Day Star Saskatchewan Le programme de soutien à l'inclusion sociale par le sport de Day Star aura pour but de favoriser la participation communautaire et le développement social dans la communauté de la Première Nation de Day Star, grâce à l'élaboration de programmes structurés qui permettront d'offrir des activités de conditionnement physique, de basketball, de soccer, de hockey, de randonnée pédestre et de course cross-country à des participants de divers groupes d'âge. Ces activités et les ateliers connexes dirigés par des instructeurs visent à contribuer à la santé et à la formation des participants, et à réduire les comportements à risque chez ces derniers. Première Nation

Association des sports et loisirs d'Eeyou Istchee Québec Initiative de perfectionnement des entraîneurs et des arbitres de sport : En partenariat avec l'Association canadienne des entraîneurs et Le sport c'est pour la vie, cette initiative permettra d'offrir des ateliers de formation des entraîneurs à l'aide des modules pour entraîneurs d'athlètes autochtones 1, 2 et 3, et de former et de certifier des entraîneurs dans des sports comme l'athlétisme, le badminton, le basketball, le ballon balai, la balle molle, la natation et le volleyball;

Des cours visant l'obtention d'un certificat d'arbitrage d'activités communautaires seront également offerts pour les sports susmentionnés ;

L'objectif est de tenir 75 ateliers de formation d'entraîneurs dans neuf communautés ;

Les entraîneurs qui s'inscrivent et participent aux ateliers de formation et de certification seront certifiés ; et

L'objectif est d'offrir 30 cours pratiques d'arbitrage dans neuf communautés. Première Nation

Fun Sport Canada Québec Ce programme permettra d'organiser différentes activités sportives à l'intention des jeunes de 6 à 13 ans. Voici la liste des activités sportives qui seront offertes : Balle molle ;

Ballon balai ;

Soccer ;

Football ;

Athlétisme ;

Course de cross-country ; et

Rugby. Une équipe de football sera également établie. Celle-ci se déplacera en vue d'affronter d'autres écoles de la région. Les activités seront offertes deux fois par semaine au cours de l'année scolaire. Le programme permettra de souligner les efforts des élèves à l'école et dans les sports. Première Nation

École Gwa'sala-'Nakwaxda'xw Colombie-Britannique Ce programme sera offert dans le cadre des programmes scolaires en éducation physique et à la santé et en éducation artistique de la Colombie-Britannique. Le Programme de conditionnement physique en gymnase permettra de développer les aptitudes physiques chez les jeunes autochtones et de leur apprendre l'importance de faire de l'activité physique et des choix de vie sains ;

Le Programme artistique de peinture de pagaies est axé sur la peinture d'art traditionnel autochtone sur des pagaies de canot ; et

En ce qui concerne le Programme de pagayage, les élèves pourront développer leurs aptitudes physiques dans le cadre des activités suivantes : - Ils participeront à diverses activités dans différents environnements, tout en pagayant sur l'eau, et seront encouragés à pratiquer une activité physique tout au long de leur vie ; - Ils apprendront les règles de sécurité aquatique à respecter en bateau et à proximité (y compris les techniques appropriées et les règlements fédéraux concernant les gilets de sauvetage, et l'équipement nécessaire dans un bateau de plaisance) ; et - Ils apprendront à préserver l'environnement des zones adjacentes à leur communauté. Première Nation

Centre Inuuqatigiit pour les enfants, les adolescents et les familles inuits (Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families) Ontario Le projet L'union fait la force vise à : Continuer d'embaucher un coordonnateur des activités sportives pour les jeunes et des assistants pour les intervenants jeunesse qui élaboreront, offriront et surveilleront les programmes de sport destinés aux jeunes ;

Offrir le transport et d'autres mesures de soutien logistique afin que les participants puissent continuer à prendre part aux programmes de sport pour les jeunes ; et

Améliorer l'estime de soi, la résilience et l'optimisme par le sport et l'activité physique, avec l'appui du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones, en offrant un soutien émotionnel au sein de la communauté inuit d'Ottawa, et à encourager la découverte de la culture et de la spiritualité inuit. Inuit

Première Nation de Kahkewistahaw Saskatchewan Dans le cadre de ce projet, la Première Nation de Kahkewistahaw compte développer trois aspects liés au sport : les sports et les jeux traditionnels (le tir à l'arc, la crosse, la raquette, la double balle et les jeux de mains), le développement des aptitudes des athlètes dans des installations sportives de la communauté (balle molle et hockey) et la capacité communautaire à offrir des activités sportives (tournoi de hockey des Quatre Nations, mini football au drapeau et certificat de compétences en randonnée en canot de Pagaie Canada) au sein de la Nation. Première Nation

Autorité scolaire de Kitaskinaw ( Alberta Le projet de mentorat pour la participation à l'école par le sport et les loisirs offre la possibilité de favoriser la santé des jeunes autochtones maskêkosihk (Nation crie Enoch) en renforçant leur capacité en matière de sports et de loisirs. Il visera principalement à développer des capacités sportives comme la participation, l'arbitrage, l'entraînement et la gestion d'événements dans le cadre d'expériences de mentorat et de soutien entre pairs. Cette initiative a essentiellement pour but de favoriser des relations positives de mentorat entre pairs qui permettront d'accroître les liens sociaux et la participation des jeunes aux activités de sports et de loisirs, et ainsi d'améliorer la santé, l'engagement scolaire et l'employabilité. Première Nation

Première Nation de Lennox Island Île-du-Prince-Édouard Le programme d'aventures en plein air de Lennox Island vise à offrir des possibilités d'activité physique tout au long de l'année aux membres de la communauté de la Première Nation de Lennox Island, grâce à l'embauche de personnel responsable de l'entretien des sentiers en toute saison; à l'embauche d'entraîneurs qui dirigeront et offriront des programmes de ski de fond, de randonnée pédestre et de raquette; et à l'achat de l'équipement nécessaire à ces activités. Au cours du printemps, de l'été et de l'automne, des séances d'information seront également organisées, ainsi que d'autres séances d'activité physique, notamment des randonnées pédestres, des marches le long du circuit des plantes médicinales, des excursions en vélo, de la course à pied et des parties de disque-golf. Première Nation

Première Nation de Liidlii Kue Territoires du Nord-Ouest La Première Nation de Liidlii Kue créera un programme de planche à neige pour que les jeunes de la communauté puissent apprendre ce sport et mettre en pratique leurs habiletés sur la piste de ski locale. De plus, les participants bénéficieront d'un mentorat et d'une formation d'un membre de la communauté qui a été formé au niveau national et a participé à des compétitions, et ils recevront du soutien afin de suivre des cours de certification d'entraîneur. Première Nation et Métis

Organisme de bienfaisance MakeWay - Northern Youth Leadership Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Northern Youth Leadership formera de jeunes leaders au moyen d'un programme de développement du leadership dans le cadre duquel des camps sur les terres axés sur le sport seront organisés afin d'offrir une formation, une expérience professionnelle et un mentorat aux jeunes plus âgés, ou de permettre aux plus jeunes d'acquérir de la confiance, une résilience émotionnelle, des connaissances traditionnelles et du leadership. Première Nation, Inuit et Métis

Première Nation Malahat Colombie-Britannique Malahat Strong Recreation offrira un programme annuel complet de sports et de loisirs aux membres de la Nation Malahat. Ce programme comprendra des activités et des enseignements sur les sports de loisir, ainsi que sur les sports traditionnels et culturels pour les adultes, les enfants et les adolescents. L'incorporation d'activités sportives pour les adultes et les parents permettra d'offrir un programme de santé holistique qui sera profitable aux familles et à la communauté. Première Nation

Société de développement de Membertou Nouvelle-Écosse Ce projet a pour but de renforcer les capacités de la communauté en aidant les participants qui en sont membres à devenir des entraîneurs et des formateurs certifiés. Il proposera principalement un programme de hockey féminin et un programme de hockey pour les jeunes offerts après l'école, et financera l'obtention du temps de glace et l'achat des chandails et de bas pour les participants. Première Nation

Première Nation Miawpukek Terre-Neuve-et-Labrador Dans le cadre de ce projet, divers services de la communauté de la Première Nation Miawpukek élaboreront en partenariat des programmes de sports et de loisirs en vue d'améliorer la santé et le bien-être social des participants. La communauté achètera l'équipement sportif nécessaire et embauchera des superviseurs des sports et des loisirs pour diriger différentes activités, notamment les programmes de conditionnement physique, la balle molle, le basketball, le volleyball et la lutte, ainsi que les programmes de sports traditionnels et culturels comme le tir à l'arc, la raquette, le canotage et la randonnée pédestre. Ces propositions d'activités et de séances d'entraînement physiques, sociales et culturelles visent à promouvoir des modes de vie sains et à réduire les comportements à risque dans la communauté. Première Nation

École Migisi Sahgaiganl Ontario Le programme Sport à l'école de l'école Migisi Sahgaigan offrira des activités sportives aux jeunes autochtones de 8 à 28 ans de la Première Nation d'Eagle Lake. Le programme automne-hiver et le programme printemps-été qui seront offerts comprendront des activités chaque soir. Première Nation

Fonds Mikinakoos pour l'enfance Ontario Le projet Odamino du Fonds Mikinakoos pour l'enfance offrira aux jeunes des communautés de Premières Nations du Nord de l'Ontario la possibilité de faire du sport, en leur fournissant l'équipement requis ainsi que la structure et le cadre nécessaires à la mise sur pied de programmes sportifs durables dans leurs communautés. Première Nation

Première Nation crie Mikisew Alberta Le programme de sports, de loisirs, de compétences et de connaissances autochtones traditionnels de Fort Chipewyan, qui a pour objectif principal d'offrir une programmation traditionnelle et culturelle, et permettra aux enfants et aux adolescents membres de la Première Nation crie Mikisew, de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca et de la Nation métisse de Fort Chipewyan d'avoir accès à des programmes de sports et de loisirs. À cette fin, quatre camps culturels saisonniers seront proposés (hiver, printemps, été et automne 2021) dans le but d'offrir aux participants du programme des possibilités d'apprentissage autochtone traditionnel (cri, déné et métis) sur les terres. À chaque camp saisonnier, les enfants et les adolescents participeront à diverses activités traditionnelles des peuples cris, dénés et métis de la région. Les participants feront l'expérience des modes de vie, de la culture et de la langue traditionnels, y compris de la pêche sur glace, de la raquette, du ski, du piégeage, de la chasse, de la récolte, du tannage de peaux et de la cueillette de plantes médicinales. Première Nation, Métis

Nation crie de Misipawistik Manitoba Le projet « Raviver nos traditions » de la Nation crie de Misipawistik rappellera à la communauté l'importance des loisirs sur les terres. Les activités comprendront des leçons de natation, des cours de sécurité aquatique et en bateau, du canotage, du kayak ainsi que de la navigation à bord d'une barge d'York et d'un bateau-dragon. Des camps axés sur l'apprentissage des sports nautiques seront organisés. Première Nation

Conseil des Métis de Grand River Ontario Le projet « Un an de sport communautaire traditionnel » du Conseil des Métis de Grand River comprend quatre événements familiaux qui auront lieu en hiver, au printemps, en été et en automne. Ces événements viseront principalement à célébrer les sports et les activités communautaires traditionnels des Métis et à favoriser l'établissement de liens avec la culture et la famille. Ils incluront des activités comme la raquette, la pêche sur glace, l'artisanat avec le feu, une journée de jeux métis, des séances de canotage, la crosse et des mets traditionnels. Métis

Conseil scolaire de la Nation crie de Montreal Lake (NCML) Saskatchewan Le projet « Le bien-être des jeunes par l'activité physique et le sport », qui sera un programme parascolaire de pair à pair, a démontré qu'il permet d'améliorer les connaissances sur les modes de vie et les comportements sains chez les jeunes autochtones (Eskicioglu et coll., 2014). Le projet est axé sur le sport et sera offert par des jeunes de la NCML pour leurs pairs moins âgés. Les mentors enseigneront 1) des sports et des loisirs 2) des habitudes d'alimentation saines 3) la culture et l'établissement de relations 4) des façons de contribuer à la communauté. Les programmes de sports et de loisirs offerts dans le cadre du projet permettent d'obtenir des crédits au niveau secondaire. Ces crédits seront liés au programme de préparation à la vie personnelle et professionnelle, et au programme d'éducation physique. L'objectif est de favoriser l'engagement communautaire et d'aider les jeunes à terminer leurs études secondaires. Première Nation

Services à l'enfance et à la famille autochtones de Toronto Ontario Le programme d'éducation physique des Services à l'enfance et à la famille autochtone de Toronto est dirigé par des pairs et vise à remédier aux lacunes importantes sur le plan des programmes d'éducation physique, de santé mentale et de bien-être offerts aux jeunes autochtones vulnérables de Toronto. Depuis le centre de services de Scarborough, le programme offre chaque année aux jeunes autochtones à risque élevé de 16 à 29 ans un accès exempt d'obstacles à un programme d'éducation physique adapté à la culture qui combine les sports, la participation des pairs, des ateliers sur la santé mentale, des mesures de soutien aux aînés et des enseignements culturels. Fondé sur les enseignements tirés de la roue médicinale autochtone, le programme aborde de manière holistique les dimensions émotionnelles, mentales, physiques et spirituelles du bien-être par le biais d'un ensemble de mesures de soutien intergénérationnelles, d'activités physiques récréatives et d'ateliers de développement des aptitudes qui permettent de transmettre aux jeunes des messages axés sur la résilience, la réduction des risques et la santé sexuelle. Première Nation, Inuit, Métis

Collège autochtone NEC Colombie-Britannique Le programme Wellness Warriors offre des possibilités de développement d'habitudes saines et d'activités physiques aux élèves autochtones vivant en milieu urbain dans le but de créer, par le sport, une communauté au sein du collège autochtone NEC et de la collectivité autochtone au sens large. Première Nation, Inuit, Métis

Neemu Egwah Manitoba Le projet de Neemu Egwah sera axé sur deux cérémonies traditionnelles autochtones comportant de la danse, soit les pow-wow et les danses en rond. Il vise à donner aux membres de la communauté l'occasion d'être physiquement actifs au moyen de la danse et à accroître la sensibilisation et les connaissances culturelles à l'égard de ces cérémonies traditionnelles autochtones. Première Nation

Conseil tribal Nokiiwin Ontario Le projet « Danse traditionnelle pour la guérison de la communauté » vise à augmenter la participation aux danses traditionnelles des pow-wow grâce à la tenue d'ateliers et de leçons de danse dirigés par des instructeurs de cinq communautés des Premières Nations près de Thunder Bay, en Ontario. Ce projet devrait permettre d'accroître l'activité physique et de renforcer le lien qu'entretiennent les participants avec la culture autochtone, et ainsi de contribuer à la guérison spirituelle et au rétablissement de l'identité des communautés. Première Nation

Centre de santé Noojmowin Teg Ontario Le projet de développement social et physique par le badminton permettra aux enfants et aux adolescents de huit communautés de Premières Nations d'acquérir des compétences en badminton ainsi que d'obtenir des renseignements sur la prévention du tabagisme, l'alimentation saine et la nutrition. Essentiellement, les enfants et les adolescents de 6 à 14 ans pourront suivre une formation hebdomadaire en badminton et apprendre des modes de vie sains. Les communautés augmenteront leurs capacités grâce au recrutement et à la formation de mentors en badminton. Première Nation

Village nordique de Beauval Saskatchewan Ce projet de hockey extérieur, qui est offert par le service de sports et de loisirs pour les jeunes de Beauval, permettra aux membres de la communauté de Beauval d'avoir accès à l'équipement sportif nécessaire et de participer à des activités, notamment à des parties de hockey extérieur et à des ateliers de théâtre éducatifs. Cette communauté métisse du Nord a reconnu le besoin de dissuader l'adoption de comportements à risque chez les jeunes et offrira donc, dans le cadre du projet, les possibilités nécessaires à l'accroissement de la participation des jeunes autochtones de la communauté à l'activité physique. Métis

Gouvernement du Nunatsiavut Terre-Neuve-et-Labrador Le projet de renaissance du kajak (kayak) du Nunatsiavut permettra d'offrir des cours d'été de kayak à de jeunes adultes autochtones de quatre communautés du Nunatsiavut, dans le but de mobiliser les jeunes à risque et d'améliorer la santé physique et mentale des participants. Dans le cadre du projet, les communautés du Nunatsiavut achèteront de l'équipement de kayak et aideront les participants à faire leur premier tour de kayak en eau salée. Inuit

Société Makinnasuaqtiit pour les personnes handicapées nunavummi Nunavut Ce projet permettra d'accroître les possibilités offertes aux personnes handicapées nunavummi pour qu'elles participent à des sports, notamment la natation, le soccer et des activités sur les terres, tout en veillant à ce que ces activités soient adaptées sur le plan culturel et fondées sur les valeurs sociétales inuits. Inuit

Club de pagayage Onake Québec Ce projet est une initiative axée sur le canot-kayak permettant aux jeunes qui s'intéressent particulièrement au pagayage de s'initier à la compétition et à l'entraînement dans ce sport. Grâce à ce projet éducatif axé sur les compétences, les jeunes pagayeurs pourront exploiter leurs connaissances de base en canot ou en kayak et devenir des athlètes et des entraîneurs sûrs d'eux. Organisme autochtone sans but lucratif

Tribu de Penelakut Colombie-Britannique Ce projet comprend les éléments suivants : Ateliers mensuels visant à renforcer les liens communautaires en transmettant les enseignements des aînés aux élèves, en accroissant la capacité des élèves à entretenir leur vélo et en offrant une activité saine en soirée ou en fin de semaine ;

Rencontres quotidiennes en cercle : chaque participant à l'atelier est invité à faire part aux autres de son humeur ou de ses sentiments et de son intention pour la journée. Cette méthode s'est avérée très efficace pour unir le groupe en tant qu'équipe et permettre aux membres de travailler sur leur guérison ;

Le club de vélo Storm Riders est une source continue de fierté et d'autonomisation ainsi que d'exercice par le sport pour les enfants ; et

Poursuite de la collaboration avec les guides aînés en ce qui touche l'échange de renseignements et la bénédiction de chaque tronçon du sentier, pour que les membres prennent davantage conscience de l'importance du lien entre la guérison et l'apprentissage sur les terres. Première Nation

Club de seikido des Premières Nations de Rainy River Ontario Ce club des Premières Nations de Rainy River prévoit donner des classes d'arts martiaux aux personnes de 8 ans et plus, deux fois par semaine pendant un trimestre de 12 à 16 semaines, et tenir un examen de ceinture à la fin de chaque trimestre. Le projet vise à réduire la violence, à renforcer les relations, à diminuer l'anxiété, à promouvoir l'exercice physique et à traiter les traumatismes vécus. Première Nation

Association des parcs et loisirs du Nunavut (RPAN) Nunavut Le projet « #YouthUnlimited » de la RPAN contribuera au renforcement de l'esprit et de la fierté communautaires par le sport. La RPAN fournira une formation et un mentorat aux jeunes de diverses communautés afin de créer des associations sportives communautaires pour les jeunes qui élaboreront des programmes sportifs internes à l'intention des jeunes de leur communauté. Inuit

Samson Youth and Sports Development Alberta Le projet de Samson Youth and Sports Development offre la possibilité de soutenir la communauté dans son ensemble selon le concept de la roue médicinale, notamment en faisant comprendre et en enseignant à la communauté les dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le projet permettra d'offrir des programmes et des camps sportifs aux jeunes et aux adultes, des programmes culturels aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux aînés, un cours de certification d'instructeur communautaire et des programmes de soutien qui aborderont des enjeux sociaux, de manière à veiller à ce que les membres de la communauté restent actifs, se fassent des amis et apprennent les principes de base et les techniques appropriées. De plus, le programme favorisera la synergie des groupes et offrira un lieu sûr aux membres de la communauté. Première Nation

Shawenim Abinoojii inc. Manitoba Shawenim Abinoojii collaborera avec les ressources communautaires locales afin d'encourager les enfants et les adolescents des Premières Nations du sud-est du Manitoba à en apprendre davantage sur leur identité culturelle par le biais des sports, des loisirs et de possibilités d'apprentissage sur les terres. Première Nation

Nation Dakota de Sioux Valley Manitoba La Nation Dakota de Sioux Valley embauchera un coordonnateur des loisirs pour présider un comité consultatif sur les sports et diriger les programmes sportifs sollicités par la communauté, notamment de soccer, de balle molle et de volleyball. En outre, elle mettra sur pied des programmes d'éducation physique, de tir à l'arc et de canotage, et offrira une certification d'entraîneur aux volontaires et aux parents, pour le bien de la communauté. Première Nation

Nation Dakota de Standing Buffalo Saskatchewan L'initiative de développement social par le sport de Standing Buffalo : S'inspirera du modèle à succès du programme de crosse pour élaborer des séances de sport pour le hockey, le baseball et la boxe ;

Continuera à offrir le programme de crosse tel qu'il est actuellement offert dans la communauté ; et

Organisera des événements incitant les gens à essayer une activité en offrant des séances d'initiation à ceux qui n'ont jamais pratiqué ces sports; donnera une formation et fournira une possibilité d'apprentissage à tous les membres de la communauté dans un environnement sûr. Première Nation

Première Nation Stswecem'c Xgat'tem (PNSX) Colombie-Britannique La Première Nation Stswecem'c Xgat'tem propose de restructurer ses programmes de santé et de bien-être en rénovant ou en modernisant les installations existantes de Canoe Creek et de Dog Creek, en C.‑B., qui seront réservées à l'usage des membres de la communauté et du personnel. Cette demande de financement vise l'élargissement des programmes offerts, notamment l'achat d'équipement de conditionnement physique (p. ex., des machines d'exercices cardiovasculaires, des poids libres et d'autres pièces d'équipement) et l'embauche d'une ressource spécialisée (c.-à-d. un coordonnateur des loisirs) qui servira les deux communautés. Première Nation

Table Tennis North Territoires du Nord-Ouest Table Tennis North souhaite fournir un encadrement aux jeunes en offrant des programmes de tennis de table dans les communautés des Territoires du Nord-Ouest, tout en mettant à leur disposition de l'équipement et en accroissant la viabilité des programmes sportifs au moyen de cours communautaires d'entraîneur. Première Nation, Inuit et Métis

Nation de Takla Colombie-Britannique La Première Nation de Takla s'est engagée à offrir des possibilités à ses membres, en particulier à ses jeunes. L'objectif est de créer un programme d'activités parascolaires pour offrir des activités physiques conformes aux mesures de sécurité liées à la COVID-19. Un programmateur en matière de loisirs sera embauché afin d'offrir un programme parascolaire complet, notamment des activités internes, qui permettra de rassembler les jeunes et les membres de la communauté dans le but de pratiquer des activités physiques et de promouvoir des choix de vie sains. Les collations santé qui seront offertes dans le cadre du programme parascolaire joueront un rôle essentiel pour inciter initialement les jeunes à participer au programme. Ces collations serviront également d'instrument éducatif, dans la mesure où elles permettront de proposer aux jeunes d'autres options de collations délicieuses et saines, et de les sensibiliser à des choix nutritifs et sains. Première Nation

Société du Centre d'amitié de Tansi Colombie-Britannique Le projet « La réussite par le sport » permettra d'offrir un large éventail d'activités aux jeunes, aux adultes et aux aînés, que ce soit des activités sportives hebdomadaires en accès libre ou des activités extérieures bimensuelles, afin de promouvoir des modes de vie sains et de favoriser la réduction des comportements à risque. Première Nation

Confédération des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse continentale Nouvelle-Écosse Dans le cadre du programme L'nu Kamakn, des instructeurs qualifiés donneront des leçons de ski et de planche à neige à de jeunes adultes de huit communautés des Premières Nations de la Confédération des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse continentale. Les participants pourront louer de l'équipement, et des programmes de formation et de mentorat seront élaborés afin de favoriser l'établissement de relations dans la communauté et d'offrir des possibilités de formation en leadership dans les domaines de l'entraînement, de l'arbitrage, de l'administration et du conditionnement physique. Première Nation

Centre pour les jeunes de Tobique Nouveau-Brunswick Le projet « Vivre sainement grâce au sport » permettra de coordonner et d'offrir aux jeunes de la communauté de la Première Nation de Tobique des activités sportives organisées. Des entraîneurs et des animateurs qualifiés dirigeront des activités comme le baseball, le basketball, le volleyball, le soccer, la natation, le hockey et l'athlétisme deux fois par semaine, et fourniront aux participants l'équipement nécessaire et les instructions sur chaque sport. Dans le cadre du projet, des cours pratiques seront également offerts, de manière à fournir des possibilités pour former et embaucher de jeunes entraîneurs. Organisme sans but lucratif situé dans la communauté de la Première Nation

TLS Nunavik Community Health Solutions Québec et Nunavut Transformative Life Skills Nunavik Solutions (TLS) est une organisation de mieux-être communautaire située à Kuujjuaq, au Nunavik. TLS offre des programmes d'intervention et de prévention pratiques de première ligne qui comprennent des outils visant à accroître la résilience au stress, qui peuvent être utilisés comme une trousse d'outils complémentaires favorisant la persévérance scolaire et la prévention de la violence et du suicide, et comme stratégies de promotion d'une bonne santé mentale auprès des jeunes et de la communauté. Inuit

Treaty Education Alliance (TEA) Saskatchewan La TEA offrira son programme de guérison par les sports d'hiver pour donner aux jeunes la possibilité de pratiquer des sports en vue de favoriser la santé mentale et physique. Le projet vise à fournir aux jeunes de multiples occasions d'essayer différents sports pour qu'ils puissent déterminer ceux qu'ils aiment et qu'ils pourront pratiquer toute leur vie. Première Nation, Inuit et Métis

Service d'éducation de Tsuut'ina Alberta Le projet permettra d'offrir deux programmes d'éducation physique. Le premier, qui s'adresse aux élèves, comprendra des activités comme la danse traditionnelle, des leçons de ski, le jardinage et l'apprentissage au contact des chevaux. Le deuxième s'adresse au personnel de l'école et comprendra des séances d'exercices et de danse traditionnelle de pow-wow, un camp d'entraînement sur les terres et à l'intérieur en vue d'apprendre à tirer profit de la terre pour améliorer la santé physique, ainsi qu'une journée du bien-être à l'intention du personnel. Première Nation

Service de police de la Nation de Tsuut'ina (SPNT) Alberta Le service de police de la Nation de Tsuut'ina (SPNT) souhaite élaborer des programmes sportifs et offrir des programmes de jeux traditionnels et de danse de pow-wow pour les jeunes à risque et les jeunes ayant des démêlés avec la justice, afin de leur donner une chance de participer à des sports organisés, tout en établissant des relations avec les agents du SPNT. Première Nation

Union des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse Nouvelle-Écosse Le programme pour le bien-être physique des jeunes permettra à un coordonnateur du bien-être des jeunes et à un conseiller en bien-être des jeunes de mobiliser des membres, des personnes clés et des ressources dans le but de recenser les projets de mobilisation des jeunes en place et d'aiguiller les jeunes vers les possibilités qui s'offrent à eux, de manière à accroître la participation. Le projet contribuera également à la promotion des activités qui sont destinées aux jeunes et favorisent l'activité physique et le bien-être, notamment le tennis, le ballon chasseur et le basketball, ainsi que des activités traditionnelles comme le tir à l'arc et la chasse. Organisme des conseils tribaux de Premières Nations

Association des jeunes autochtones en milieu urbain Colombie-Britannique L'Association : Offrira gratuitement aux jeunes des programmes de qualité à faibles obstacles sur une base régulière ;

Offrira des programmes après l'école, ainsi que durant les soirs et les fins de semaine ;

Fournira des possibilités d'élaborer un large éventail d'activités dynamiques de sports et de loisirs dirigées par des jeunes, et des occasions d'y participer et d'y contribuer ; et

Permettra de faire participer les jeunes autochtones, d'encourager l'adoption de modes de vie sains, de renforcer la résilience et les facteurs de protection, de favoriser l'engagement communautaire et de contribuer au développement des compétences et du leadership. Première Nation, Inuit et Métis

Centre d'amitié autochtone de Victoria Colombie-Britannique Le projet d'activités de crosse intérieure du Centre d'amitié autochtone de Victoria est un programme parascolaire pour les jeunes. Il permettra d'offrir aux jeunes une autre option d'activité saine à l'extérieur, en complément des programmes existants, afin d'améliorer la santé, l'éducation, la réduction des comportements à risque et l'employabilité. Première Nation, Inuit et Métis, et communautés autochtones en milieu urbain

Waasegiizhig Nanaandawe'iyewigamig (WNHAC) Ontario Le projet permettra d'offrir des cours de conditionnement physique personnalisés et des cours de nutrition saine pour promouvoir l'adoption d'un mode de vie sain dans la communauté. De plus, des mesures de soutien en matière de culture, de guérison et de santé mentale seront offertes aux membres de la communauté dans le cadre du programme. Première Nation

Première Nation de Walpole Island Ontario Le camp sportif pour jeunes de Walpole Island mettra en œuvre un programme sportif local abordable et accessible à tous les jeunes tout au long de l'année, qui sera axé sur le hockey, la crosse, le basketball et le baseball, dans le but d'améliorer la santé, de réduire les comportements à risque et d'offrir aux jeunes des possibilités de développement positif. Première Nation

Waterways Recreation inc. Manitoba Le programme de canotage intercommunautaire de Waterways Recreation est un programme à multiples volets, conçu de manière souple et mobile pour permettre les déplacements entre les communautés autochtones, de façon à offrir des colonies de vacances culturelles sur les terres, des programmes de canotage et des camps de jour à participation libre, des ateliers et des certifications d'entraîneur communautaire, ainsi que des programmes communautaires de réparation de bateaux. Chaque programme communautaire a été conçu en collaboration avec les membres et les dirigeants de la communauté afin d'assurer l'adoption d'une approche holistique centrée sur la communauté. Première Nation et Métis

École communautaire de la Première Nation de Waywayseecappo Manitoba L'école de la Première Nation de Waywayseecappo offre un programme d'éducation en plein air qui permet l'établissement de liens entre les jeunes et les aînés de la communauté et qui est axé sur la culture et la langue, le patrimoine, l'histoire, la santé physique, le travail d'équipe, le développement social et le rapprochement avec la terre. Le programme contribue à prendre en charge les enjeux sociaux découlant du système des pensionnats indiens et sera élargi pour accroître la fréquence des programmes offerts aux enfants et aux adolescents. L'école de la Première Nation de Waywayseecappo souhaite également continuer de miser sur la réussite du projet de club de volleyball et de l'équipe de course de vélo de montagne. Première Nation

Première Nation de Whitefish Lake no 128 Alberta La Première Nation de Whitefish Lake no 128 prévoit d'offrir divers programmes sportifs aux jeunes de la communauté, notamment des cours pratiques de hockey, de patinage, de baseball et de basketball, de thérapie équine et de l'équitation, du tir à l'arc ainsi que du chant et de la danse, en vue de réduire les comportements à risque et de développer les compétences en leadership. Première Nation