CALGARY, AB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Dans notre budget de 2025, nous avons énoncé les grandes lignes de notre plan pour bâtir un Canada fort.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 est la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Grâce à son portrait clair de la vigueur de l'économie canadienne, elle renforce la confiance des Canadiens envers notre plan. Elle prévoit des mesures d'allégement ciblées pour rendre le coût de la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle renforce également la compétitivité et la croissance économique du Canada, tout en permettant d'investir dans des collectivités fortes et sûres, partout au pays.

Aujourd'hui lors d'une table ronde, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, Corey Hogan, a reçu des partenaires du secteur du logement communautaire de Calgary pour présenter les mesures prévues dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 qui aideront à bâtir davantage de logements dans cette ville, en permettant d'accroître la main-d'œuvre qualifiée, d'accélérer la construction et de soutenir des méthodes de construction modernes.

La Mise à jour économique du printemps adopte une approche pratique et coordonnée du logement, en combinant des investissements dans la main-d'œuvre et des mesures ciblées, afin que les projets passent plus rapidement de la planification à la construction.

Les 6 milliards de dollars investis dans le recrutement, la formation et l'embauche de travailleurs qualifiés dans les métiers spécialisés partout au Canada sont un pilier de cette approche. Ils font en sorte que les collectivités disposent des électriciens, des charpentiers, des soudeurs et des ouvriers du bâtiment dont elles ont besoin pour construire des logements pour leur population. Cela crée des emplois bien rémunérés et lance des carrières dans les métiers spécialisés, tout en encourageant le recours à la main-d'œuvre et aux matériaux d'ici dans le secteur de la construction.

Nos investissements dans la main-d'œuvre s'accompagnent de mesures ciblées pour faire passer les projets plus rapidement du stade du montage financier à celui de la construction. La Mise à jour économique du printemps accélère le déploiement de plus de 7 milliards de dollars en prêts à faible coût dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements, ce qui soutiendra la construction de quelque 16 500 nouveaux logements locatifs et aidera à répondre plus rapidement à ce besoin criant.

Ces efforts sont soutenus par un investissement de 41,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour moderniser et faire évoluer le système de construction résidentielle au Canada. Ce financement permettra de simplifier la réglementation et de mettre à jour les codes modèles nationaux en collaboration avec les provinces et les territoires, ce qui réduira les formalités administratives, éliminera les inspections en double et facilitera la construction de logements modulaires et fabriqués en usine. Ces mesures, en Alberta et partout au Canada, offrent également la possibilité de construire avec des matériaux comme le bois d'œuvre, l'aluminium et l'acier canadiens, qui contribuent à la croissance de notre économie et soutiennent l'emploi local.

Notre nouveau gouvernement bâtit un Canada qui est non seulement fort, mais juste; non seulement prospère, mais équitable. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citation

« Pour régler la crise du logement au Canada, il faut bâtir plus rapidement - et pour y parvenir, il faut d'abord relever les compétences de notre main-d'œuvre afin de construire des maisons abordables, en Alberta et ailleurs au pays. Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps, notre gouvernement investit afin que les projets résidentiels passent plus rapidement de la planification à la construction. Ici, à Calgary, ces investissements aideront à créer des emplois bien rémunérés, à renforcer notre économie locale et à fournir les logements dont les familles ont besoin, aujourd'hui et pour l'avenir. »

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

Faits en bref

La Mise à jour économique du printemps de 2026 relaye l'action de mesures récentes - notamment un financement de 1,7 milliard de dollars prévu dans la Loi pour améliorer l'offre de logements - pour réduire les formalités administratives, diminuer les coûts et accélérer la construction de logements.

- pour réduire les formalités administratives, diminuer les coûts et accélérer la construction de logements. Un investissement de 41,9 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2026-2027) permettra de moderniser la construction résidentielle en simplifiant la réglementation et les codes modèles nationaux, en facilitant l'approbation plus rapide des logements modulaires et fabriqués en usine, en accélérant l'adoption de méthodes de construction novatrices et en améliorant les données sur le logement afin de soutenir une livraison plus rapide.

Le gouvernement entend débloquer du financement pour des logements « de type intermédiaire » en étendant l'assurance hypothécaire aux immeubles résidentiels de trois à huit logements, et tiendra ensuite une période de consultation de 30 jours.

Une Équipe Canada forte investira jusqu'à 6 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître la main-d'œuvre dans les métiers spécialisés - en soutenant les apprentis de bout en bout et en réduisant jusqu'à 50 % le temps nécessaire pour obtenir la certification Sceau rouge.

En complément d'un ensemble complet de mesures fédérales en matière de logement, Maisons Canada fournit un soutien ciblé pour répondre rapidement aux besoins variés en logement à l'échelle du pays.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]