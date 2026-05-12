VANCOUVER, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - À l'heure où notre pays poursuit ses efforts pour devenir une superpuissance de l'énergie propre, le gouvernement fédéral travaille avec les peuples autochtones pour soutenir la réconciliation économique, l'autodétermination et l'accès à une énergie abordable, sûre et propre pour les collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé un investissement de plus de 4,5 millions de dollars dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) afin d'offrir des solutions énergétiques propres, fiables et abordables en Colombie-Britannique. Cet investissement fera progresser des projets qui :

produisent de l'électricité, du combustible et de la chaleur propres à partir d'eau, de biomasse, d'énergie solaire et d'autres sources renouvelables, tout en réduisant la consommation de diesel, en créant des revenus et en renforçant la fiabilité et l'abordabilité de l'énergie dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones;

offrent de la formation aux collectivités pour qu'elles puissent planifier, bâtir et exploiter leurs propres systèmes d'énergie propre, favorisant ainsi la création d'emplois locaux, le renforcement des compétences et l'indépendance énergétique à long terme;

réduisent les risques financiers et liés au marché, accélérant ainsi l'état de préparation des projets et les investissements du secteur privé.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones. Grâce à de véritables partenariats et à des possibilités de développement économique communautaires, et en choisissant des formes d'énergie qui permettent la mise en valeur de ressources propres à l'échelle locale, les collectivités peuvent bâtir un avenir plus durable et prospère.

Citations

« Grâce à leur leadership, les Premières Nations, les Inuits et les Métis prennent les devants pour bâtir un avenir plus propre et plus résilient. En investissant dans des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones, non seulement nous réduisons la dépendance au diesel, mais nous créons aussi des possibilités de croissance économique et d'autodétermination. Ensemble, nous faisons progresser la réconciliation et veillons à ce que les générations futures héritent d'un territoire durable et prospère. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les communautés autochtones sont des chefs de file de la transition vers l'énergie propre, Des investissements comme ceux-ci améliorent la fiabilité énergétique, créent de bons emplois à l'échelle locale et favorisent la réalisation des priorités communautaires. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus durable pour les générations à venir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Après avoir soutenu la phase précédente de ce projet, nous sommes ravis de le voir passer à la phase suivante, qui permettra de faire progresser des solutions d'énergie propre pour bâtir un avenir plus durable et plus résilient et de procurer des avantages durables aux collectivités ».

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Quelques faits

Lancé en 2018 et recapitalisé en 2021, le programme EPCRE a investi 453 millions de dollars afin de réduire la dépendance au diesel et à d'autres combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité dans les communautés autochtones, rurales et éloignées.

Le programme EPCRE a soutenu plus de 230 projets à l'échelle nationale, y compris des initiatives de renforcement des capacités, des projets d'immobilisations, des projets d'innovation et des projets de bioénergie.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada a annoncé antérieurement un financement de 4 459 789 $ pour la phase 2 du projet hydroélectrique du ruisseau Padakus de la Première Nation des Dzawada ' enuxw dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada; de plus, Services aux Autochtones Canada a investi 10,5 millions de dollars pour soutenir la conception et la construction de ces installations.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]