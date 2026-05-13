GATINEAU, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, Annie Koutrakis, sera à Montréal pour discuter du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui constitue une source de financement durable pour les organismes dirigés pour et par des Noirs partout au Canada.

L'annonce est faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 14 mai 2026



Heure : 17 h à 19 h (HAE)



Lieu : Groupe 3737 3737, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]