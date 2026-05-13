GATINEAU, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État aux Aînés, l'honorable Stephanie McLean, et le premier ministre du Nunavut, l'honorable John Main, prononceront une allocution à titre de co‑présidents de la rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés, qui se tiendra à Iqaluit, au Nunavut.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 14 mai 2026 HEURE : 14 h 15 (HAE) LIEU : Hôtel et centre de conférence Aqsarniit

Salle de bal C

1730 Federal Road

Iqaluit (Nunavut)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 13 h (HAE) le jeudi 14 mai 2026. Veuillez préciser si vous participerez en personne ou virtuellement. Les personnes inscrites recevront le lien Zoom.

Directives pour participer en personne :

Vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce.

Directives pour participer en virtuel :

Vous devez vous connecter 20 minutes avant l'annonce.

Afin d'assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne reliée au réseau terrestre, et à éviter d'utiliser le haut‑parleur en attendant de poser des questions.

Accessibilité :

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

RENSEIGNEMENTS (médias seulement) : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État aux Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Casey Lessard, Directeur, Communications, Affaires exécutives et intergouvernementales, Gouvernement du Nunavut, 867-975-6004, [email protected]