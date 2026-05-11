BURNABY, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada effectue de judicieux investissements stratégiques pour que nous puissions mettre en valeur nos richesses minérales et permettre à toute la population canadienne de tirer parti des ressources enfouies sous nos pieds. La Colombie-Britannique, qui dispose de gisements minéraux de calibre mondial, d'énergie hydroélectrique propre et de solides partenariats avec des leaders de nations autochtones, est prête à bâtir des infrastructures et à renforcer la capacité des chaînes de valeur de manière à accroître son potentiel d'exploitation minière, ce qui aidera notre pays à consolider son statut de superpuissance énergétique et minière dans l'économie mondiale des énergies propres.

Le secrétaire d'État au développement international, l'honorable Randeep Sarai, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a visité aujourd'hui les installations du centre d'innovation de l'entreprise Nano One Materials, où il a souligné l'octroi de plus de 100 millions de dollars à cinq projets établis en Colombie-Britannique qui accéléreront la mise en valeur des minéraux critiques et renforceront les capacités de la province en matière de planification, de développement et de traitement à l'échelle du pays.

Grâce au Fonds du premier et du dernier kilomètre, aux Partenariats pour les ressources naturelles autochtones et au Programme d'innovation énergétique, le Canada soutient des projets qui ouvriront des possibilités économiques et renforceront la mise en valeur des minéraux critiques en Colombie-Britannique. Ces investissements se répartissent comme suit :

Un financement approuvé pouvant atteindre 50 millions de dollars à la British Columbia Hydro and Power Authority, qui permettra de moderniser le réseau régional de transport d'électricité de BC Hydro et ainsi de soutenir un projet visant à prolonger la durée de vie de la mine de cuivre Highland Valley de Teck Resources, près de Kamloops, en Colombie-Britannique.

qui permettra de moderniser le réseau régional de transport d'électricité de BC Hydro et ainsi de soutenir un projet visant à prolonger la durée de vie de la mine de cuivre Highland Valley de Teck Resources, près de Kamloops, en Colombie-Britannique. Un financement approuvé sous condition pouvant atteindre 44,2 millions de dollars à la British Columbia Hydro and Power Authority , qui permettra de renforcer la capacité de transport d'électricité pour les grands projets miniers du nord-ouest de la Colombie-Britannique, notamment le projet d'expansion de la mine de cuivre Red Chris de Newmont et le projet aurifère KSM de Seabridge.

, qui permettra de renforcer la capacité de transport d'électricité pour les grands projets miniers du nord-ouest de la Colombie-Britannique, notamment le projet d'expansion de la mine de cuivre Red Chris de Newmont et le projet aurifère KSM de Seabridge. Un financement maximal de 3 millions de dollars à Nano One Materials pour la recherche, le développement et l'optimisation de la production de phosphate de fer lithié (lithium-fer-phosphate ou LFP), un élément essentiel aux véhicules électriques, à la défense, à l'aérospatiale et aux appareils électroniques.

pour la recherche, le développement et l'optimisation de la production de phosphate de fer lithié (lithium-fer-phosphate ou LFP), un élément essentiel aux véhicules électriques, à la défense, à l'aérospatiale et aux appareils électroniques. Un financement approuvé sous condition pouvant atteindre 1,87 million de dollars à la société Defense Metals afin de faire progresser la mise en place d'une ligne de transport d'électricité de 60 kilomètres qui alimentera le site minier du projet des éléments des terres rares de Wicheeda et d'apporter des améliorations à la route de service reliant la mine à l'autoroute.

afin de faire progresser la mise en place d'une ligne de transport d'électricité de 60 kilomètres qui alimentera le site minier du projet des éléments des terres rares de Wicheeda et d'apporter des améliorations à la route de service reliant la mine à l'autoroute. Un financement de 900 000 $ à la Salish Sea Indigenous Guardians Association afin d'établir, au sein de la bande d'Osoyoos, un département des minéraux critiques qui soutiendra l'expertise minière, les évaluations effectuées par les Autochtones et la participation économique.

afin d'établir, au sein de la bande d'Osoyoos, un département des minéraux critiques qui soutiendra l'expertise minière, les évaluations effectuées par les Autochtones et la participation économique. Un financement de 736 778 $ à Boney Creek Development Ltd. en vue de faire progresser, à l'installation d'Anyox Hydroelectric, l'atteinte des exigences préalables à la construction, ce qui permettra de produire de l'énergie propre et renouvelable pour soutenir l'exploitation des minéraux critiques dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Grâce à ces investissements, la Colombie-Britannique pourra montrer la voie à suivre pour libérer tout le potentiel du Canada et pour poser les jalons nécessaires à la création de bons emplois, à la production d'énergie propre et au maintien de la sécurité économique à long terme, et ce, pendant de nombreuses années.

Citations

« La Colombie-Britannique abrite des gisements de minéraux de calibre mondial, des sources d'énergie propre et un leadership autochtone fort, et nous travaillons à concrétiser notre avantage concurrentiel dans le domaine des minéraux critiques. Les investissements d'aujourd'hui renforcent le transport d'électricité, soutiennent les communautés autochtones et débloquent de grands projets dans la province. Il s'agit ici de créer de bons emplois et débouchés pour les Britanno-Colombiens, tout en confortant notre pays dans son rôle de chef de file de l'économie mondiale des énergies propres. »

L'honorable Randeep Sarai

Secrétaire d'État au développement international

« Le Canada accélère le rythme, construit de manière plus intelligente et voit plus grand en ce qui a trait à l'avenir des minéraux critiques. Ces projets incarnent parfaitement le leadership d'ici qui renforcera nos chaînes d'approvisionnement du premier au dernier kilomètre - c'est-à-dire de la mise en place des infrastructures jusqu'à la mise en marché des minéraux. En investissant dans l'énergie propre, la modernisation des réseaux de transport d'électricité, le leadership autochtone et les étapes préliminaires du développement, nous libérons tout le potentiel de la Colombie-Britannique et créons les conditions nécessaires pour assurer une sécurité économique à long terme. C'est ainsi que nous pouvons aménager une chaîne de valeur des minéraux critiques à la fois résiliente, durable et compétitive, ici même au Canada. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« BC Hydro est un pilier de la croissance économique et du développement durable en Colombie-Britannique, grâce à l'un de ses principaux avantages concurrentiels - son électricité propre, fiable et abordable. Ce financement soutient les efforts continus que nous déployons pour élargir notre réseau et pour fournir de l'électricité propre au secteur des minéraux critiques, tout en maintenant des tarifs abordables pour nos clients. »

Charlotte Mitha

Présidente-directrice générale, British Columbia Hydro and Power Authority

« L'approbation de ce financement conditionnel pose un jalon important dans la planification d'infrastructures essentielles pour le projet des éléments des terres rares de Wicheeda. L'accès à de l'hydroélectricité propre et peu émettrice et l'optimisation des réseaux de transport sont deux éléments clés qui contribueront à faire de Wicheeda une source canadienne d'éléments des terres rares d'importance stratégique pour les technologies d'énergies propres et les systèmes de transports modernes. »

Mark Tory

Président-directeur général, Defense Metals Corp.

« Nous sommes très reconnaissants envers RNCan et le gouvernement du Canada pour leur soutien constant. Ce financement déjà annoncé nous permet de continuer de faire progresser des nouvelles solutions durables, concurrentielles et modulables de traitement de LFP, d'améliorer notre offre commerciale et de proposer de meilleures solutions de chaînes d'approvisionnement en batteries résilientes à nos partenaires stratégiques et à nos clients de par le monde. »

Dan Blondal

Président-directeur général, Nano One Materials Corp.

« Lorsque les titulaires de droits des Premières Nations bénéficieront d'un soutien suffisant pour participer pleinement et prendre des décisions éclairées, nous obtiendrons des résultats concrets qui se traduiront par des processus plus collaboratifs et plus efficaces pour la mise en œuvre responsable de projets. Au lieu de gaspiller des ressources pour faire entrer de force des processus dans un moule existant, nous cherchons à construire ce moule ensemble afin d'exploiter les minéraux critiques dans l'intérêt de tous. »

Marian Ngo

Directrice générale, Salish Sea Indigenous Guardians Association

« À l'occasion de l'anniversaire du Traité Nisga'a, la société Boney Creek est heureuse de faire avancer la production d'électricité durable en collaboration avec son partenaire Anyox Hydroelectric et ainsi de favoriser une exploitation responsable des ressources naturelles d'importance nationale. Nous sommes fiers de mener des projets qui créent une valeur ajoutée pour les trois signataires du Traité : la nation Nisga'a, la province de la Colombie-Britannique et le Canada. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec toutes les parties afin de progresser vers la reprise des opérations commerciales et d'établir des fondements solides et durables pour le secteur des ressources naturelles dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. »

Tristan Walker

Président, Massif Energy (Boney Creek Development Ltd.)

Faits en bref

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, en plus de produire ou d'avoir la possibilité de produire les 34 minéraux critiques inscrits à notre liste des minéraux critiques.

La Colombie-Britannique produit du cuivre, du molybdène, du zinc et du magnésium et compte des projets de mise en valeur pour 13 autres minéraux critiques. En 2024, le secteur a affiché une production de 5,7 milliards de dollars, aidé plus de 1 100 entreprises, consacré 4,2 milliards de dollars en dépenses d'exploration et soutenu plus de 20 000 emplois.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la valorisation de ces ressources et le développement des chaînes de valeur connexes. Entre 2022 - année du lancement de la Stratégie - et 2024, la production a augmenté de plus de 10 % dans le cas de neuf minéraux critiques au Canada, soit l'aluminium, le graphite, le lithium, le magnésium (magnésite), le molybdène, le niobium, les métaux du groupe des platineux, le scandium et l'uranium.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]