COQUITLAM, BC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 32,6 millions de dollars dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) pour réparer et moderniser 269 logements à Coquitlam. Les rénovations comprennent l'installation de fenêtres à double vitrage, de nouvelles thermopompes, de ventilateurs récupérateurs d'énergie, d'appareils de plomberie à faible débit et de panneaux solaires sur le toit. En plus de réduire les coûts énergétiques, bon nombre de ces travaux amélioreront le confort et la sécurité des résidents lors de phénomènes météorologiques extrêmes.

L'annonce a été faite par Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody-Coquitlam, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Michelle Cooper-Iversen, directrice de l'exploitation de la Community Land Trust.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en stimulant l'innovation, en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme.

La Ville de Coquitlam a proposé un plan d'action ambitieux en matière de logement qui prévoit la simplification des processus municipaux et un partenariat avec des organismes sans but lucratif pour créer des logements abordables. La Ville a récemment reçu son troisième versement de plus de 7 millions de dollars au titre du FACL, en reconnaissance de la mise en œuvre réussie de son plan.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en mettant à niveau leur parc de logements vieillissant. Ce projet de rénovation prolongera la durée de vie de plus de 290 logements dans deux ensembles résidentiels. Il les rendra plus durables, abordables et confortables pour les personnes qui y vivent actuellement et celles qui y vivront dans l'avenir. » - Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody‑Coquitlam, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ces travaux importants amélioreront la durabilité de ces logements pour les résidents actuels et futurs, tout en réduisant les coûts d'exploitation. Pour que les logements demeurent abordables, il est primordial de prolonger la durée de vie des immeubles existants. Les programmes de financement comme le PCLAV sont essentiels pour soutenir ces efforts. » - Michelle Cooper-Iversen, directrice de l'exploitation de la Community Land Trust

Faits en bref :

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Le portail de demande est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.



a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement.

Le financement accordé pour l'immeuble Packard Apartments situé au 2860, Packard Avenue, comprend : 21,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du PCLAV; 3,9 millions de la Community Land Trust.



Le financement accordé pour l'immeuble Garden Court situé au 2865, Packard Avenue, comprend : 11,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du PCLAV. 2 millions de dollars de la Community Land Trust.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]