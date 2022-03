Environ 1,6 million de Canadiens admissibles n'ont toujours pas demandé le Bon d'études canadien

NANAIMO, BC, le 10 mars 2022 /CNW/ - Dans le marché du travail actuel, qui est en constante évolution, l'éducation postsecondaire est plus importante que jamais. La plupart des emplois nécessitent une certaine formation, que ce soit une formation d'apprenti ou des études dans une école de métiers, un collège, une université ou un cégep. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada prend des mesures pour que les jeunes reçoivent le soutien financier dont ils ont besoin pour poursuivre des études supérieures et intégrer le marché du travail.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a rencontré la présidente de l'Université Vancouver Island, Deborah Saucier, ainsi que certains étudiants de cette université afin de discuter des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les étudiants à poursuivre leurs études postsecondaires.

À compter du 1er janvier 2022, toute personne née en 2004 ou par la suite, mais qui n'a pas reçu le BEC lorsqu'elle était enfant, peut présenter elle-même une demande lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans, jusqu'au jour précédant son 21e anniversaire. Environ deux tiers des enfants nés en 2004 ou après sont admissibles à au moins à 500 $ grâce au BEC, et ils peuvent obtenir jusqu'à 2 000 $ s'ils respectent les critères d'admissibilité.

Le BEC est une somme d'au plus 2 000 $ versée dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE) sans qu'une cotisation personnelle soit nécessaire. Pour recevoir le BEC, les Canadiens admissibles doivent s'adresser à leur fournisseur de services financiers pour ouvrir un REEE et s'inscrire ensuite au BEC. Les personnes qui sont déjà bénéficiaires d'un REEE sont invitées à se renseigner auprès de leur fournisseur de services financiers pour savoir si elles pourraient avoir droit au BEC.

Le BEC fait partie d'une multitude de mesures de soutien à l'apprentissage, à la création d'emplois et au perfectionnement des compétences offertes par le gouvernement du Canada. Ces mesures de soutien s'inscrivent dans les efforts continus que le gouvernement du Canada déploie pour faciliter l'accès aux études postsecondaires et à la formation pour les jeunes afin qu'ils puissent obtenir de bons emplois bien rémunérés.

Citation

« Afin de constituer la main-d'œuvre dont nous avons besoin et de donner à chacun une chance équitable de participer au marché du travail, l'éducation doit être accessible et abordable pour tous les Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à veiller à ce que tous les Canadiens soient renseignés au sujet de l'aide financière à laquelle ils ont droit et puissent y avoir accès. Le Bon d'études canadien est maintenant offert à un nombre sans précédent d'étudiants, et j'encourage tous les jeunes Canadiens à en apprendre davantage sur le Bon pour savoir s'ils sont admissibles à une somme pouvant atteindre 2 000 $ pour poursuivre les études et la carrière qu'ils souhaitent et bâtir leur avenir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

À Nanaimo , en Colombie-Britannique, environ 5 000 Canadiens sont admissibles au Bon d'études canadien, mais ne l'ont toujours pas demandé.

Le BEC peut servir à payer les frais d'études à temps plein ou à temps partiel dans divers programmes et écoles, y compris les programmes d'apprentissage, les écoles de métiers, les collèges, les universités et les cégeps.

Les étudiants peuvent également être admissibles à des bourses d'études et à des prêts dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Dans le budget de 2021, le gouvernement a temporairement doublé le montant de la bourse canadienne pour étudiants. Les étudiants peuvent donc recevoir un maximum de 6 000 $ par année jusqu'en juillet 2023, et encore plus s'ils ont des personnes à charge ou ont une invalidité. Plus de 580 000 étudiants devraient tirer profit de cette mesure chaque année jusqu'en 2023.

De plus, les intérêts sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis ont été annulés pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 pour aider les étudiants à gérer leur dette pendant la reprise économique. Cette mesure permettra à 1,4 million de bénéficiaires d'un prêt d'études canadien de bénéficier d'un allègement des intérêts.

Produits connexes

Liens connexes

