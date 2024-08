Plus de 900 000 $ pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée d'entreprises de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un investissement de 907 402 $ pour mettre en place la formation de travailleuses et travailleurs en technologies de l'information. Cet investissement permettra de répondre à des besoins d'entreprises de la région de la Côte-Nord.

Alternance travail-études

Cette formation rémunérée mènera à une attestation d'études collégiales en gestion de réseaux et sécurité des systèmes et sera offerte par le Cégep de Baie-Comeau selon la formule Alternance travail-études, qui permet de mieux assimiler des contenus théoriques en les appliquant rapidement et régulièrement en entreprise.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre le Cégep de Baie-Comeau et TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications.

L'initiative permettra de répondre à la rareté de main-d'œuvre dans le domaine de la gestion des réseaux informatiques au moment où la transition numérique génère une forte demande au sein de nombreuses entreprises. Cette nouvelle formation vient combler un besoin important, puisqu'aucun programme de ce genre n'est offert dans la région.

Place aux inscriptions

Les personnes et entreprises intéressées à s'y inscrire peuvent communiquer avec le Cégep de Baie-Comeau pour obtenir plus d'information. La cohorte débutera dès octobre prochain. Des jumelages seront rapidement faits pour rendre possible la formation en alternance travail-études.

Citations

« Il y a encore plusieurs places disponibles pour cette toute nouvelle formation, et j'invite les nombreuses entreprises qui ont des besoins dans le domaine à s'informer et à y inscrire des membres de leur personnel. Ce projet de formation viendra donner un fier coup de pouce aux entreprises de notre région tout en offrant de beaux défis professionnels à de jeunes travailleuses et travailleurs, dans un métier prometteur pour les années à venir. Je veux particulièrement saluer le travail du Cégep de Baie-Comeau, qui met de l'avant une nouvelle formation répondant particulièrement aux besoins de l'économie de la région. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Le soutien financier de notre gouvernement s'étend à divers secteurs essentiels pour nos économies régionales. Face à la transition numérique, qui est cruciale pour l'avenir de nos entreprises, cette formation représente une occasion inédite. Elle permettra aux entreprises de la Côte-Nord de s'adapter aux défis technologiques et de renforcer leur compétitivité. C'est une chance précieuse pour répondre aux besoins propres à ce domaine et d'assurer une croissance durable pour notre région. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette formation en gestion de réseaux et sécurité des systèmes représente une occasion exceptionnelle pour les entreprises de la Côte-Nord de renforcer leur expertise interne et de contribuer activement au dynamisme économique régional. Chez TECHNOCompétences, nous sommes fiers de collaborer avec le Cégep de Baie-Comeau et la Direction générale de Services Québec de la Côte-Nord pour répondre aux besoins croissants en talents qualifiés dans ce domaine essentiel. »

Cassie L. Rhéaume, directrice générale de TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications

« Le Cégep de Baie-Comeau, par l'entremise de sa Direction de la formation continue, démontre une fois de plus sa capacité à répondre aux besoins de sa communauté et des entreprises en offrant une nouvelle attestation d'études collégiales dans le domaine de l'informatique, plus précisément en gestion de réseaux et sécurité des systèmes. Notre organisation est fière de pouvoir soutenir les entreprises qui peinent à recruter des personnes qualifiées en informatique ou encore qui souhaitent développer l'expertise d'une employée ou d'un employé dans ce domaine grâce à cette formule innovante. »

Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau

Faits saillants

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale finance le projet pour un montant de 907 402 $.

TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications, a collaboré à la détermination des besoins de formation et assurera le déroulement de cette formation à titre de promoteur du projet.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Sources: Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la régionde la Côte-Nord, Tél. : 367 990-8473; Marie-Pierre St-Laurent, Attachée politique du député de René-Lévesque, Tél. : 418 293-2857; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications; Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796