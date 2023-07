Plus de 7,2 millions de dollars pour soutenir le développement du tourisme quatre saisons et de l'hébergement touristique dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier totalisant plus de 7,2 millions de dollars afin d'appuyer trois projets de développement touristique et de financer la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région de Lanaudière.

Cette annonce a été faite aujourd'hui lors du passage de la ministre Proulx dans la région, en compagnie du député de Joliette, M. François St-Louis.

Tout d'abord, plus de 5,8 millions de dollars sont alloués à la Station touristique Val Saint-Côme pour deux projets de diversification de ses activités estivales et hivernales. L'objectif de l'entreprise est de devenir une destination récréotouristique quatre saisons offrant une variété d'activités de plein air et de services complémentaires de qualité.

Ensuite, une somme de 747 700 $ est octroyée à Chalets Lanaudière pour développer une offre d'hébergement et d'activités à accès universel.

La contribution gouvernementale attribuée à la Station touristique Val Saint-Côme et à Chalets Lanaudière est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Pour un tourisme de montagne durable

Enfin, plusieurs communautés vivant dans les montagnes au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux. C'est particulièrement le cas pour celles qui se sont développées autour d'une forme unique de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison touristique et la fragilité croissante des entreprises qui dépendent d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et contribuer durablement à la vitalité des communautés, le Ministère verse 685 000 $ à Tourisme Lanaudière pour la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région. Celui-ci visera entre autres le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons, le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la promotion des produits du Québec. Il favorisera aussi la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

Citations :

« Le tourisme est un secteur clé pour la croissance de notre économie, et notre gouvernement s'assure de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Le tourisme quatre saisons s'impose de plus en plus dans le contexte des changements climatiques. La mise en place de plans montagnes et le soutien à des projets comme ceux de Val-Saint-Côme et de Chalets Lanaudière s'inscrivent dans notre volonté d'accroître la vitalité de l'écosystème d'entreprises et des communautés. J'invite d'ailleurs nos entrepreneurs touristiques à suivre ce dernier exemple en incluant l'accessibilité dans leurs projets de développement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le soutien financier annoncé par notre gouvernement consolidera l'offre de tourisme de nature et d'aventure, l'une des forces de notre région, tout en améliorant l'offre d'hébergement à accès universel. Lanaudière a tout ce qu'il faut pour plaire aux visiteurs, autant ceux du Québec que d'ailleurs, et c'est en continuant de soutenir des projets aussi porteurs que nous réussirons à en attirer en plus grand nombre, au bénéfice de notre économie régionale. »

François St-Louis, député de Joliette

« C'est avec grand plaisir que Tourisme Lanaudière a entrepris une démarche de concertation et d'identification de projets porteurs afin de mettre de l'avant un plan montagne adapté aux réalités de notre région et orienté vers les objectifs de ce programme. Après l'embauche d'un agent de concertation et chargé de projet pour ce plan, un comité consultatif d'une quarantaine de personnes a été créé afin de cibler les actions les plus porteuses. Bientôt, quatre chantiers pourront être annoncés afin de concrétiser cette démarche, au bénéfice du tourisme de montagne dans la région de Lanaudière, dans une approche résolument tournée vers le développement durable. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« La contribution annoncée par le ministère du Tourisme aujourd'hui est essentielle au développement de tout le potentiel touristique de Val Saint-Côme. Ces investissements vont nous permettre de devenir une plaque tournante du tourisme au Québec que ce soit pour le ski, le vélo de montagne ou le prêt-à-camper ».

François Gagnon, président-directeur général de la Station touristique Val Saint-Côme

« Offrir une destination plein air à accès universel, voici l'expérience touristique innovante et écoresponsable proposée par Chalets Lanaudière. Le projet permet l'ajout de six mini-chalets et d'une panoplie d'activités de plein air permettant à tous de pratiquer, avec leur famille et leurs amis, différentes activités en pleine nature grâce aux sites adaptés et aux installations et équipements spécialisés : canots, kayaks, sentiers de randonnée été comme hiver, patinoire, etc. De plus, un parcours d'initiation aux bains de forêt sera mis en place, dans notre forêt certifiée, pour faire découvrir à tous les bienfaits de la nature pour l'être humain. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires, dont le ministère du Tourisme, un partenaire majeur dans ce projet qui aura des retombées économiques pour toute la région de Lanaudière, mais surtout des retombées humaines importantes pour le Québec. »

Jocelyn Magny, directeur général de Chalets Lanaudière

Faits saillants :

La contribution gouvernementale attribuée à la Station touristique Val Saint-Côme et à Chalets Lanaudière est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Le premier projet de la Station touristique Val Saint-Côme consiste, entre autres, à aménager :

plus de 400 terrains de camping offrant deux ou trois services ainsi que des prêts-à-camper;



une grande piscine creusée et des glissades d'eau;



des sentiers de vélo de montagne pour lesquels seront acquis des vélos et des équipements de sécurité pour la location.

Le deuxième projet vise :

à aménager des pistes de ski de haute route;



à retravailler les pistes de ski existantes afin de permettre une ouverture nécessitant moins de neige artificielle;



à construire des refuges en montagne;



à réaménager les chambres de l'auberge en vue d'une ouverture toute l'année;



à acquérir des équipements plus efficaces pour améliorer le système d'enneigement.

Celui de Chalets Lanaudière poursuit les objectifs suivants :

acquérir et installer six unités d'hébergement préfabriquées à accès universel;



obtenir et rendre disponible des équipements de plein air et de loisirs adaptés;



aménager des sentiers pour permettre la création d'un parcours adapté et quatre saisons en forêt thérapeutique afin de favoriser le bien-être physique et psychologique;



développer des activités guidées et autoguidées mettant en valeur les bienfaits de la nature sur la santé physique et psychologique.

Le soutien financier pour le plan montagne fait partie des 11 millions de dollars octroyés aux associations touristiques régionales en vue de développer et de mettre en œuvre, avec les acteurs clés, des plans dans les territoires où l'offre touristique de montagne se distingue et présente un fort potentiel.

Tourisme Lanaudière lancera un appel de projets ou de solutions selon les priorités qui auront été déterminées et pour lequel un comité directeur analysera les demandes.

