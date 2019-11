Plus de 50 ateliers de littératie financière offerts gratuitement partout au Québec

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Novembre est le mois de la littératie financière au Canada. Pour l'occasion, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) s'unissent pour une 4e année consécutive afin de déployer à travers le Québec le programme de littératie financière des CPA.

Ce sont ainsi quelque 50 ateliers de littératie financière qui seront offerts bénévolement par des comptables professionnels agréés dans les bibliothèques publiques de différentes régions du Québec. Les sujets couverts sont variés et concernent toutes les étapes de la vie : l'éducation financière des enfants, gérer ses finances à la retraite, la planification successorale, les stratégies fiscales, la prévention de la fraude chez les aînés, les stratégies d'épargne et bien d'autres.

« Du fait de leur positionnement privilégié au sein des municipalités, les bibliothèques publiques accompagnent chaque année les Québécois de tout âge et de toute situation budgétaire dans l'acquisition de compétences de littératie de toute sorte. Ce partenariat renouvelé avec l'Ordre des CPA du Québec permet aux bibliothèques d'accompagner leurs usagers dans l'acquisition de connaissances financières de base, améliorant ainsi leur niveau de littératie financière », indique Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec.

« Dans un monde où les choix financiers qui s'offrent aux consommateurs se multiplient et se complexifient, il devient de plus en plus difficile pour de nombreux Québécois de s'y retrouver. En conjuguant l'expertise des CPA à la proximité qu'offre le réseau des bibliothèques publiques, nous nous donnons les moyens de rejoindre nos concitoyens dans leur communauté et de les aider à prendre des décisions financières éclairées et responsables », ajoute Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente, chef de la direction et secrétaire de l'Ordre des CPA du Québec.

Consultez la liste des ateliers offerts dans les bibliothèques >

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L'Association des bibliothèques publiques du Québec regroupe les bibliothèques publiques autonomes (plus de 5 000 habitants) du Québec. Au total, elle compte 175 municipalités et corporations membres, pour un total de 315 bibliothèques, couvrant ainsi plus de 83 % de la population québécoise. Depuis 1984, elle regroupe les professionnels œuvrant dans les bibliothèques publiques autonomes du Québec dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques québécoises.

