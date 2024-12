Un Québécois remporte l'or à l'Examen final commun des CPA

MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Les résultats de l'Examen final commun (EFC) de septembre 2024 des comptables professionnels agréés ont été dévoilés aujourd'hui. L'Ordre des CPA du Québec est heureux de souligner la réussite de 799 candidates et candidats québécois à cet examen pancanadien qui constitue une étape déterminante vers l'obtention du titre de CPA.

Avec le meilleur résultat au Canada, Myckaël Charbonneau, diplômé de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, recevra la médaille d'or du Gouverneur général ainsi qu'une bourse de 5 000 $ de la Fondation des CPA du Québec.

Le tableau d'honneur canadien, qui regroupe les 49 personnes ayant le mieux performé au pays, compte également 11 autres candidates et candidats du Québec qui recevront chacune et chacun une bourse de 1 500 $ de la Fondation des CPA du Québec.

LISTE DES CANDIDAT(E)S DU QUÉBEC AU TABLEAU D'HONNEUR CANADIEN

Myckaël Charbonneau , École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal

, École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal Ariane Bérubé , Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval

, Faculté des sciences de l'administration de l'Université Isaak Châteauneuf , Université de Sherbrooke

, Université de Catherine Lanctôt , Université du Québec à Trois-Rivières - Campus de Longueuil

, Université du Québec à Trois-Rivières - Campus de Hugo Morin-Lecomte , HEC Montréal

, HEC Montréal Antoine Normandeau , Université du Québec à Trois-Rivières

, Université du Québec à Trois-Rivières Manis Ould Abdesslam , HEC Montréal

, HEC Montréal Krystel Poirier , HEC Montréal

, HEC Montréal Charles-André Roberge , Université du Québec à Trois-Rivières

, Université du Québec à Trois-Rivières Louis-Olivier Roy , Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval

, Faculté des sciences de l'administration de l'Université Émie Turcotte , HEC Montréal

, HEC Montréal Hannah-Leah Walsh , HEC Montréal

« Je suis toujours impressionnée par la qualité de la relève CPA québécoise et sa détermination. Le parcours vers le titre de CPA est un passage rigoureux au cours duquel l'Ordre, nos partenaires universitaires, de nombreux comités et une foule d'employeurs engagés accompagnent et encadrent cette talentueuse relève. Les résultats d'aujourd'hui confirment encore une fois que les organisations québécoises pourront compter sur des professionnels et professionnelles qui respectent non seulement les plus hauts niveaux d'excellence, mais qui comprennent également les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec.

À propos de l'EFC

Étape déterminante du cheminement vers l'obtention du titre de CPA, l'EFC est un examen pancanadien d'une durée de trois jours, conçu par un jury composé de quatre représentants ou représentantes de chacune des régions où il est tenu (Québec, Ontario , Provinces de l'Atlantique et Ouest du Canada ).

, Provinces de l'Atlantique et Ouest du ). Le talent des candidat(e)s du Québec est soutenu par une formation de haute qualité dispensée par les partenaires universitaires et l'Ordre, ainsi que par l'accompagnement des professeur(e)s, des mentor(e)s et des employeurs engagé(e)s dans la formation de la relève.

Le plus récent EFC a eu lieu les 10, 11 et 12 septembre 2024.

L'EFC évalue les compétences des candidat(e)s en termes d'information financière, de stratégie et gouvernance, de comptabilité de gestion, d'audit et certification, de finance et de fiscalité.

Les candidates et candidats doivent aussi démontrer de solides compétences en leadership, en communication et travail d'équipe, ainsi qu'en éthique.

Les CPA en devenir peuvent se présenter à l'EFC après avoir terminé avec succès le Programme de formation professionnelle CPA .

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 futur(e)s CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

Liens connexes

Liste des candidat(e)s ayant réussi l'EFC au Québec >

Liste des candidat(e)s figurant au tableau d'honneur du Canada >

Suivez l'Ordre des CPA sur les médias sociaux!

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Renseignements : Maude Bujeault-Bolduc, Directrice des communications institutionnelles et sociétales, Ordre des CPA du Québec, [email protected]