L'Ordre des CPA du Québec accueille 11 Fellows et décerne trois distinctions prestigieuses

L'Ordre rendra hommage à ces ambassadrices et ambassadeurs inspirants qui incarnent la crédibilité et le savoir-faire à son meilleur de la profession, lors de la prochaine Soirée des Fellows, qui aura lieu le samedi 10 mai 2025.

Prix Hommage

L'Ordre des CPA du Québec est honoré de décerner le prix Hommage 2025, la plus haute distinction de la profession, à Louis-Marie Beaulieu, O.Q, FCPA. L'envergure et l'importance de ses réalisations au sein de Groupe Desgagnés, ses aptitudes financières remarquables, son altruisme et son leadership exemplaire font de lui un lauréat tout désigné pour cette distinction. Homme d'affaires engagé, fier de ses origines bas-laurentiennes, il a reçu de nombreuses marques d'estime et de reconnaissance au fil du temps.

Titre de Fellow CPA

Le titre de Fellow est remis annuellement à un nombre restreint de CPA parmi les 41 000 membres de l'Ordre. Ces nouvelles et nouveaux FCPA rejoignent donc un groupe sélect qui compte désormais 644 personnes s'étant dévouées de façon exceptionnelle à la profession, ou qui se sont illustrées dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires qui font rayonner l'ensemble de la profession.

Les 11 nouvelles et nouveaux Fellows CPA de 2025 sont :

Tania Clarke | Banque de développement du Canada

Simon Dermarkar | HEC Montréal

Nathalie Fagnan | Héma-Québec

Yanick Gervais | Olymel

Nathalie Labelle | KPMG

Jean-François Leblanc | MNP

Jocelyn Leroux | CCMG Comptables professionnels agréés

Alfred Morin | Mallette

Caroline Nadeau | Deloitte

Philippe St-Cyr-Adam | Pomerleau

Marc St-Roch | Union des producteurs agricoles

Mérite du CIQ

Décernée par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) sur recommandation d'un ordre professionnel, cette distinction reconnaît la carrière d'un membre qui s'est illustré par son engagement envers sa profession et son ordre. Nommé Fellow en 1997, Michel Beauséjour, FCPA, accède la même année à la présidence du Conseil d'administration de l'Ordre, y laissant une empreinte marquante. Son dévouement exemplaire et sa contribution exceptionnelle aux plus hauts standards de la profession, notamment à titre de syndic adjoint pendant de nombreuses années, lui valent pleinement cet honneur.

Compagnon de l'Ordre

L'Ordre souligne cette année le mérite exceptionnel de Yves Hébert ayant apporté une contribution significative à la profession, bien qu'il n'en soit pas membre. À titre de représentant du public nommé par l'Office des professions, M. Hébert a siégé pendant 9 ans au Conseil d'administration de l'Ordre. Reconnu pour son éthique de travail irréprochable, il a participé à divers travaux d'importance avec une attention constante à la mission première de l'Ordre, la protection du public.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 futur(e)s CPA en devenir, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Renseignements: Nancy Alexandre, Conseillère, Marketing relationnel, Ordre des CPA du Québec, T. 514 288-3256 [3035] 1 800 363-4688, [email protected]