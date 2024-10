Prix des bibliothèques publiques du Québec - BRAVO AUX LAURÉATES ET AUX LAURÉATS!

QUÉBEC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le Gala des Prix des bibliothèques publiques du Québec vient de s'achever dans une ambiance festive, dévoilant les 12 lauréates et lauréats de l'édition 2024. Organisé par l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec, il a eu lieu à la bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec, en présence des finalistes, de membres du personnel de bibliothèques et de décideuses et décideurs municipaux venus des quatre coins de la province. Une soirée riche en émotions et en découvertes de projets inspirants!

LES 12 LAURÉATES ET LAURÉATS |

Les jurys ont fait leur sélection après un examen approfondi des candidatures reçues depuis le mois de juin. Répartis dans six catégories de prix, les lauréates et lauréats représentent des projets et des personnalités qui ont fait vivre le secteur, qui sont source d'inspiration. Vous pouvez consulter le cahier des finalistes pour en savoir plus sur les projets et les personnes qui ont remporté les prix.

Prix Complicité

5 000 habitants et moins : Le Rendez-vous du livre, Bibliothèque des Grands Champs à Parisville 5 000 habitants et plus : Passerelle d'abonnement et Remèdes littéraires, Bibliothèque de Québec

Prix Rayonnement

5 000 habitants et moins : La bibliothèque et ses bénévoles, Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé

5 000 habitants et plus : Jeu « Cherche et Trouve » illustrant les services en bibliothèque, Réseau des Bibliothèques de Terrebonne

Prix Eureka

5 000 habitants et moins : Poinsettia, Bibliothèque Bertrand B.-Leblanc à Lac-au-Saumon et Saint-Alexandre-des-Lacs

5 000 habitants et plus : Aînés bricoleurs, Bibliothèque de Beaconsfield

Mention spéciale : Ateliers de littératie en milieu carcéral, Bibliothèques de Laval

Prix Construction, agrandissement, aménagement

Prix Gérard-Desrosiers (aménagement, 5 000 habitants et moins) : Bibliothèque Roch-Carrier, Sainte-Justine

Prix Denis-Vaugeois (construction et agrandissement 5 000 habitants et plus) : Bibliothèque Gabrielle-Roy (Institut canadien de Québec), Québec

Prix Ambassadrice-Ambassadeur, ex aequo

Ismaël Bellil, Réseau des bibliothèques de Repentigny

Geneviève Élie, Bibliothèque de Val-Morin

Prix Relève

Véronique Bouchard, Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

UNE CÉLÉBRATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES! |

Le Gala Les Prix des bibliothèques publiques du Québec est un événement phare de l'année pour le secteur, où se sont cotoyés du personnel de bibliothèques, des décideuses et des décideurs municipaux et des représentantes et représentants du milieu.

La soirée a été marquée par la présence de Manal Drissi dans le rôle d'animatrice de l'événement. Chroniqueuse, scénariste et animatrice de renom, elle a insufflé une belle énergie au Gala, avec des touches d'humour bien placées. Le spectacle des Femmes au Tambour de Wendake a aussi rythmé la soirée et donné lieu à une salve d'applaudissements pour les finalistes et les lauréates et lauréats, en guise de clôture d'événement.

La prochaine édition aura lieu en 2026!

À PROPOS DES PRIX DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC |

Les Prix des bibliothèques publiques du Québec sont une initiative de l'Association des bibliothèques publiques du Québec et du Réseau BIBLIO du Québec. Ils ont été créés en 2022, dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ et ont été créés pour souligner la vitalité, l'expertise et les réalisations des bibliothèques publiques de la province ainsi que la contribution des actrices et des acteurs du domaine.

Infos : https://prixdesbibliotheques.ca/

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC |

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideuses et les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

À PROPOS DU RÉSEAU BIBLIO DU QUÉBEC |

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui vise à unir les ressources des onze Réseaux BIBLIO régionaux pour maintenir et développer leur réseau de bibliothèques et de les représenter auprès des diverses instances sur des dossiers d'intérêts communs. Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de soutenir le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques sur leur territoire.

SOURCE Association des bibliothèques publiques du Québec

Information : Anna Désiles, chargée de projets Communication et Affaires publiques, Association des bibliothèques publiques du Québec, [email protected], 514 279 0550 #232