Portrait national des bibliothèques publiques québécoises - La note des bibliothèques publiques du Québec se maintient à 66 % : plusieurs défis à l'horizon

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 26e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le troisième Portrait national des bibliothèques publiques québécoises produit dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ. À travers la province, les services de bibliothèques publiques évalués à partir des données de 2023 obtiennent une note globale de 66 %1, soit un retour au résultat national du premier portrait, après une légère baisse de 2 % l'an dernier.

Loin d'être idéal, ce résultat rappelle que de nombreux efforts se doivent d'être poursuivis et que des investissements nécessaires doivent être réalisés pour assurer la qualité de ces établissements culturels de première importance. En somme, la qualité des investissements actuels dans nos bibliothèques publiques québécoises franchit à peine la note de passage, ce qui est très préoccupant.

« L'exercice annuel du Portrait nous permet de prendre conscience des ressources mises à la disposition de nos bibliothèques publiques et ultimement, des lacunes sur lesquelles nous devons travailler. Nous souhaitons que les investissements effectués dans nos établissements soient au profit des citoyennes et des citoyens, pour leur offrir des collections riches, des ressources humaines suffisantes et adéquatement formées, de même que des superficies dont les places assises et les heures d'ouverture correspondront à leurs besoins », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

BIBLIOQUALITÉ : FOURNIR DES INDICATEURS VISANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS BIBLIOTHÈQUES

Le programme BiblioQUALITÉ reconnaît, sur une base objective et durable, les efforts d'investissements qui sont faits dans les bibliothèques publiques par chaque municipalité membre de l'ABPQ ou d'un Réseau BIBLIO régional participant. Ainsi, le Portrait national vise à brosser un état des lieux relatif aux ressources et aux services de base offerts dans les bibliothèques publiques. Il vise l'atteinte de l'excellence, c'est-à-dire un investissement de qualité qui génère des retombées positives pour les citoyennes et les citoyens.

Cinq indicateurs quantifiables fondamentaux au bon fonctionnement d'un service de bibliothèque sont évalués dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ et détaillés dans le Portrait :

Des acquisitions : note globale de 64 % Le résultat pour les acquisitions s'est dégradé de 20 % entre 2022 et 2023 Il aurait fallu acheter 770 541 livres imprimés de plus pour atteindre le niveau d'excellence afin d'offrir des collections vivantes et en bon état.

Des heures d'ouverture : note globale de 52 % Le résultat pour les heures d'ouverture s'est dégradé de 2 % entre 2022 et 2023 Les bibliothèques publiques auraient dû être ouvertes 8 284 heures de plus pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'accessibilité des services.

La superficie : note globale de 67 % Le résultat pour la superficie s'est amélioré de 1 % entre 2022 et 2023 Il manquait 171 093 m 2 dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'espace nécessaire pour loger les collections, avoir assez de places assises et permettre une circulation fluide des citoyennes et des citoyens lors de leurs visites.

Des places assises : note globale de 81 % Le résultat pour les places assises s'est amélioré de 3 % entre 2022 et 2023 Il manquait 14 014 places assises dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence permettant aux citoyennes et aux citoyens de profiter confortablement des services de leur bibliothèque.

Des ressources humaines : note globale de 29 % Le résultat pour les ressources humaines a diminué de 1 % entre 2022 et 2023 Il manquait 1 853 employées et employés ETC, 765 techniciennes et techniciens ETC et 489 bibliothécaires dans les bibliothèques publiques permettant des services professionnels et de qualité.



Le Portrait national des bibliothèques publiques québécoises permet de faire la lumière sur les pistes d'action à mettre en œuvre pour améliorer le service de bibliothèque à travers la province, et ainsi répondre aux besoins de la population.

Pour plus d'informations sur le programme et ses objectifs, visitez le biblioqualite.ca .

Pour consulter le Portrait national, visitez le http://biblioqualite.ca/portraitnational .

LA SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES : CÉLÉBRONS CES LIEUX HUMAINS!

Malgré le travail à accomplir, la Semaine est un moment idéal pour valoriser l'humain au cœur des bibliothèques publiques ainsi que leurs diverses facettes. Du 19 au 26 octobre, elle se déroulera sous le thème Ma biblio aux mille et un visages, qui dépeint à la fois les publics qui les fréquentent : enfants, familles, jeunes adultes, personnes âgées, en situation de handicap, d'itinérance, nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, étudiantes et étudiants, mais également le personnel qui y travaille avec cœur au quotidien.

« La bibliothèque a de multiples visages : sociale, accueillante, éducative, ludique, culturelle, amicale, familiale, épicurienne, informative et plus encore ! La bibliothèque offre sans discrimination des services diversifiés pour répondre aux besoins de la population en matière d'information, de culture, d'éducation et de littératie. Nous sommes fiers de le souligner et de rappeler son importance dans notre société », mentionne Jean-François Fortin, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

La Semaine des bibliothèques publiques est organisée par l'ABPQ en partenariat avec Bibliopresto , Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec . Plusieurs activités auront lieu dans les bibliothèques publiques participantes partout à travers le Québec. Pour plus de détails sur la 26e édition et pour la programmation complète, rendez-vous au www.semainedesbibliotheques.ca .

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L' Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideuses et les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

À propos du Réseau BIBLIO du Québec

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui vise à unir les ressources des onze Réseaux BIBLIO régionaux pour maintenir et développer leur réseau de bibliothèques et de les représenter auprès des diverses instances sur des dossiers d'intérêts communs. Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de soutenir le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques sur leur territoire et qui desservent plus de 750 municipalités à travers le Québec.

