Sortie du livre Réduisez vos impôts 2024 - Un guide numérique incontournable pour aborder la saison des impôts avec confiance

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Alors que la période des impôts s'amorce et que les Québécois doivent composer avec un contexte économique incertain, l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec lance l'édition 2024 de Réduisez vos impôts, un guide pratique et accessible rédigé par le CPA auditeur et fiscaliste André Boulais. Publié depuis plus de 30 ans, cet ouvrage est une véritable référence en matière de fiscalité, rassemblant toutes les mises à jour essentielles pour aider particuliers et professionnels à optimiser leurs déclarations de revenus et à bénéficier pleinement des crédits et déductions disponibles.

Pour la première fois, Réduisez vos impôts est offert exclusivement en format numérique, offrant un accès rapide et efficace aux informations pertinentes à votre situation, et ce, grâce à une navigation intuitive et des recherches par mots-clés.

Il propose un accompagnement pratique à chaque étape du processus de déclarations de revenus et aide à déterminer les déductions applicables, à éviter les erreurs courantes et à maximiser les avantages fiscaux accessibles.

« Dans un environnement fiscal en constante évolution, il est essentiel de disposer d'une source fiable pour optimiser ses finances. Ce guide permet aux contribuables d'accéder rapidement aux informations clés et de maximiser leurs déductions fiscales », souligne André Boulais, CPA auditeur, fiscaliste et auteur du livre.

Bénéficiez-vous de toutes les déductions et de tous les crédits auxquels vous avez droit?

Avec les nombreux changements fiscaux en vigueur cette année, Réduisez vos impôts 2024 propose une analyse détaillée des principales mesures applicables aux particuliers et aux entreprises. Parmi les modifications majeures, on retrouve notamment :

l'augmentation à 7 000 $ du plafond du compte d'épargne libre d'impôt (CELI) en 2024 et 2025;

2025; la hausse de la limite des retraits du régime d'accession à la propriété (RAP) de 35 000 $ à 60 000 $;

la création d'un nouveau régime d'union parentale pour les conjoints de fait;

l'élargissement de l'accès au Régime canadien de soins dentaires (RCSD);

la mise à jour sur les derniers développements liés à l'imposition du gain en capital.

« L'Ordre des CPA du Québec a à cœur d'offrir à la population québécoise des outils concrets pour mieux comprendre la fiscalité et faire des choix éclairés. Grâce à ce guide, et en lien avec notre mission de bien protéger le public, nous souhaitons rendre l'information fiscale plus accessible et vous accompagner dans l'optimisation de vos déclarations de revenus. Dans un contexte marqué par de nombreux changements fiscaux, les CPA peuvent aussi être de précieux alliés pour vous aider à mieux naviguer dans ce processus et à tirer pleinement avantage des mesures en place », ajoute Geneviève Mottard, présidente et cheffe de la direction de l'Ordre des CPA du Québec.

Le livre est accessible en format numérique sur les sites des libraires de même que sur le site de l'Ordre des CPA du Québec et sur le portail de développement professionnel Vivo. Que vous souhaitiez mieux comprendre les bases de la fiscalité au Québec ou soyez désireux d'optimiser votre déclaration de revenus, ce guide est la référence incontournable en matière de fiscalité personnelle.

À propos de l'Ordre des CPA

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec est l'organisme de réglementation et de supervision de la profession comptable au Québec. Il veille à la protection du public en s'assurant du respect des normes les plus élevées en matière de compétence et d'éthique par ses membres. Représentant plus de 41 000 CPA, l'Ordre joue un rôle clé dans le développement économique et financier du Québec en soutenant l'excellence et l'innovation au sein de la profession.

À propos de l'auteur

André Boulais est le fondateur et l'associé principal de Boulais Morin CPA inc. depuis près de 30 ans. Il est membre du groupe de travail technique sur la fiscalité et les taxes à la consommation de l'Ordre des CPA du Québec, de la Fondation canadienne de fiscalité ainsi que de l'Association de planification fiscale et financière.

