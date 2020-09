Plus de 1 M$ pour bonifier l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'Est

COATICOOK, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une aide financière de 1 039 800 $ à Parc Découverte Nature pour soutenir l'implantation d'un jeu de survie interactif et immersif, grandeur nature. Le projet Acoatica vise le développement de quatre plateaux d'activités dans les espaces extérieurs et intérieurs du parc.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en compagnie du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, et de Mme Jocelyna Dubuc, membre du conseil d'administration de Tourisme Cantons-de-l'Est.

Une aide financière de 959 800 $ est versée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure. À cette somme s'ajoutent 80 000 $ issus de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020, alloués en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est.

Citations :

« Le projet annoncé aujourd'hui prouve, une fois de plus, à quel point notre industrie touristique déborde d'imagination. Je salue l'excellent travail du Parc Découverte Nature, qui, grâce à cette initiative novatrice, attirera plus de visiteurs dans la région. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir profiter d'un immense terrain de jeu, et la multitude d'activités que l'on peut pratiquer chez nous fait la joie des amoureux de plein air toute l'année durant. Je suis certaine que le jeu de survie Acoatica deviendra un incontournable dans la région et qu'il permettra au Québec de se démarquer davantage. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très heureux que le gouvernement du Québec soutienne ce projet, qui saura à coup sûr susciter l'intérêt des visiteurs de tout âge. La région des Cantons-de-l'Est ne manque pas d'attraits pour leur plaire! Sans oublier que ses grands espaces permettent une immersion totale avec la nature. Rehausser l'offre touristique au moyen d'un projet aussi original alliant jeux interactifs et activités ludiques, éducatives ainsi que gourmandes, tout en mettant en valeur la nature et la pratique d'une pêche responsable, rend notre région encore plus attrayante. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie



« À mon tour, je félicite les promoteurs d'avoir mis sur pied ce projet unique en son genre, qui rehaussera la notoriété de la région. Je suis impressionnée par la qualité des initiatives des acteurs du milieu et la capacité qu'ils ont de s'unir pour participer activement au dynamisme de l'économie régionale. Je souhaite beaucoup de succès à toute l'équipe du Parc Découverte Nature! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Tourisme Cantons-de-l'Est remercie le ministère du Tourisme. C'est entre autres grâce à ses divers programmes que les acteurs de l'industrie touristique de la région peuvent réaliser leur plein potentiel. Quand on connaît le succès remporté par Foresta Lumina, on ne doute pas qu'Acoatica, ce nouveau projet du Parc Découverte Nature, porté par la même équipe de visionnaires, saura attirer et séduire les visiteurs. »

Benoît Sirard, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

Le projet consiste :

à concevoir le jeu et son contenu;



à acquérir les infrastructures de même que les équipements technologiques et à les implanter sur les différents plateaux d'activités;



à adapter et à réaménager deux bâtiments existants, soit le bâtiment d'accueil et la station piscicole de Baldwin;



à construire deux abris dans le secteur Pêche à l'étang pour installer les équipements du jeu et aménager une cuisine extérieure (espace gourmand);



à produire un audioguide bilingue et à acquérir des casques d'écoute pour la visite de la station piscicole;



à acquérir des modules de jeu géants et interactifs;



à construire un puits artésien et à le raccorder au bâtiment d'accueil.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.

Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

