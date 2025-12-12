Pour assurer la continuité des actions en itinérance - Les soins de santé et les services sociaux offerts dans le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance sont reconduits

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, annonce aujourd'hui la prolongation d'une année des mesures inscrites au Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

Cette prolongation permettra aux organismes d'assurer la stabilité de leurs interventions et de soutenir leur travail quotidien auprès des personnes les plus vulnérables. En effet, les sommes allouées aux différentes mesures demeurent disponibles pendant la prochaine année pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités.

Parallèlement, des travaux sont en cours afin de faire évoluer les orientations gouvernementales en matière d'itinérance. L'objectif est d'améliorer et d'adapter les actions aux réalités du terrain afin de mieux répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Ainsi, les organismes communautaires, les partenaires du réseau et les experts seront mis à contribution pour élaborer les prochaines priorités. L'itinérance étant un enjeu complexe et transversal, la collaboration de tous les acteurs concernés et leur concertation sont indispensables.

Citation :

« En prolongeant les mesures visant à offrir des soins et des services aux personnes en situation d'itinérance ou à risque d'en connaître un épisode, on pose un geste concret pour assurer la continuité et la prévisibilité des actions sur le terrain. Nous avons entendu les besoins exprimés et nous demeurons pleinement engagés à travailler avec les milieux pour faire évoluer nos actions. L'expertise du terrain est indispensable et notre collaboration est essentielle pour mieux prévenir et mieux soutenir les personnes qui en ont besoin. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

En octobre 2021, le gouvernement a lancé le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), qui s'accompagnait alors d'investissements de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements complémentaires ont été ajoutés pour faire face à la crise.

En 2025-2026, les investissements liés au PAII ont atteint près de 122,5 millions $, pour un total de près de 440 millions $ pour la durée du plan.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

