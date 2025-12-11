Invitation aux médias - Inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Maniwaki dans la région de l'Outaouais

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, procédera à l'inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Maniwaki. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière et du député de Gatineau Robert Bussière.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant au service des relations médias du CISSS de l'Outaouais à l'adresse suivante : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 16 décembre 2025



HEURE : 14 h 30



LIEU : Maniwaki

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584