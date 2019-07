Plus de 1,5 million de dollars pour trois organismes en tourisme et une entreprise manufacturière bien implantée sur le territoire du Nord-du-Québec

Le gouvernement du Canada appuie les projets de Lettrage Waldi, de Tourisme Baie-James, de Tourisme Eeyou Istchee et de la Corporation Nibiischii

CHIBOUGAMAU, Qc, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Trois organismes à vocation touristique et l'entreprise Lettrage Waldi bénéficieront de contributions totalisant 1 515 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront à l'entreprise et aux organismes bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 3 M$ dans le Nord-du-Québec.

Plus précisément, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee développeront et amélioreront leur offre touristique et pourront mettre en œuvre leur plan de commercialisation respectif en vue d'attirer des clientèles hors Québec et internationales. Quant à la Corporation Nibiischii, elle pourra, grâce au soutien de DEC, réaliser la planification stratégique et opérationnelle de la mise en valeur de la réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi.

Pour sa part, Lettrage Waldi inc., en opération depuis 1971, pourra réunir l'ensemble de ses activités sous un même toit avec la construction d'une nouvelle usine en plus de rehausser sa performance par l'augmentation et la diversification de sa capacité de production d'enseignes 3D et de sa vaste gamme de produits et services en solutions visuelles.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité. Il appuie aussi des projets qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, et qui mettent en valeur les attraits de nos régions au-delà de nos frontières.

« Je me réjouis de ce soutien de DEC à des organismes touristiques ayant comme mission la mise en valeur des richesses du Nord-du-Québec ainsi qu'à Lettrage Waldi, qui a l'ambition de croître, de se développer et d'améliorer sa productivité. Par ces contributions, le gouvernement du Canada respecte son mandat d'aider les entreprises et les organismes à prendre de l'expansion, à diversifier l'offre touristique, à dynamiser les régions et à assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« En aidant les entreprises et les organismes à investir dans des infrastructures et des équipements qui les rendront plus productifs, ou dans des stratégies de commercialisation de leur offre touristique hors Québec, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nous sommes plus que jamais déterminés à stimuler l'expansion et l'innovation, ainsi que la mise en valeur des attractions touristiques qui définissent nos régions qui, comme le Nord-du-Québec, regorgent de richesses naturelles. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les aides financières accordées à Tourisme Baie-James, à Tourisme Eeyou Istchee et à Corporation Nibiischii ont été consenties en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, tandis que la contribution versée à Lettrage Waldi provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI).

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Lettrage Waldi inc. Contribution remboursable de 941 761 $ sur un investissement total de 1 883 521 $ En opération depuis 1971 et constituée en société par actions depuis 2002, Lettrage Waldi inc. fabrique des enseignes industrielles et commerciales. L'entreprise offre une vaste gamme de produits et services en solutions visuelles, qu'il s'agisse de publicité ou d'affichage en tout genre, intègre plusieurs technologies numériques et entretient également les enseignes qu'elle fabrique. Tous ses clients sont sur le territoire du Nord-du-Québec. Le projet vise à rehausser la performance de l'entreprise par l'augmentation et la diversification de sa capacité de production d'enseignes 3D, tout en lui permettant de réunir l'ensemble de ses activités sous un même toit. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des coûts du projet, soit la construction d'une usine et l'acquisition d'un chariot élévateur à combustion interne utilisé exclusivement à l'intérieur de l'usine. Le projet permettra de créer deux emplois. Tourisme Baie-James Contribution non remboursable de 288 000 $ sur un investissement total de 681 000 $ Organisme à but non lucratif constitué en 1997, Tourisme Baie-James a pour mission de promouvoir et de favoriser le développement de l'industrie touristique de la région, notamment par l'entremise d'activités de commercialisation hors Québec et d'activités de développement de l'offre des produits privilégiés. Fort de ses 113 membres, l'organisme, considéré comme un incontournable dans le tourisme nordique, publie chaque année les guides touristiques pour la région du Nord-du-Québec. S'échelonnant sur trois ans et visant à améliorer l'attractivité de la région, le projet mettra en œuvre le plan de commercialisation hors Québec de Tourisme Baie-James et servira à développer l'offre touristique en vue d'attirer des clientèles hors Québec internationales. La contribution de DEC portera sur les activités de commercialisation et de développement de l'organisme comme celles, variées, du coordonnateur marketing sur les marchés visés; la réalisation de placement média; la conception et l'impression de matériel promotionnel; le développement du site internet; ainsi que la réalisation d'études, d'analyses et de présentations d'experts en vue de l'élaboration d'un positionnement régional. Le projet permettra de maintenir un emploi. Tourisme Eeyou Istchee Contribution non remboursable de 240 000 $ sur un investissement total de 525 000 $ Tourisme Eeyou Istchee est un organisme à but non lucratif constitué en 2007 dont la mission consiste à promouvoir et à favoriser le développement de l'industrie touristique de la région, notamment par l'entremise d'activités de commercialisation hors Québec et d'activités de développement de l'offre des produits commercialisés. Comptant 39 membres, l'organisme collabore avec Tourisme Baie-James, la Fédération des pourvoiries du Québec et Tourisme autochtone Québec. S'échelonnant sur trois ans et visant à améliorer l'attractivité de la région, le projet mettra en œuvre le plan de commercialisation hors Québec de Tourisme Baie-James et servira à développer l'offre touristique en vue d'attirer des clientèles hors Québec et internationales. La contribution de DEC portera sur les activités de commercialisation et de développement de l'organisme comme celles, variées, du coordonnateur marketing sur les marchés visés; la réalisation de placement média; la conception et l'impression de matériel promotionnel; le développement du site internet; ainsi que la réalisation d'études, d'analyses et de présentations d'experts en vue de l'élaboration d'un positionnement régional. Le projet permettra de maintenir un emploi. Corporation Nibiischii Contribution non remboursable de 45 000 $ sur un investissement total de 100 000 $ La Corporation Nibiischii est un organisme autochtone à but non lucratif constitué en 2013. Son mandat est de consolider et de développer les activités de la réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi et de créer et d'exploiter le futur parc national Nibiischii. La Corporation est également dorénavant responsable du développement de la réserve faunique Assinica. Le projet vise à réaliser la planification stratégique et opérationnelle de la mise en valeur de la réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi. Il comprend notamment l'identification des actions prioritaires de développement en matière d'aménagement du territoire et d'activités économiques. Cela inclut les produits et les services touristiques à mettre à niveau, à implanter et à promouvoir pour en faire des attraits pour les clientèles de chasse, de pêche et d'interprétation de la nature. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des coûts du projet, lesquels sont constitués d'honoraires professionnels et de frais de déplacement de l'équipe d'experts-conseils chargée des travaux. En résumé Nombre de projets : Nombre d'emplois créés : Contributions de DEC : Investissements totaux générés par ces projets : 4 2 1 514 761 $ 3 189 521 $

