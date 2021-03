GATINEAU, QC, le 24 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que les populations vulnérables ont été touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement a instauré des mesures visant à offrir du soutien aux Canadiens par l'intermédiaire du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le gouvernement du Canada reste déterminé à faire en sorte que tous les Canadiens aient une chance réelle et juste de réussir.



Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a accueilli l'Enquête canadienne sur le revenu de 2019 et ses résultats qui mettent en évidence que plus de 1,3 million de Canadiens sont sortis de la pauvreté depuis 2015, y compris 435 000 enfants et 45 000 aînés.

Les résultats de l'enquête montrent que le taux de pauvreté au Canada en 2019 a diminué de 30 % depuis 2015, ce qui signifie que le gouvernement du Canada fait des progrès significatifs vers l'atteinte de l'objectif de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté qui vise à réduire celle-ci de 50 % d'ici 2030.

L'Allocation canadienne pour enfants, le Supplément de revenu garanti et l'Allocation canadienne pour les travailleurs font une réelle différence dans la vie des Canadiens en mettant plus d'argent directement dans leurs poches.

L'Enquête canadienne sur le revenu de 2020 montrera l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté. Le gouvernement du Canada est encouragé par les estimations également publiées par Statistique Canada qui indiquent que la Prestation canadienne d'urgence et les autres mesures mises en place par le gouvernement ont été efficaces pour prévenir la baisse de revenu de nombreuses familles canadiennes.

« Chaque Canadienne et Canadien mérite une chance réelle et juste de réussir. Les résultats montrent les progrès réalisés dans notre lutte contre la pauvreté. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire et nous continuerons de travailler dur pour réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030 tout en continuant à rebâtir un Canada meilleur, plus fort et plus inclusif. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Selon le seuil officiel de la pauvreté du Canada , le taux de pauvreté au pays a diminué de 0,9 point de pourcentage en 2019, comparativement à 2018, pour s'établir à 10,1 %. Environ 3,7 millions de Canadiens vivaient sous le seuil officiel de la pauvreté au Canada en 2019.

, le taux de pauvreté au pays a diminué de 0,9 point de pourcentage en 2019, comparativement à 2018, pour s'établir à 10,1 %. Environ 3,7 millions de Canadiens vivaient sous le seuil officiel de la pauvreté au en 2019. L'Enquête canadienne sur le revenu a commencé à désagréger les données pour les individus de certains groupes qui sont souvent plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Les résultats montrent que 18 % des personnes autochtones âgées de 16 ans et plus et vivant hors réserve vivaient sous le seuil de la pauvreté en 2019, comparativement à 26 % en 2015. Le taux de pauvreté des immigrants récents âgés de 16 ans et plus (ceux qui sont arrivés au Canada au cours des dix dernières années) se situait à 17 % en 2019, comparativement à 27,9 % en 2015. Le taux de pauvreté des personnes en situation de handicap était de 13,5 % en 2019, comparativement à 20,7 % en 2015.

au cours des dix dernières années) se situait à 17 % en 2019, comparativement à 27,9 % en 2015. Le taux de pauvreté des personnes en situation de handicap était de 13,5 % en 2019, comparativement à 20,7 % en 2015. Selon les calculs basés sur le coefficient Gini, une mesure largement utilisée pour mesurer l'inégalité des revenus, le niveau d'inégalités des revenus au Canada a atteint en 2019 le niveau le plus bas depuis 1995.

