Plan québécois des infrastructures - C'est le temps d'aller de l'avant avec la création de 800 nouvelles places à l'école secondaire Pierre-Bédard de Saint-Rémi

SAINT-RÉMI, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit son ambition de donner toute son importance à l'éducation au Québec. C'est pourquoi il est fier d'annoncer qu'il autorise l'agrandissement et le réaménagement de l'école secondaire Pierre-Bédard de Saint-Rémi. La ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann, l'a confirmé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.

Un montant de 10 millions de dollars a déjà été accordé pour l'élaboration du dossier d'affaires de ce projet, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029. Le projet permettra de répondre aux besoins de la région par l'augmentation de la capacité d'accueil de l'école. C'est 800 places qui seront ajoutées, ce qui portera le nombre total de places à environ 1 200 pour cette école secondaire. Des travaux de réaménagement permettront également de moderniser l'établissement, notamment par la transformation des laboratoires existants en laboratoires technofonctionnels et par la réfection d'une cafétéria inspirée de la nouvelle génération d'écoles.

Par ailleurs, le gouvernement vient tout juste de déposer le projet de loi no 66, visant à accélérer la relance économique du Québec par d'importants projets d'infrastructures. Ainsi, le projet d'agrandissement de l'école Pierre-Bédard pourrait bénéficier de ces mesures d'accélération et contribuer à stimuler l'économie du Québec.

« Par l'annonce d'aujourd'hui, nous répondons non seulement au besoin criant d'espace dans nos écoles, mais nous offrons aussi une occasion de stimuler l'économie québécoise par un investissement massif dans nos infrastructures. Je suis très heureuse de pouvoir offrir aux élèves de ma circonscription une école dont ils seront fiers et qui, je le souhaite, favorisera leur réussite. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet

« Ce que nous souhaitons pour les élèves du Québec, ce sont de belles écoles qui favorisent leur plein épanouissement. Avec les nombreux projets d'agrandissement et de construction en cours, nous venons offrir des environnements d'apprentissage modernes et combler le manque de locaux. Le projet est un bon exemple des bienfaits que pourra avoir le projet de loi no 66 pour les élèves et les familles du Québec. Régler le manque d'espace dans nos écoles est crucial et je me réjouis de voir notre gouvernement s'acquitter de cette tâche. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Les besoins se font sentir un peu partout sur notre territoire. Comme toutes les régions du Québec, la Montérégie, plus particulièrement Saint-Rémi, mérite de belles écoles, modernes, stimulantes et sécuritaires. Notre gouvernement démontre une nouvelle fois que l'éducation est une priorité. Le projet d'agrandissement de l'école Pierre-Bédard bénéficiera aux familles et aux enfants. Ces derniers auront la chance de relever les défis auxquels ils sont confrontés dans des environnements propices au développement et à la réussite. Il s'agit d'une très bonne nouvelle. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments dans le réseau scolaire.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments dans le réseau scolaire. Ces investissements sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2019-2029.

Les travaux devront être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

