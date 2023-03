Plan québécois des infrastructures 2023-2033 - Des investissements records de 150 G$ pour renforcer la qualité des infrastructures du Québec

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 est établi à 150 G$, ce qui représente une hausse de 7,5 G$ par rapport au plan de l'an dernier et de 49,6 G$ par rapport au plan 2018-2028. Cette augmentation permet au gouvernement de poursuivre la concrétisation de ses engagements et de soutenir la croissance de l'économie du Québec.

Ce plan ambitieux a été présenté aujourd'hui par le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, à l'occasion du dépôt du Budget de dépenses. La création d'un poste de ministre responsable des Infrastructures témoigne d'ailleurs de la forte volonté du gouvernement de doter le Québec d'infrastructures durables et de qualité, qui répondent aux besoins de l'heure et à ceux des générations futures. Au PQI 2023-2033, les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du logement social, de la santé et des transports seront priorisés, en cohérence avec les besoins exprimés par les Québécois et les Québécoises. En tout, près de 81 G$ seront consacrés au maintien du parc d'infrastructures pour assurer la pérennité des infrastructures publiques.

L'éducation et l'enseignement supérieur

Des investissements de 2,4 G$ en éducation permettront de réaliser plus de 1 000 projets d'ajouts de classes et de réfection d'écoles. Aussi, 466 M$ seront alloués à divers projets d'agrandissement et de rénovation dans les cégeps et les universités. Ces investissements favoriseront des environnements éducatifs de qualité, en plus de contribuer à la réalisation de l'Opération main-d'œuvre qui vise à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines prioritaires.

Les logements sociaux

Le gouvernement consacre cette année 652 M$ à la construction et à la réfection de logements sociaux et abordables. En plus des investissements prévus pour soutenir la construction de 1 000 nouveaux logements dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec, 500 unités supplémentaires seront construites avec la collaboration du secteur privé. Des fonds additionnels seront aussi alloués pour poursuivre son appui aux initiatives visant à améliorer les conditions d'habitation au Nunavik et pour déployer un projet pilote visant à répondre aux besoins du personnel de la santé dans les régions éloignées.

Autres secteurs prioritaires

Le domaine de la santé bénéficiera aussi d'un soutien important, avec de nouveaux investissements de 2,3 G$. En plus de l'agrandissement et du réaménagement d'hôpitaux afin de moderniser les installations, le gouvernement poursuit la réalisation de plusieurs projets en infrastructures pour améliorer la qualité de vie des aînés.

Tout en maintenant en bon état le réseau routier, le gouvernement compte investir 1,9 G$ afin d'améliorer la mobilité et l'électrification des transports collectifs. Par ailleurs, 1,1 G$ seront également consacrés aux infrastructures associées aux autres modes de transport, comme le transport maritime et ferroviaire.

Finalement, pour soutenir les familles du Québec, 649 M$ serviront à poursuivre l'offre en matière de services de garde éducatifs à l'enfance.

Citation

« Les besoins en infrastructures sont grandissants. Nous continuons d'améliorer notre efficacité afin d'avoir des projets à moindre coût et plus rapidement. Il est important d'avoir un parc d'infrastructures qui répond aux besoins actuels, et de le maintenir en bon état pour les générations futures. J'ai la certitude que le Plan québécois des infrastructures 2023-2033 reflète les priorités des Québécois, et qu'il est une source de fierté pour tous. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures

