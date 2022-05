Plan québécois des infrastructures 2021-2031 - Une nouvelle école secondaire à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Reconnaissant le besoin de places au secondaire sur tout le territoire, le gouvernement du Québec va de l'avant avec la mise à l'étude du projet du Centre de services scolaires de la Capitale pour la construction éventuelle d'une école secondaire, qui sera située à Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans la région de la Capitale-Nationale. Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, M. Éric Caire, ainsi que la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, et du directeur général du Centre de services scolaire de La Capitale, M. Pierre Lapointe.

La construction de cette école secondaire s'inscrit dans la foulée de l'annonce d'une série de constructions d'une nouvelle génération d'écoles primaires et secondaires un peu partout au Québec pour répondre aux nombreux besoins d'espace. Les travaux seront réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, cette école sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Mentionnons que la construction de cet établissement scolaire a été confirmée par le dernier budget du gouvernement annoncé récemment. Une somme de 2 millions de dollars est accordée pour l'élaboration du dossier d'opportunité, qui permettra de préciser les informations sur le projet. La Société québécoise des infrastructures a confirmé le choix du terrain, soit à l'angle des rues Désiré-Juneau et Guy-Linteau, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Citations :

« Voilà maintenant plus d'un an que nous annonçons, un peu partout au Québec, des nouvelles réjouissantes pour la rénovation, l'agrandissement et la construction d'écoles primaires et secondaires. La nouvelle d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre, et ce, au grand bénéfice des élèves et des familles. La qualité des milieux d'apprentissage demeure un élément clé du développement et de la réussite de nos jeunes. Cette nouvelle école vient donc répondre non seulement à un besoin urgent d'espace, mais aussi à un souci constant d'aider les élèves dans la poursuite de leurs objectifs. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je suis très heureux de confirmer le projet de nouvelle école secondaire dans la circonscription de La Peltrie. Beaucoup de citoyens m'ont en effet approché pour s'informer de la possibilité pour nous de répondre plus efficacement aux besoins des élèves et des familles en matière d'éducation. Je suis convaincu que cette bonne nouvelle réjouira toute la population. J'ai donc très hâte de pouvoir annoncer la suite des développements dans ce dossier. D'autres bonnes nouvelles sont à venir! »

Éric Caire, député de La Peltrie, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

« Le secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est en plein développement. La communauté souhaite, depuis quelques années, une nouvelle école secondaire. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour nos familles, mais aussi et surtout pour les enfants de la région, qui pourront étudier près de la maison, dans un environnement optimal. Ce nouvel établissement leur permettra de socialiser, de créer des liens et d'évoluer dans un milieu de vie moderne, dynamique et adapté à leur réalité. Je suis ravie de l'engagement de notre gouvernement envers l'éducation, qui est une priorité nationale depuis 2018. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

« Avec plus de 24 % de sa population en bas de 15 ans, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est une des villes les plus jeunes et les plus dynamiques au Québec. C'est pourquoi cette nouvelle école est désirée depuis des années par notre population et celle de la région. Je tiens à remercier très sincèrement notre député Éric Caire et la ministre Guilbault d'avoir été à l'écoute et d'avoir appuyé ce projet, probablement le plus souhaité par tous les Catherinois et Catherinoises. »

Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

« Je me réjouis de l'annonce de la construction d'une nouvelle école sur le territoire du Centre de services scolaire de la Capitale. Ce projet permettra non seulement de répondre à la croissance constante de la clientèle scolaire dans la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des environs, mais également d'offrir des milieux de vie et d'apprentissage modernes, sécuritaires et stimulants à nos élèves, à notre personnel et à la communauté. »

Pierre Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire de La Capitale

