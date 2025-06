Plus de 12 M$ pour soutenir le développement du Centre de villégiature Jouvence

ORFORD, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le député d'Orford et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et Investissement Québec sont fiers d'annoncer un appui financier de 12 063 160 $ pour soutenir le renouvellement de l'offre touristique du Centre de villégiature Jouvence.

C'est en compagnie de M. Martin Lavoie, directeur général du Centre de villégiature Jouvence, et de Mme Annie Cloutier, directrice - Financement du tourisme et de l'économie sociale d'Investissement Québec, que le ministre a procédé à cette annonce aujourd'hui.

Le projet, qui a pour but de revoir l'offre de La petite auberge de Jouvence, consiste en plusieurs bonifications :

Remplacement de l'auberge actuelle par une nouvelle auberge dotée d'une quarantaine de chambres et d'une salle à manger ainsi que d'une salle modulable pour des réunions et des congrès, visant l'atteinte de la certification LEED.

Réalisation de travaux afférents à l'auberge, notamment l'aménagement paysager.

Acquisition des équipements et du mobilier pour les chambres et la salle de réunion.

Entreprise d'économie sociale située dans le parc national du Mont-Orford depuis cinquante ans, ce centre de villégiature offre une formule tout-inclus comprenant hébergement, repas et activités en plein air.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région des Cantons-de-l'Est. On y compte plus de 1 300 entreprises représentant quelque 20 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à un peu plus de 840 M$ dans la région.

Citations :

« Le tourisme est un levier économique clé pour les régions comme les Cantons-de-l'Est. Notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent l'offre touristique et qui génèrent des retombées économiques. Avec ce projet, le Centre de villégiature Jouvence contribue à faire rayonner la région en proposant à ses visiteurs un séjour de qualité dans un milieu enchanteur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Centre de villégiature Jouvence est un joyau de notre région. Situé dans le parc national du Mont-Orford, en pleine nature, il attire les visiteurs et participe ainsi à la bonne santé de notre économie locale. Je suis fier que notre gouvernement soutienne le projet de développement de cet établissement contribuant à la renommée des Cantons-de-l'Est grâce à ces magnifiques paysages et à son accueil toujours chaleureux. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« La relation entre le Centre de villégiature Jouvence et Investissement Québec remonte à près de vingt-cinq ans. Alors que l'entreprise s'apprête à renouveler son offre et à amorcer un nouveau chapitre de son histoire, elle peut compter sur nous pour être à nouveau au rendez-vous. Grâce à ce projet, le Centre de villégiature Jouvence pourra consolider sa position d'incontournable dans le paysage touristique de l'Estrie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Le Centre de villégiature Jouvence a toujours été un lieu de connexion avec la nature, avec soi-même et avec les autres. Grâce à ce projet, il deviendra aussi un espace de choix pour accueillir des groupes à la recherche d'expériences significatives. C'est en plein cœur de notre vision du tourisme d'affaires expérientiel : offrir bien plus qu'un lieu et proposer un cadre inspirant pour apprendre, partager et créer. »

Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est

« Le Centre de villégiature Jouvence accueille depuis cinquante-cinq ans une clientèle variée, allant des groupes scolaires aux colloques universitaires en passant par les familles et les entreprises. La nouvelle auberge sera la pierre angulaire du renouvellement des infrastructures de notre entreprise d'économie sociale. En bonifiant le confort, la performance écoresponsable et l'offre en tourisme d'affaires, le Centre de villégiature Jouvence se donne les moyens de faire vivre son importante mission pour cinquante-cinq autres années, et même plus! »

Martin Lavoie, directeur général du Centre de villégiature Jouvence

Faits saillants :

Les contributions à ce projet incluent 5 000 000 $ du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) et 3 298 942 $, sous forme de prêt, du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), administré par Investissement Québec.

Investissement Québec accorde un prêt de 3 764 218 $ à même ses fonds propres pour appuyer la réalisation du projet.

Depuis l'automne 2013, 230 projets de développement ont été soutenus par le PADAT, grâce à l'attribution d'aides financières de plus de 420 M$, pour des investissements totaux à terme de 1,4 G$.

Les 20 M$ accordés au PADAT dans le budget 2025-2026 permettent l'engagement d'une enveloppe de prêts totalisant 100 M$ en 2025- 2026 et 75 M$ en 2026-2027.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse et conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, [email protected]; Hugo Veilleux, Directeur général adjoint, Centre de villégiature Jouvence, Tél. : 450 532-3134 poste 1836, [email protected]