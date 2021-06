Plan québécois des infrastructures 2021-2031 - Modernisation des écoles de la région de la Montérégie : des investissements de plus de 311 M$

BOUCHERVILLE, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les élèves de la région de la Montérégie pourront bientôt bénéficier de milieux d'apprentissage stimulants et modernes grâce à des investissements de plus de 311 millions de dollars pour réaliser 12 projets d'agrandissement, de transformation et de construction d'écoles. Cette annonce fait suite au dévoilement des investissements substantiels de plus de 2 milliards de dollars réalisés cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise à niveau des infrastructures scolaires partout au Québec.

Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, le ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville, Mme Nathalie Roy, en compagnie des députés de la Montérégie, en ont fait l'annonce aujourd'hui lors de leur passage à Boucherville.

Les investissements permettront notamment la construction de huit écoles primaires et la réalisation de quatre projets d'agrandissement et de transformation d'écoles, ce qui équivaut à l'ajout de 189 classes dans la région de la Montérégie.

Les projets retenus sont les suivants :

CSS de Saint-Hyacinthe Construction d'une école primaire de 14 classes dans le secteur de Saint-Hyacinthe CSS Marie-Victorin Transformation du bâtiment Annexe Bourassa pour en faire une école primaire de 8 classes à Longueuil Construction d'une école primaire de 24 classes à Longueuil Construction d'une deuxième école primaire de 24 classes à Longueuil CSS des Patriotes Construction d'une école primaire de 16 classes à Boucherville CSS des Grandes-Seigneuries Construction d'une école primaire de 18 classes à Châteauguay Construction d'une école primaire de 26 classes à Saint-Constant Construction d'une école primaire de 26 classes à Candiac Agrandissement de l'école Gérin-Lajoie, située à Châteauguay (ajout de 4 classes) CS Lester-B.-Pearson Construction d'une école primaire de 21 classes CS Riverside Agrandissement de l'école Harold-Napper, située à Brossard (ajout de 8 classes) Agrandissement de l'école secondaire internationale de Saint-Lambert pour y relocaliser la clientèle du service régional ou suprarégional de scolarisation de l'école REACH et la clientèle EHDAA hors mandat (ajout de 17 classes)

Rappelons que tous ces travaux devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Citations :

« Les investissements d'aujourd'hui et des dernières années confirment que notre gouvernement place l'élève et l'école qu'il fréquente au cœur de ses priorités. Je le réitère, il est primordial d'investir en éducation pour favoriser la réussite éducative. La poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles répond à un besoin critique et assurera également à nos élèves et au personnel scolaire des milieux d'apprentissage adaptés à leurs besoins, des milieux de vie modernes et stimulants. Les travaux qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du Québec, notamment grâce à l'utilisation des matériaux de chez nous. Je suis persuadé que ces « belles écoles » favoriseront aussi la socialisation des élèves et permettront à la communauté de développer un sentiment de fierté et d'appartenance envers leur école de quartier. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je me réjouis des sommes accordées dans le cadre du PQI 2021-2031 pour la Montérégie. En investissant dans l'éducation, nous investissons dans le futur de nos enfants. Comme partout ailleurs au Québec, les élèves de la région méritent des écoles et des classes agréables, lumineuses et où il fait bon vivre. Je suis certain que toute la communauté profitera également de ces nouvelles « belles écoles »! Je me réjouis enfin des retombées économiques de ces projets qui seront très importantes pour notre région.»

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« La Montérégie, comme toutes les régions du Québec, mérite de voir ses écoles améliorées, modernisées et sécuritaires. L'éducation est la priorité de notre gouvernement et nous en faisons une fois de plus la démonstration aujourd'hui. Je ne pourrais être plus fière des mesures mises en place pour améliorer le quotidien des familles et des enfants de notre région. Ces nouvelles infrastructures leur permettront d'évoluer dans des milieux dynamiques et d'être propulsés au maximum de leurs capacités dans leur parcours scolaire. C'est une excellente nouvelle! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville

Faits saillants :

Tous les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les organismes scolaires.

Au total, des investissements de plus de 884 millions de dollars en ajout d'espace partout au Québec.

Tous les travaux d'ajout d'espace réalisés par les organismes scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles, dévoilée à l'hiver 2020.

Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à assurer les travaux de rénovation d'écoles existantes. D'ailleurs, une somme totale de près de 1,2 milliard de dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2021-2022. Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et ce, partout au Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

