Plan pour une économie verte 2030 - 15,5 M$ à InnovÉÉ pour concrétiser des projets collaboratifs en électrification des transports

QUÉBEC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention d'un montant maximal de 15,5 millions de dollars à InnovÉÉ pour appuyer la réalisation de projets collaboratifs en électrification des transports.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette aide financière est octroyée dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, dont l'une des mesures vise à stimuler le développement des filières stratégiques pour la transition énergétique au Québec. Elle s'ajoute aux 54,2 millions de dollars déjà investis par le gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques grâce à des projets collaboratifs entre l'industrie et les milieux de la recherche.

Citations :

« On veut que le Québec devienne le premier État carboneutre en Amérique du Nord. Pour atteindre cet objectif, il faut passer par l'électrification de nos transports. Les projets soutenus par InnovÉÉ apportent des solutions qui auront un effet décisif dans notre lutte contre les changements climatiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les projets de recherche collaborative en électrification des transports portés par InnovÉÉ joueront un rôle déterminant dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est en soutenant des initiatives comme celles-ci que nous réussirons la transition énergétique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La recherche collaborative est un véritable accélérateur de progrès. Cette subvention permettra de stimuler, d'accompagner, de financer et de concrétiser davantage de projets d'innovation visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. InnovÉÉ est reconnaissant de la confiance et du soutien continus apportés par le gouvernement du Québec. »

Thierry St-Cyr, président-directeur général d'InnovÉÉ

Faits saillants :

L'aide gouvernementale s'inscrit dans le cadre de l'action 2.1.1.3 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030.

InnovÉÉ fait partie des organismes d'intermédiation désignés par le gouvernement du Québec pour accroître les collaborations en recherche et améliorer la capacité d'innovation technologique des entreprises.

De 2017 à 2021, les appels de projets lancés sous l'appellation Innov-R ont soutenu des initiatives qui présentent le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4,6 millions de tonnes d'équivalent CO 2 par an au Québec.

