Plan de relance touristique - Près de 850 000 $ pour soutenir et bonifier l'offre touristique de la région de la Gaspésie

MÉTIS-SUR-MER, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée des régions touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution d'une enveloppe de 847 628 $ à Tourisme Gaspésie. Cette aide financière servira à soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

Cette annonce fait suite au dévoilement, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020; soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie; soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale.

« La Gaspésie est forte de centaines d'entrepreneurs touristiques créatifs et passionnés, qui mettent en valeur les attraits de la région et qui contribuent, au quotidien, à la richesse et à l'authenticité de notre belle destination. Grâce aux sommes consenties dans le cadre de cette entente et à l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises pour contrer les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin de préserver la qualité de l'offre touristique en vue de la relance; et nous soutenons les entreprises qui participent à la vitalité économique de toutes les régions Québec, toute l'année durant. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'attribution de cette aide financière du ministère du Tourisme à Tourisme Gaspésie est une excellente nouvelle. La Gaspésie est une région dont l'attractivité ne se dément pas d'année en année, et Tourisme Gaspésie est bien placé pour aider les entreprises touristiques d'ici à développer des projets qui assureront la sécurité des visiteurs et qui permettront de poursuivre le développement d'une offre régionale toujours plus attrayante. Notre gouvernement a dit à plusieurs reprises qu'il avait la ferme intention d'appuyer les entrepreneurs du Québec. L'annonce d'aujourd'hui le prouve bien. J'en profite pour remercier de tout cœur les visiteurs qui ont choisi la Gaspésie comme destination pour leurs vacances et pour rappeler qu'il demeure important de respecter les mesures sanitaires en place, et ce, pour le bien de tous. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis fier de rendre disponible cette importante somme d'argent pour les entrepreneurs gaspésiens. Cet apport permettra des investissements visant la réalisation de projets stratégiques qui rehausseront la qualité de l'offre touristique afin d'offrir à la clientèle une expérience à la hauteur de ses attentes. »

David Dubreuil, président de Tourisme Gaspésie

Faits saillants :

Les projets admissibles aux trois volets de l'EPRT 2020-2022 sont les suivants :

Soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison 2020 (volet 1)



Les projets visant à rendre conforme aux plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou l'un de ses partenaires l'espace consacré à la clientèle et aux employés des entreprises touristiques admissibles.







Projets collectifs d'adaptation des PME (volet 2)



Les projets déposés par un mandataire touristique reconnu par le ministère du Tourisme.







Projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale (volet 3)







La somme de 847 628 $ octroyée à Tourisme Gaspésie permettra de soutenir des projets soumis aux volets 1 et 3 de l'EPRT par les entreprises touristiques de la région. Pour sa part, le volet 2, qui vise les projets collectifs pour l'ensemble du territoire québécois, sera piloté par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'enveloppe budgétaire accordée à cette région tient compte de cette responsabilité et comprend un montant supplémentaire de 3 750 000 $.







Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.







Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

