Plan de relance touristique - Le gouvernement du Québec investit 6,6 M$ pour stimuler le tourisme dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'encourager la relance de la région touristique de Québec en accordant 6,6 millions de dollars à l'Office du tourisme de Québec afin de favoriser la découverte, notamment par les touristes d'affaires, des attraits régionaux et d'appuyer les projets de développement de l'offre touristique des entreprises.

La ministre Proulx en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et du directeur de l'Office du tourisme de Québec, M. Benoît Pigeon.

Promotion des attraits touristiques de la Capitale-Nationale

De ce montant, un nouvel investissement de 4 millions de dollars permettra à l'Office du tourisme de Québec de renforcer le rôle de la Capitale-Nationale comme porte d'entrée touristique du Québec. Ces sommes soutiendront des projets pilotes qui favoriseront la découverte des attraits touristiques régionaux et qui contribueront ainsi à la relance économique de la Capitale-Nationale et du Québec.

Les objectifs sont les suivants :

favoriser le déplacement des visiteurs sur l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale;

inciter les voyageurs à prolonger leur séjour pour découvrir les attraits touristiques régionaux;

accroître la synergie des acteurs du milieu touristique afin de faciliter l'accès par divers moyens aux différentes parties de la région et des régions périphériques.

2,6 M$ pour une nouvelle Entente de partenariat régional en tourisme

L'Office du tourisme de Québec se verra également accorder une somme de 2,6 millions de dollars grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), qui comprend les trois volets suivants : soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020; soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie; soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre de la région touristique de Québec.

Cette annonce fait suite au dévoilement du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

Rappelons que le 7 juillet dernier, Tourisme Charlevoix se voyait accorder 1,1 M$ en vertu de l'EPRT 2020-2022, ce qui porte le soutien à l'industrie touristique via les EPRT à 3,7 M$ pour la région administrative de la Capitale-Nationale.

Citations :

« Le succès de notre relance touristique passera inévitablement par la force et le dynamisme de la Capitale-Nationale, porte d'entrée principale des touristes sur l'est du Québec. Avec les sommes accordées aujourd'hui, votre gouvernement offre à l'Office du tourisme de Québec de nouveaux leviers pour soutenir les entreprises touristiques locales et stimuler la reprise économique de la région et du Québec tout entier. Je suis convaincue que notre partenaire saura maximiser la portée de ces investissements. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Grâce à ses grands espaces propices aux activités de plein air, à sa culture de qualité et à sa riche gastronomie, la région de la Capitale-Nationale séduit instantanément les visiteurs et leur donne envie d'en découvrir davantage. Nous savons que le tourisme est un secteur d'activité très compétitif, et je suis fière que votre gouvernement soutienne nos entreprises d'ici afin que notre belle région conserve et bonifie son pouvoir d'attraction exceptionnel. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette annonce nous permet d'assumer notre rôle de porte d'entrée en partenariat avec des régions avoisinantes du Québec. De plus, d'année en année, le programme de l'Entente de partenariat régional en tourisme contribue à concrétiser des projets touristiques qui permettent à notre région de maintenir, mais également de développer, une offre régionale attrayante en adéquation avec les objectifs de notre destination. Nous sommes bien évidemment heureux de cette annonce, qui survient au moment même où la saison touristique estivale en sera une toute particulière. »

Benoît Pigeon, directeur de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants :

La région touristique de Québec est une destination à haut potentiel pour encourager la découverte des attraits touristiques régionaux. En 2017, environ 4,6 millions de visites y ont été effectuées par des touristes, pour des dépenses approximatives de 1,6 milliard de dollars.

Grâce à la somme accordée, l'Office du tourisme de Québec pourra tirer un maximum de profit en favorisant la combinaison du tourisme d'affaires et d'agrément, et ainsi inciter les congressistes et les voyageurs d'affaires à prolonger leur séjour à Québec et dans la province.

Les touristes effectuent un séjour moyen de près de 2,6 jours dans la région de la Capitale-Nationale. Le prolongement d'au moins une nuitée pourrait avoir un effet considérable sur les recettes touristiques du Québec, en plus d'aider à la reprise des activités.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie locale.

Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

