Plan de relance touristique - 5,4 M$ à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme

SAINT-PRIME, QC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution d'une contribution financière maximale de 5 416 342 $ à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et de la présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Lily Gilot.

De cette somme, une enveloppe de 1 666 342 $ est exclusivement consacrée aux entreprises de la région et viendra appuyer la réalisation de projets de développement de l'offre touristique. Elle servira également à soutenir les entreprises dans leur adaptation aux nouvelles réalités en lien avec la COVID-19.

Un montant de 3 750 000 $ est également alloué à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la mise en œuvre du volet 2 de l'EPRT. À cet effet, l'association recevra et traitera les demandes soumises dans le cadre de ce volet pour l'ensemble du territoire québécois.

Rappelons que l'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : Soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020; Soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie; Soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale.

Cette annonce fait suite au dévoilement par la ministre du Tourisme, le 11 juin 2020, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

Citations :

« Nous l'avons vu cet été, nos entreprises touristiques sont des sources incomparables de dynamisme économique, d'attractivité et de rayonnement pour nos régions. Il est donc primordial de les soutenir, notamment car elles contribuent à l'économie du Québec et font toute la richesse et l'authenticité de notre destination. Les sommes consenties aujourd'hui à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean démontrent la volonté de votre gouvernement d'accompagner l'industrie au travers de la crise et d'assurer une relance touristique forte, à la hauteur de nos ambitions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« C'est avec joie que j'accueille cette annonce du ministère du Tourisme. Notre gouvernement s'est engagé à accompagner l'industrie touristique, si importante pour la région, et en voici une belle preuve. Les sommes annoncées permettront de continuer à développer une offre touristique inspirante et respectueuse des mesures sanitaires, tout en favorisant des retombées économiques importantes pour la région et pour l'ensemble du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean se réjouit de cette contribution du ministère du Tourisme, qui nous aidera à appuyer les entreprises touristiques dans la réalisation de leurs projets. Grâce à cette nouvelle entente, nous pourrons, de manière concertée avec les acteurs du milieu, développer une offre touristique originale et structurante, en plus de renforcer la notoriété et le pouvoir attractif de notre destination, et ce, dans le respect des mesures sanitaires. »

Lily Gilot, présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Les projets admissibles aux trois volets de l'EPRT 2020-2022 sont les suivants :

Soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison 2020 (volet 1)



Les projets visant à rendre conforme aux plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou l'un de ses partenaires l'espace consacré à la clientèle et aux employés des entreprises touristiques admissibles.



Projets collectifs d'adaptation des PME (volet 2)



Les projets d'affaires innovants visant à améliorer l'expérience client ainsi que la gestion et la vente à distance, pilotés par un mandataire reconnu par le ministère du Tourisme ou une association touristique régionale (au nom d'un regroupement d'associations touristiques régionales) et démontrant des retombées financières quantifiables pour les entreprises de plusieurs régions ou secteurs.



Projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale (volet 3)



Les projets correspondant à l'une des sept catégories suivantes, y compris les projets d'adaptation au nouveau contexte sanitaire plus substantiels :





attraits, activités et équipements;





études;





structuration de l'offre touristique régionale;





hébergement;





festivals et événements;





services-conseils;





développement numérique d'une entreprise.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

