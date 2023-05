Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030 - Plus d'investissements pour électrifier les transports, pour le transport collectif et actif et pour l'adaptation aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec intensifie ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et prévoit investir 3,8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour accélérer l'électrification des transports, en particulier celle des véhicules légers, et pour réduire la place de l'« auto solo » au profit d'autres modes de déplacement plus durables. Il augmente par ailleurs de 33 % les sommes consacrées à l'adaptation aux changements climatiques en injectant 213 millions de dollars supplémentaires dans le plan de mise en œuvre 2023-2028 (PMO 2023-2028) du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Les mesures du plan visant l'adaptation aux changements climatiques, qui totalisent ainsi près de 861 millions de dollars, permettront au Québec de se préparer aux risques accrus découlant des vagues de chaleur, des précipitations plus intenses, du dégel du pergélisol, des inondations ainsi que de l'érosion et de la submersion côtières.

C'est que ce qu'ont annoncé aujourd'hui le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, lors du dévoilement de la révision annuelle du PEV 2030, en compagnie des adjoints parlementaires du ministre Charette, Mme Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, et M. Mathieu Lemay, député de Masson.

Doter le Québec du parc automobile le plus électrifié en Amérique du Nord d'ici 2030

Le gouvernement du Québec dévoilera au cours des prochaines semaines une stratégie de la recharge, assortie d'un budget de 514 millions de dollars, renforçant ainsi la position de leader du Québec en matière d'électrification des transports. Cette avancée majeure s'ajoute à des mesures annoncées précédemment, soit le resserrement de la norme véhicules zéro émission, qui permettra de réduire le temps d'attente pour l'obtention d'un véhicule électrique, ainsi que le maintien d'incitatifs pour les consommateurs. Avec ces mesures, le Québec se donne les moyens d'avoir le parc automobile le plus électrifié et le moins polluant en Amérique du Nord.

Le gouvernement a également prévu des investissements supplémentaires pour favoriser l'électrification des véhicules lourds. Le programme Écocamionnage bénéficie d'une augmentation de son financement de 82,5 millions de dollars et le soutien à l'électrification des autobus interurbains et privés est augmenté de 13,5 millions de dollars.

Grâce à ces mesures ambitieuses, le gouvernement s'est fixé l'objectif de faire rouler deux millions de véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2030. Cette hausse de 400 000 de véhicules électriques en 2030 représentera, à elle seule, une réduction supplémentaire d'une mégatonne d'équivalent CO 2 .

Favoriser la mobilité durable

En complément de l'électrification des transports, le gouvernement s'engage à réduire les besoins de déplacement à la source et à favoriser une transition vers des modes de mobilité plus durables, tels que les transports collectifs, les modes actifs et le transport partagé. Pour ce faire, il injecte 68 millions de dollars supplémentaires dans le Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, portant le budget total à 140 millions de dollars sur cinq ans. Cette augmentation permettra de répondre à la demande croissante de financement pour des projets de systèmes de vélos en libre-service et de réseaux piétonniers et cyclables, complémentaires aux autres modes de transport en milieu urbain.

Accompagner les municipalités dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan climat

Le gouvernement du Québec prend l'engagement d'accompagner les organismes municipaux dans leurs efforts d'adaptation. Cette démarche sera coordonnée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui pourra utiliser les outils d'aménagement comme leviers pour favoriser l'adaptation. Le gouvernement veut ainsi faire en sorte que, d'ici 2026, plus de 66 % de la population québécoise vive dans une municipalité qui aura évalué ses risques climatiques et élaboré un plan d'adaptation. L'objectif est que d'ici 2030, l'ensemble des municipalités québécoises soient munies d'une appréciation des risques et d'un plan d'adaptation. Au cours des deux dernières années, le gouvernement a accordé 281 millions de dollars pour les soutenir dans la mise en œuvre de leur plan de lutte contre les changements climatiques. Avec le PMO 2023-2028, le gouvernement mettra à la disposition des municipalités près de 240 millions de dollars supplémentaires.

En tenant compte de l'ensemble des investissements prévus lors du dernier budget du Québec, y compris le PMO 2023-2028, le gouvernement consentira 1,5 milliard de dollars, au cours des cinq prochaines années, aux mesures relatives à la résilience face aux changements climatiques. Cette hausse du budget consacré à des mesures d'adaptation permettra de répondre à plusieurs besoins exprimés par les municipalités.

Contrer la hausse de l'érosion et la submersion des côtes du Québec

Non seulement le gouvernement du Québec protégera-t-il les communautés et les infrastructures des régions côtières contre l'érosion et la submersion, mais il concrétisera la promesse de mettre à la disposition des municipalités 100 millions de dollars supplémentaires pour les aider à prévenir de tels désastres. Les fonds permettront la mise en place de solutions d'adaptation efficaces, telles que la recharge de plage ou l'implantation de structures de protection des berges. Par ailleurs, une somme additionnelle de 2,5 millions de dollars sera allouée à la cartographie des risques d'érosion et de submersion côtières dans ces régions, portant le budget total alloué à cette mesure à 11 millions de dollars sur cinq ans.

Citations :

« Avec notre Plan pour une économie verte 2030, on investit en environnement au-delà de notre seul bilan carbone. On répond notamment aux besoins des municipalités, qui ont leur rôle à jouer pour protéger les Québécois des effets néfastes des changements climatiques. On investit aussi en transport, pour stimuler l'innovation et améliorer la qualité de vie des Québécois. C'est un choix économique intelligent, dont tout le monde sort gagnant. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les changements climatiques ont un impact important sur la vie de toute la population québécoise. Nous devons agir avec détermination pour renforcer notre résilience et nous adapter aux conséquences déjà présentes et à venir de ces changements. Les investissements supplémentaires annoncés aujourd'hui montrent notre engagement à investir dans des solutions concrètes qui nous aideront à faire face aux défis qui nous attendent. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre vision est claire : un Québec qui se déplace mieux, de manière plus verte et plus active. Les nouveaux moyens que nous mettons en place aujourd'hui pour favoriser la mobilité durable sont une étape importante vers cette vision et permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant des choix de déplacement plus respectueux de l'environnement et plus accessibles pour tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les municipalités sont des partenaires essentielles dans l'adaptation aux changements climatiques et la lutte contre ces changements. Nous sommes fiers de faire équipe avec elles en bonifiant nos investissements et en planifiant mieux l'aménagement du territoire québécois. C'est en travaillant ensemble sur nos priorités communes que nous renforcerons la résilience de nos municipalités, que nous protégerons nos communautés et nos écosystèmes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les effets des changements climatiques sont désormais palpables dans l'ensemble du Québec, engendrant des risques considérables pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population, l'économie et les écosystèmes naturels. Avec un budget rehaussé en faveur de mesures d'adaptation, le gouvernement montre son engagement à prévenir les catastrophes naturelles et à atténuer leurs répercussions sur la société dans son ensemble. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Rappelons qu'un Plan de protection du territoire face aux inondations a été lancé en 2020 pour aider les communautés à faire face aux impacts des inondations qui peuvent survenir au Québec.

D'autres initiatives, comme le Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations, visent aussi à soutenir les communautés devant ces aléas. Les fonds sont destinés à une variété d'initiatives, notamment la réduction des risques d'inondation, la mise en place d'un système d'alerte précoce pour les communautés à risque, la protection des infrastructures critiques, l'indemnisation des victimes d'inondations et la mise en œuvre de mesures de rétablissement après une inondation.

Liens connexes :

PMO 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030 (lien vers la page Web du PMO à venir)

Communiqué n o 1 (Plus de 9 G$ pour accélérer notre transition climatique et énergétique et faire prospérer notre économie)

1 (Plus de 9 G$ pour accélérer notre transition climatique et énergétique et faire prospérer notre économie) Plan pour une économie verte 2030

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre du Québec, Tél. : 514 585-4451; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 999-1939; Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 999-1326; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991