Société de l'assurance automobile du Québec - Nomination d'une présidente-directrice générale par intérim

QUÉBEC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la nomination de Mme Annie Lafond à titre de présidente-directrice générale par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Cette nomination survient à la suite du retrait de M. Éric Ducharme de ses fonctions de président-directeur général.

Mme Lafond exerce, depuis mars dernier, le rôle de vice-présidente aux services aux assurés à la société d'État. Diplômée en marketing et en droit de l'Université Laval, elle cumule plus d'une vingtaine d'années d'expérience en gestion dans le secteur privé. Elle a occupé des postes de vice-présidente chez Beneva et SSQ Assurance dans les domaines de l'expérience client et du numérique, notamment. Au cours de sa carrière, Mme Lafond a également travaillé en gestion de programmes dans les domaines de la santé, de l'assurance, de l'habitation, de l'automobile et du voyage.

Elle entrera en fonctions à compter du 10 juillet 2025.

Citations

« À l'évidence, des changements s'imposent à la SAAQ. D'ici à ce que la commission Gallant ait achevé son travail d'enquête sur les faits entourant la transformation numérique amorcée il y a plus de dix ans, la nomination de Mme Lafond marquera un tournant. Son expertise sera assurément un atout pour poursuivre le redressement à la SAAQ, entre autres sur les plans budgétaire et numérique, et atteindre un niveau de performance à la hauteur des attentes des Québécois. Je lui suis reconnaissante d'avoir accepté de prendre les rênes de l'organisation en cette période critique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est en toute humilité, et animée par le sens du devoir que je prends, de façon intérimaire, le relais à la tête de la SAAQ. Je partage la vision de la ministre quant à l'importance d'offrir à la population des services de qualité, au sein d'une organisation rigoureuse et efficace. J'y travaillerai en collaboration avec les autres membres de la haute direction, en exploitant tout mon bagage professionnel. »

Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim de la SAAQ

« En mon nom et en celui des membres du conseil d'administration, je remercie Mme Lafond d'avoir accepté ce nouveau défi. Son parcours en matière de transformation numérique, d'expérience client et de marketing représente un réel atout pour l'organisation. Je lui assure qu'elle pourra compter sur notre soutien dans la gouvernance des affaires de la société d'État. »

Dominique Savoie, membre et présidente du conseil d'administration de la SAAQ

Faits saillants

La personne désignée au poste de président-directeur général est nommée par le gouvernement sur recommandation du conseil d'administration de la SAAQ.

En tant que responsable de l'administration, elle doit : Gérer les activités de façon à assurer l'application des lois et des mandats; Élaborer les objectifs généraux et la planification stratégique; Approuver les orientations et les objectifs des vice-présidences; Exercer un contrôle global sur les activités de la SAAQ; Présider le comité de direction.



SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre, et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]