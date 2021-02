Plan d'action pour un tourisme responsable et durable : 30 M$ afin de propulser le tourisme de demain

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable, qui vise à renforcer la position du Québec comme l'un des chefs de file mondiaux des destinations touristiques dont les actions sont axées sur le développement durable.

Doté d'une enveloppe de 30 millions de dollars, ce plan d'action vient stimuler et soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les autres intervenants clés du secteur touristique. L'objectif : accélérer la transition vers un tourisme plus vert, plus résilient et plus près des gens et des communautés.

Il s'articule autour de cinq axes d'intervention :

Soutenir la transition vers une économie circulaire (6 millions de dollars);

Favoriser les moyens de transport durable (7,5 millions de dollars);

Développer le tourisme de nature et d'aventure dans une approche d'écotourisme (1,5 million de dollars);

Promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des communautés (7 millions de dollars);

Accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation face aux changements climatiques (8 millions de dollars).

Plus qu'une simple tendance, le tourisme responsable et durable représente le tourisme de l'avenir à l'échelle planétaire. Grâce à ce plan, le Québec s'engage :

à trouver des solutions concrètes aux enjeux environnementaux;

à s'assurer que les populations locales bénéficient des retombées favorables du tourisme;

à répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus soucieuse de l'environnement et à la recherche d'expériences touristiques authentiques.

Citation :

« Grâce à ses richesses naturelles, à ses communautés engagées et à son expertise, le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir une grande destination privilégiant le tourisme responsable et durable. Afin de faire face aux effets des changements climatiques sur l'industrie touristique et de répondre aux besoins d'une clientèle désireuse de vivre des expériences plus humaines tout en minimisant son empreinte écologique, nous devons poser des gestes significatifs dès maintenant. La crise sanitaire que nous vivons fait mal à notre industrie, mais elle peut servir de tremplin vers une relance touristique qui tient davantage compte de l'environnement et des communautés. En plus de favoriser la pérennité et la compétitivité de notre destination, le tourisme responsable et durable sera bénéfique pour tous les Québécois. Ce plan d'action donne les moyens aux entreprises et aux communautés d'accélérer le virage vers le tourisme de demain, et je suis convaincue qu'elles adhèreront au mouvement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

L'aide financière, qui totalise 30 millions de dollars, s'échelonnera jusqu'en 2025.





Le tourisme durable est un tourisme écologiquement et économiquement viable à long terme, ainsi que socialement et éthiquement juste. Quant au t ourisme responsable , il fait notamment référence à un contexte au sein duquel le touriste évite de poser des gestes qui pourraient avoir des effets négatifs sur l'environnement naturel et humain des lieux visités.





est un tourisme écologiquement et économiquement viable à long terme, ainsi que socialement et éthiquement juste. Quant au , il fait notamment référence à un contexte au sein duquel le touriste évite de poser des gestes qui pourraient avoir des effets négatifs sur l'environnement naturel et humain des lieux visités. Le Québec dispose de nombreux atouts afin de renforcer son statut de destination axée sur le tourisme responsable et durable. Par exemple :

une nature grandiose notamment accessible par le biais de 27 parcs nationaux québécois, un parc marin du Québec et du Canada et de plus de 180 grands parcs régionaux et municipaux;

et de plus de 180 grands parcs régionaux et municipaux;

un fleuve de 1 100 kilomètres, des dizaines de milliers de rivières et 3,6 millions de plans d'eau douce;



12 000 kilomètres de voies cyclables;



des régions distinctives, authentiques et accueillantes, ainsi que 11 nations autochtones riches d'enseignements et de cultures à partager;



une scène culturelle de renommée mondiale;



des entrepreneurs dynamiques et un écosystème d'innovation en plein essor.

À consulter :

Mesures du Plan d'action 2020-2025 pour un tourisme responsable et durable

Plan d'action 2020-2025 pour un tourisme responsable et durable

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec

https://www.facebook.com/TourismeQc

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias , Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca