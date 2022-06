Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 - Appui de 500 000 $ à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka pour une vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale pour un tourisme responsable, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une subvention de 500 000 $ à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka. Cette somme appuiera la création et l'animation d'une vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique.

Ce projet a notamment pour but de répertorier, d'expérimenter et de diffuser les meilleures pratiques de tourisme responsable et durable en contexte nordique; de générer et de diffuser des connaissances en lien avec la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci ainsi qu'avec la conservation des milieux naturels dans un contexte touristique; et de démontrer l'importance d'une transition vers un tourisme responsable et durable.

Par sa volonté de promouvoir un tourisme bénéfique aux individus et respectueux des collectivités et son approche liée à l'écotourisme, cette vitrine s'inscrit dans la vision du gouvernement du Québec en matière de tourisme responsable et durable.

« Le tourisme responsable et durable est au cœur de la vision de notre gouvernement pour propulser le Québec en tant que destination modèle en matière de développement durable à l'international. Nous sommes donc fiers d'appuyer la mise en place de cette vitrine en contexte nordique, qui constitue un moyen novateur et rassembleur de favoriser le passage de notre industrie vers un tourisme encore plus respectueux de nos communautés et de nos écosystèmes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis près de vingt ans déjà, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka mobilise les acteurs socioéconomiques et environnementaux de la Côte-Nord autour d'actions exemplaires de développement durable afin que notre région et tout le Québec puissent figurer parmi les leaders mondiaux du tourisme responsable et durable. Grâce à cette concertation régionale, des projets porteurs peuvent voir le jour dans notre région, et la création de cette vitrine en est un bel exemple! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le territoire nordique regorge d'écosystèmes uniques qui font la fierté du Québec. Comme gouvernement, c'est notre devoir de préserver ces milieux naturels exceptionnels et de travailler proactivement pour leur adaptation aux changements climatiques. En appuyant, aujourd'hui, ce projet de vitrine du tourisme responsable et durable en contexte nordique, c'est un pas de plus que nous faisons pour la mise en valeur du patrimoine naturel québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) est très fière de la confiance du gouvernement du Québec, un partenaire majeur et de longue date de la RMBMU, pour la mise en place d'une vitrine aussi unique qu'audacieuse en matière de tourisme durable et responsable. Par le contexte fédérateur qu'ils voudront instaurer à travers le projet, la RMBMU et ses partenaires locaux, régionaux et internationaux souhaiteront inspirer l'industrie touristique à porter un regard nouveau sur leurs pratiques touristiques afin d'en tirer le meilleur pour nos collectivités et l'environnement. »

Jean-Philippe Messier, directeur général de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka

Faits saillants :

L'aide financière accordée par le ministère du Tourisme provient d'une enveloppe de 25,5 millions de dollars annoncée dans le cadre du plan budgétaire 2020- 2021 et visant à favoriser le développement de projets touristiques durables.

visant à favoriser le développement de projets touristiques durables. Dans le cadre de son Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, le ministère du Tourisme s'est engagé à stimuler et à soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les intervenants clés du secteur touristique afin d'accélérer la transition vers un tourisme responsable et durable.

Fondée en 2003, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka a pour mission de guider les acteurs de son territoire vers des approches innovantes de collaborations intersectorielles, qui sont axées sur le développement de collectivités durables, apprenantes et solidaires en vertu du cadre statutaire des réserves de biosphère de l'UNESCO.

