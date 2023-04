QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Onze projets d'envergure du Nord-du-Québec bénéficieront d'un soutien global de 14,5 millions de dollars de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique. Les dossiers choisis représentent des investissements totaux de plus de 61,5 millions de dollars.

Jean Boulet, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina.

Des 34 projets sélectionnés, 19 sont également issus de la Côte-Nord et 4 du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Société du Plan Nord a élaboré l'enveloppe d'opportunité en 2020 dans le cadre du Plan d'action nordique (PAN). Ce nouvel outil financier vise à soutenir des projets majeurs qui répondent à des priorités des communautés nordiques qui émergent en cours de mise en œuvre. Ces projets s'inscrivent dans l'une des orientations du PAN, soit l'accès optimisé au territoire nordique, le développement d'un tissu économique fort et diversifié, la promotion d'un milieu de vie attractif et dynamique et la conservation de l'environnement nordique.

L'appel à projets de l'enveloppe d'opportunité a été lancé en avril 2021 et s'est terminé le 27 mai 2022.

Citations :

« L'enveloppe d'opportunité gérée par la Société du Plan Nord fera assurément une différence dans plusieurs communautés du Nord-du-Québec. Cet outil financier a permis, depuis son lancement, de soutenir neuf projets d'envergure en Eeyou Istchee Baie-James et cinq au Nunavik. En tout, cela représente des investissements totaux de 18,7 millions de dollars et des retombées de 86,5 millions de dollars dans le Nord-du-Québec. Quelle bonne nouvelle ! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Je suis ravi de l'octroi de près de 14,5 millions de dollars pour des projets dans la région du Nord-du-Québec. Je tiens à saluer le dynamisme des organismes et des entrepreneurs pour leur travail acharné. Les initiatives structurantes telles que celles-ci sont essentielles pour faire avancer la région et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Et les investissements gouvernementaux sont cruciaux, pour atteindre ces objectifs. »

Jean Boulet, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ces annonces d'investissements dans le comté d'Ungava sont une très bonne nouvelle. Avec cette contribution, le gouvernement du Québec réaffirme son engagement envers les résidents du Nord-du-Québec. Je remercie ma collègue, la ministre Maïté Blanchette Vézina, pour cette aide très appréciée. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Projets sélectionnés et montant accordé pour chacun :

BoreA Canada, à Chapais , augmentera sa capacité de production à court terme et construira un bâtiment multifonctionnel. (257 055 $)

, augmentera sa capacité de production à court terme et construira un bâtiment multifonctionnel. (257 055 $) L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue développera un outil de planification écologique pour les tourbières en Eeyou Istchee Baie-James. (108 042 $)

Les Chantiers Chibougamau ltée construiront un quartier d'habitations unifamiliales pour ses nouveaux employés et leur famille. (2 884 200 $)

La Ville de Chibougamau construira un nouveau garage municipal. (500 000 $)

construira un nouveau garage municipal. (500 000 $) Le Manoir Providence , à Chibougamau, augmentera la capacité d'accueil du manoir en construisant 52 nouveaux logements. (1 200 000 $)

, à Chibougamau, augmentera la capacité d'accueil du manoir en construisant 52 nouveaux logements. (1 200 000 $) Cree Women of Eeyou Istchee Association mènera une campagne de sensibilisation à la violence conjugale et familiale ainsi que de prévention, à l'échelle de la Nation crie. (200 000 $)

La Ville de Chibougamau réalisera la phase 2 de son développement résidentiel du quartier ouest. (1 240 056 $)

réalisera la phase 2 de son développement résidentiel du quartier ouest. (1 240 056 $) Le Centre de services scolaire Kativik fera l'acquisition de machineries lourdes pour le programme de formation professionnelle Conduite d'engins de chantier nordique. (1 448 723 $)

Sirivik construira un nouveau centre alimentaire communautaire, incluant en annexe une serre à l'année. (2 123 740 $)

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) implantera dans les 14 magasins coopératifs du Nunavik des étiquettes électroniques. (525 000 $)

Tuvaaluk Landholding Corporation construira un complexe d'hébergement près de l'aéroport de Quaqtaq . (3 999 800 $)





d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 parallèle. Les 49 actions du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

