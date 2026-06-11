Plan d'action gouvernemental 2026-2029 - Protéger nos jeunes et renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle : Québec investit pour des actions concrètes sur le terrain

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs est une priorité nationale pour le gouvernement Fréchette. Afin de mieux protéger les jeunes vulnérables et d'offrir un soutien accru aux personnes victimes et à leurs proches, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a dévoilé aujourd'hui un nouveau plan d'action en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (CSESM).

Le budget 2026-2027, présenté par le ministre des Finances le 18 mars dernier, prévoyait une enveloppe spéciale de 90,6 M$ sur trois ans pour renforcer les actions déployées dans le cadre du premier plan d'action 2021-2026, mais également mieux répondre aux besoins exprimés sur le terrain. Grâce à ce nouveau plan et aux 36 mesures concrètes qui seront présentées, ce sont maintenant l'ensemble des 58 recommandations de la CSESM qui seront en chantier.

Les interventions visent notamment à joindre les jeunes plus tôt et à mieux intervenir auprès des clientèles vulnérables pour prévenir l'exploitation sexuelle et soutenir les personnes victimes et leur entourage, ainsi qu'à renforcer les capacités d'action des services policiers. En misant sur la prévention, l'accompagnement et l'application rigoureuse de la loi, le gouvernement poursuit son objectif : faire du Québec un endroit plus sécuritaire pour tous les jeunes.

Citations :

« Comme policier, j'ai fait la promesse aux victimes de ne jamais les oublier. Ça aura pris l'arrivée de notre gouvernement pour qu'en 2019, les parlementaires s'attaquent à ce fléau. Comme père de deux filles, comme élu, je souhaite qu'on envoie comme société un message clair à ces gens sans scrupules qui abusent de nos enfants. On ne doit pas accepter ça. Notre gouvernement s'était doté d'un premier plan ambitieux, et aujourd'hui, on se donne les moyens d'apporter des éléments de réponse à l'ensemble des recommandations de la commission spéciale. Ce nouveau plan, ce n'est pas une fin en soi. La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un combat de tous les jours. Jamais nous ne baisserons les bras. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'exploitation sexuelle des mineurs est une forme de violence inacceptable qui touche de façon disproportionnée les jeunes filles et qui laisse des séquelles profondes. Comme gouvernement, nous avons le devoir d'agir pour prévenir cette violence, protéger les personnes vulnérables et soutenir celles qui en sont survivantes. Le renouvellement de ce plan d'action montre notre engagement à poursuivre les efforts entrepris au cours des dernières années et à renforcer notre action en ce sens. Nous avons accompli des avancées importantes, mais la lutte contre l'exploitation sexuelle est un combat qui doit se poursuivre chaque jour. Nous ne relâcherons pas nos efforts pour mieux protéger nos jeunes et faire reculer ce fléau. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« L'exploitation sexuelle des mineurs est un véritable fléau auquel notre gouvernement a décidé de s'attaquer directement. Les travaux de la commission spéciale ont identifié des pistes d'action claires et à nouveau aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous pour mieux outiller les gens du terrain qui accompagnent les victimes, qui agissent en amont pour prévenir l'exploitation sexuelle et les policiers qui traquent ces gens sans scrupules qui paient pour obtenir des services sexuels de la part d'enfants. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité intérieure

Faits saillants :

En 2019, l'Assemblée nationale a mis sur pied la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs avec le mandat de brosser le portrait de cette problématique au Québec, sans oublier l'étape du passage des personnes victimes à l'âge adulte. Déposé en décembre 2020, le rapport final de la Commission formulait 58 recommandations à l'intention du gouvernement.

Le gouvernement a lancé en 2021 un premier plan d'action quinquennal afin de répondre à 56 de ces recommandations. Le nouveau plan d'action 2026-2029 porte maintenant à 58 le nombre de recommandations de la Commission ayant fait l'objet d'une intervention gouvernementale.

Rappelons que les actions entreprises dans le cadre du plan d'action 2021-2026 ont eu plusieurs retombées au cours des cinq années de sa mise en œuvre, notamment : plus de 22 M$ attribués en soutien financier à des organismes communautaires reconnus pour leur expertise et leurs interventions auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle et de leurs proches; la création d'une table nationale et de neuf tables régionales de concertation en matière d'exploitation sexuelle; la mise sur pied d'une équipe spécialisée en accompagnement des personnes victimes d'exploitation sexuelle au sein du Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels; entre le 1 er octobre 2021 et le 31 janvier 2026, 892 arrestations effectuées par l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et l'Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile; entre le 1 er octobre 2021 et le 31 janvier 2026, formation de plus de 17 500 personnes (policières et policiers, intervenantes et intervenants) à l'approche d'intervention adaptée pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle et leurs proches.



Liens connexes :

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]