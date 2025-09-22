Trois fonds de titres à revenu fixe prisés proposent cette nouvelle série, qui offre souplesse et choix aux conseillers et aux investisseurs prônant la sécurité financière durable.

TORONTO, le 22 sept. 2025 Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a lancé sa première série Fonds négociés en bourse (« série FNB ») pour trois de ses solutions de titres à revenu fixe à gestion active les plus prisées. Elle pénètre ainsi le marché des FNB en pleine expansion, qui représente maintenant un actif de 612,6 G$ au Canada1. Cette nouvelle série offre aux conseillers et aux investisseurs la souplesse des structures de FNB et une autre façon d'accéder à la vaste expertise en gestion de portefeuille de nos sous-conseillers - MFS Investment Management, Gestion SLC et Crescent Capital Group. Chaque fonds a réalisé l'introduction en bourse des parts de la série FNB, et ces parts seront négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») à l'ouverture du marché aujourd'hui. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les trois fonds offrant la série FNB.

Fonds Symbole (TSX) Frais de gestion Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série FNB SLCA 0,43 % Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, série FNB SLGC 0,43 % Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série FNB SLSC 0,70 %

Le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (TSX : SLCA) vise à procurer un revenu tout en préservant le capital, surtout en investissant directement dans des titres de créance ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.

Le Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life (TSX : SLGC) cherche à procurer un rendement global en investissant dans des titres de créance de première qualité et de qualité inférieure d'émetteurs de partout dans le monde.

Le Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (TSX : SLSC) vise à procurer un revenu et à préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance à rendement élevé de qualité inférieure.

Placements mondiaux Sun Life s'engage à fournir aux investisseurs individuels un accès à des titres de créance d'émission privée de qualité institutionnelle et à du crédit syndiqué de manière restrictive par l'intermédiaire de ses fonds. Les conseillers peuvent maintenant tirer parti de la vaste expertise en titres à revenu fixe de sous-conseillers clés des marchés publics et privés selon la structure de placement de leur choix. Les besoins complexes en gestion de patrimoine des Canadiens continuent d'évoluer, et il en va de même pour les besoins variés des conseillers qui orientent les Clients vers des solutions de placement appropriées. Cette nouvelle offre est conçue pour aider les Canadiens à façonner leur avenir financier. Elle leur offre un vaste choix et la souplesse nécessaire pour bâtir des portefeuilles de revenu sur mesure en vue d'atteindre une sécurité financière durable. La retraite constitue une priorité pour de nombreux Canadiens, et cette innovation vise à les aider à aborder avec confiance leurs options de planification financière.

« Le lancement de notre série FNB marque le début d'un nouveau chapitre dans l'offre de solutions novatrices et flexibles aux Canadiens, affirme Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. Placements mondiaux Sun Life célèbre 15 ans de croissance, et ce jalon reflète notre engagement continu à aider les conseillers et les Clients à bâtir des solutions globales de gestion de patrimoine. Nous aidons les Canadiens à envisager leur sécurité financière à long terme avec assurance. C'est pourquoi nous sommes réputés comme un véritable partenaire de confiance dans le secteur. »

Il y a quinze ans, Placements mondiaux Sun Life a été fondée à titre d'émetteur de produits et de fournisseur de solutions pour allier la solidité de la Sun Life à des capacités de premier ordre en solutions multiactifs. Depuis sa création, la société a célébré de nombreuses étapes clés. Elle est notamment devenue l'un des principaux gestionnaires d'actif pour les régimes à cotisations déterminées et s'est entourée de sous-conseillers comme la MFS Investment Management et Gestion SLC pour offrir des catégories d'actifs publics et alternatifs aux Canadiens.

Placements mondiaux Sun Life joue un rôle clé dans l'engagement global de la Sun Life à aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable. S'appuyant sur l'actif géré de 1,5 T$ à l'échelle mondiale et sur l'héritage de 160 ans de la Sun Life, Placements mondiaux Sun Life demeure l'un des gestionnaires de portefeuilles individuels et institutionnels affichant la plus forte croissance au pays. La gamme diversifiée de solutions de Placements mondiaux Sun Life comprend des fonds communs de placements, des fonds distincts, des rentes à provision cumulative, des CPG, des rentes à constitution immédiate, et maintenant, une série FNB. Faisant partie d'une plateforme de placements mondiale soutenue par une équipe des solutions multiactifs et par des sous-conseillers de premier ordre à l'échelle mondiale, cette nouvelle offre changera la façon dont les investisseurs et les conseillers envisagent et atteignent leurs objectifs financiers.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus du fonds. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2024, Placements mondiaux Sun Life gérait un actif de 40,95 G$ pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

