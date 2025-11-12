Un partenariat de 600 000 $ pour la Clinique de prévention et de rémission du diabète Sun Life

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale du diabète qui se tiendra le 14 novembre prochain, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) et la Sun Life sont fières de renouveler leur partenariat pour la Clinique de prévention et de rémission du diabète Sun Life. Ce nouveau don de 600 000 $ sur trois ans porte ainsi les investissements de la Sun Life à plus de 1,5 million de dollars depuis la création de la Clinique en 2019.

La Sun Life renouvelle son engagement auprès de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour le soutien au diabète.

La Clinique de prévention et de rémission du diabète Sun Life propose une solution unique au pays. Située au Centre ÉPIC de l'ICM, elle a déjà accueilli plus de 1 500 patients et réalisé près de 19 000 suivis personnalisés. Son objectif est clair : agir tôt pour transformer durablement les habitudes de vie, dans l'espoir de renverser la progression du diabète de type 2.

Un chemin vers la rémission

Les résultats obtenus sont éloquents : 40 % des patients atteints de prédiabète parviennent à une rémission complète ; et 20 % des patients récemment diagnostiqués avec un diabète de type 2 retrouvent une glycémie normale sans médication après 6 mois1.

« Ce que nous proposons ici, c'est bien plus qu'un accompagnement médical. C'est un changement de trajectoire. Chaque patient retrouve un pouvoir d'action sur sa santé, et souvent, un espoir qu'il pensait avoir perdu », affirme le Dr Philippe L.-L'Allier, directeur de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire à l'ICM.

« Depuis plus de 6 ans, la Clinique de prévention et de rémission du diabète Sun Life change la vie de milliers de patients et de leur famille. Le diabète affecte non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et financière, ainsi que les projets de vie. La Clinique offre un soutien essentiel à tous ceux qui font face à ce diagnostic », mentionne Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

Les maladies chroniques, dont le diabète, touchent près de la moitié de la population canadienne2. En 2013, leurs coûts étaient estimés à 8,1 milliards $ au Canada, et ce chiffre pourrait grimper à 13 milliards $ d'ici 2030 sans intervention structurante3.

Le diabète est souvent au cœur d'un enchevêtrement de maladies chroniques : il coexiste fréquemment avec l'hypertension, les troubles cardiovasculaires ou la détresse psychologique. Cette complexité rend sa gestion particulièrement lourde -- tant pour les individus que pour le système de santé. En misant sur la prévention précoce et la réversibilité de la maladie, la Clinique propose un modèle proactif, efficace et accessible.

Grâce au renouvellement du partenariat avec la Sun Life, la Clinique pourra poursuivre sa mission, bonifier ses services et accompagner encore plus de patients vers un véritable retour à la santé.

« Je ne croyais pas que c'était possible, mais ma glycémie est redevenue normale. Je prends beaucoup moins de médicaments, je me sens plus forte, plus libre. On ne m'a pas seulement aidée à mieux vivre avec le diabète, on m'a aidée à m'en sortir », confie France Wagner, participante au programme.

À l'échelle mondiale, la Sun Life élimine les obstacles à la prévention et aux soins en soutenant des organismes qui offrent des programmes aidant à prévenir le diabète de type 2. Depuis 2012, elle a fait don de plus de 60 millions de dollars à cette cause. En 2024, la Sun Life a lancé une assurance-vie novatrice conçue spécifiquement pour les personnes diabétiques, offrant un meilleur taux d'approbation et des primes abordables. Pour plus d'informations sur les ressources de la Sun Life liées au diabète, visitez www.sunlife.ca/fr/health/diabetes.

Pour en savoir plus sur la Clinique de prévention et de rémission du diabète Sun Life et pour visionner plus de vidéos : www.fondationicm.org/fr/clinique-prevention-diabete

_________________________________________ 1 Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, 2025 2 Statistique Canada, La santé de la population canadienne, 5 mars 2025 3 Conference Board of Canada, Améliorer les habitudes de vie : des retombées importantes pour la santé et l'économie du Québec, 24 novembre 2014

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 430 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. fondationicm.org

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, dont au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif géré total de la Sun Life s'élevait à 1,62 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

