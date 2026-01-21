Les demandes de règlement de frais de médicaments associés aux maladies chroniques augmentent de deux à trois fois plus rapidement chez la génération Z

Les demandes de règlement liées aux antidépresseurs ont augmenté deux fois plus vite chez la génération Z que chez l'ensemble des participants et participantes sur une période de trois ans

Les problèmes de santé mentale représentent plus de 60 % des demandes de règlement invalidité de longue durée des femmes de la génération Z

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Sun Life, la génération Z fait face à des défis de santé mentale plus importants et à un taux de maladies chroniques croissant par rapport aux autres groupes d'âge. Les enjeux de santé de cette génération, qui dominera la main-d'œuvre canadienne d'ici 2030, se répercutent sur tous les milieux de travail et toutes les collectivités. Le rapport de la Sun Life sur la génération Z (née entre 1997 et 2012) s'appuie sur des données couvrant plus de 20 000 employeurs et plus de 3 millions de participants et participantes. Il fournit de l'information essentielle pour le bien-être des Canadiens et Canadiennes de demain.

Principales conclusions du rapport :

Plus de 50 % des demandes de règlement invalidité de longue durée de la génération Z sont liées à des troubles mentaux, par rapport à 40 % pour l'ensemble des participants et participantes.

Les demandes de règlement de frais de médicaments liés aux antidépresseurs ont augmenté deux fois plus rapidement chez la génération Z de 2021 à 2024 que chez l'ensemble des participants et participantes.

La prise d'antidépresseurs chez les hommes de la génération Z a augmenté de plus de 50 % entre 2021 et 2024. Cette augmentation a progressé plus rapidement que chez l'ensemble des participants et participantes, dépassant aussi celle observée chez les femmes de la génération Z.

Tout spécifiquement chez les femmes de la génération Z, les problèmes de santé mentale représentent plus de 60 % des demandes de règlement invalidité de longue durée. De plus, ces femmes utilisent les soins de santé mentale deux fois plus que les hommes.

Malgré cela, les hommes de la génération Z cherchant à obtenir de l'aide sont plus nombreux que jamais. La croissance des demandes de règlement liées aux services de psychologue des hommes de la génération Z a dépassé celle des femmes. Elle a aussi été presque deux fois plus rapide que celle de l'ensemble des participants et participantes.

La croissance des demandes de règlement de frais de médicaments pour traiter l'asthme/la maladie pulmonaire obstructive chronique, le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie est deux à trois fois plus élevée chez les participants et participantes de la génération Z que dans les autres tranches d'âge.

« Il est essentiel d'appuyer la génération Z pour bâtir des entreprises résilientes et un avenir solide pour les Canadiens et Canadiennes, affirme Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Sun Life Santé. Cette génération est composée de gens qui sont devenus ou deviennent des adultes dans un monde façonné par l'incertitude économique, l'écoanxiété et la surcharge numérique. Il est évident qu'ils ont besoin de plus qu'un simple chèque de paie. »

Hausse des maladies chroniques

Des facteurs comme l'augmentation du taux d'obésité, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation nuisent à la santé physique des jeunes au pays. Bien que l'incidence des maladies chroniques chez la génération Z soit encore bien inférieure à celle des cohortes plus âgées, les données de la Sun Life soulignent que la prévalence des maladies chroniques chez les jeunes est en hausse. Elles suggèrent aussi que d'ici à ce que les gens de la génération Z atteignent l'âge mûr, l'incidence de ces maladies pourrait être considérablement plus élevée que celle observée aujourd'hui chez les 40 à 59 ans. Le taux de croissance des demandes de règlement de frais de médicaments pour des maladies chroniques révèle une tendance préoccupante :

Les demandes de règlement de frais de médicaments contre le diabète ont augmenté de 2 à 4 fois plus rapidement chez les personnes de moins de 30 ans comparativement aux personnes de 30 à 60 ans.

Les demandes de règlement de frais de médicaments liés au diabète des femmes de la génération Z augmentent 40 % plus vite que celles des hommes.

Appuyer et renforcer la résilience

Soutenir les employés et employées de la génération Z dans la gestion de leurs problèmes de santé mentale et physique s'inscrit dans la raison d'être de la Sun Life, qui est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à atteindre un mode de vie sain. Pour favoriser la résilience en milieu de travail, où nous passons une grande partie de notre temps, il est essentiel d'aider les gens à comprendre le soutien qui leur est offert par l'entremise de leur régime collectif. Avec des options comme les Soins virtuels Lumino Santé ou le compte Soins de santé et le compte de dépenses personnel des régimes à la carte, la Sun Life propose des solutions ciblées en santé conçues pour répondre aux besoins de la génération Z tout au long de son parcours santé.

« Les Canadiens et Canadiennes méritent des solutions en santé qui correspondent à leur réalité, ajoute Marie-Chantal Côté. Nous leur proposons des outils pratiques pour les soutenir à chaque étape de leur vie parce qu'il n'y a rien de plus important que de protéger sa santé. »

Pour en savoir plus sur les tendances émergentes en santé de la génération Z et sur leur incidence sur les milieux de travail canadiens, consultez le rapport complet ici.

