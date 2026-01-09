TORONTO, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé aujourd'hui des réductions de frais de gestion pour ses deux fonds d'actions internationales et mondiales à faible volatilité et des changements apportés aux noms de ces mêmes mandats afin de mieux traduire leur approche de placement.

Réduction des frais de gestion

Le 1er février 2026, les frais de gestion (FG) des deux fonds seront réduits de 0,25 %.

Changements apportés aux noms de certains fonds

À compter du 12 janvier 2026 :

Le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life sera renommé Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL.

Le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life sera renommé Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL.

Nom du fonds Séries A/T5/T8 Séries F/F5 Série O FG actuels Nouveaux FG FG actuels Nouveaux FG FG actuels Nouveaux FG Fonds mondial à faible

volatilité Recherche

mixte MFS PMSL 1,75 % 1,50 % 0,75 % 0,50 % 0,75 % 0,50 % Fonds international à

faible volatilité

Recherche mixte MFS

PMSL 1,75 % 1,50 % 0,75 % 0,50 % 0,75 % 0,50 %

Approche de placement

Ces changements mettent en évidence l'approche exclusive de recherche mixte employée par la MFS Investment Management (MFS), qui agit comme sous-conseiller de Placements mondiaux Sun Life. La stratégie de recherche mixte combine des méthodologies de recherche fondamentale et quantitative pour bâtir des portefeuilles d'actions à faible volatilité bien diversifiés et différenciés qui visent à obtenir un bon rendement dans tous les environnements de marché.

Les objectifs et les stratégies de placement des fonds ne changent pas.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à des gestionnaires d'actifs de classe mondiale à l'échelle du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

