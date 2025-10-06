L'entreprise regroupe toutes ses activités de gestion d'actifs dans un pilier.

TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La Sun Life a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Murphy au poste de président, Gestion d'actifs Sun Life afin d'accélérer la croissance de ses activités mondiales de gestion d'actifs.

« La Sun Life est un gestionnaire d'actifs de premier plan à l'échelle mondiale, et grâce à cette nomination et à la nouvelle structure, toutes les activités de gestion d'actifs de la Sun Life seront réunies dans un seul pilier. Gestion d'actifs Sun Life développera aussi de nouvelles capacités pour favoriser la synergie entre nos activités de gestion d'actifs et d'assurance », explique Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life.

En plus de la MFS, fournisseur mondial de solutions d'actions et de titres à revenu fixe, et de Gestion SLC, fournisseur mondial d'actifs alternatifs et à revenu fixe, Gestion d'actifs Sun Life comprendra la participation de la Sun Life dans Aditya Birla Sun Life Asset Management, une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs en Inde, ainsi que les activités de transfert des risques liés aux régimes de retraite de la Sun Life qui font actuellement partie de la Sun Life Canada. Ensemble, ces activités ont généré des bénéfices de plus de 1,4 milliard de dollars canadiens pour la Sun Life en 2024.

« Avec un actif géré de 1,54 billion de dollars canadiens, la Sun Life est une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs et d'assurance du monde, ajoute M. Strain. La nomination de Tom au poste de président et l'ajout d'activités à notre pilier de gestion d'actifs marquent une étape importante pour la Sun Life. Cela donnera à nos sociétés de gestion d'actifs de premier plan la possibilité de collaborer et de cocréer, et nous permettra de saisir de nouvelles occasions de faire croître nos activités d'assurance et de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. Nous pourrons ainsi mieux servir nos Clients et Clientes. »

À compter du 1er janvier 2026, les résultats financiers de la Sun Life pour la gestion d'actifs refléteront la nouvelle structure. Ce changement mettra davantage en lumière les capacités et les objectifs de croissance de l'ensemble de l'entreprise sur le plan de la gestion d'actifs.

Gestion d'actifs Sun Life multipliera les occasions de croissance à l'échelle de la Sun Life, mais les sociétés de gestion d'actifs de l'entreprise continueront toutes d'exercer leurs activités sous leur nom commercial actuel. Il n'y aura pas d'incidence sur leur structure de gouvernance, leurs équipes de direction ou leur philosophie de placement.

« L'étendue de nos capacités mondiales de gestion d'actifs est réellement impressionnante, affirme M. Murphy. La Sun Life offre une vaste gamme de catégories d'actifs publics et privés qui comprend actions, titres à revenu fixe, immobilier, infrastructures et crédit privé. Nous comptons saisir d'autres occasions de faire croître nos activités de gestion d'actifs, d'assurance et de gestion de patrimoine en accélérant la distribution de nos solutions de gestion d'actifs via nos canaux de gestion de patrimoine exclusifs, en établissant de nouveaux partenariats stratégiques, en tirant parti de notre bilan global et en cherchant de nouvelles sources de capitaux permanents qui favoriseront notre expansion et la croissance de nos revenus, et fourniront un accès à des capitaux de lancement. »

M. Murphy cumule plus de 25 années d'expérience en gestion d'actifs à l'échelle mondiale. Il s'est joint à Gestion SLC en 2018, où il a été président de Titres à revenu fixe SLC avant de devenir premier directeur de la gestion des risques à la Sun Life en 2022. Avant d'arriver à Gestion SLC, il a travaillé 20 ans auprès de Mercer, où il a mis sur pied et dirigé les activités de gestion de placements en Europe. Il a aussi supervisé les activités nord-américaines de gestion de placements et de gestion de programmes de retraite et d'avantages sociaux de Mercer. Pour assurer une transition en douceur, M. Murphy gardera ses fonctions de premier directeur de la gestion des risques à la Sun Life jusqu'à ce qu'une personne soit nommée pour le remplacer.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif géré total de la Sun Life s'élevait à 1,54 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de la MFS

En 1924, la MFS lançait le premier fonds commun de placement aux États-Unis pour permettre aux investisseurs ordinaires d'accéder aux marchés. Plus de 100 ans plus tard, l'entreprise est une société de gestion de placements qui offre des solutions complètes à des conseillers financiers, à des intermédiaires et à des clients institutionnels du monde entier. Testée et peaufinée dans diverses conjonctures de marché, l'approche de gestion active de la MFS combine expertise collective, discipline à long terme et gestion des risques réfléchie pour créer de la valeur de manière responsable pour les clients. Fortes d'une culture qui privilégie les valeurs communes et la collaboration, les équipes de la MFS sont composées de personnes ayant divers points de vue. Elles débattent activement de leurs idées et évaluent les risques importants pour déceler les meilleures occasions de placement sur les marchés publics. Au 30 août 2025, la MFS gérait des actifs totalisant 644,1 milliards de dollars américains pour des particuliers et des investisseurs institutionnels partout dans le monde. Visitez mfs.com pour en savoir plus.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. ainsi que de la société Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et de la société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement de Gestion SLC dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2025, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 408 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains) et AAM administrait un actif supplémentaire d'environ 13 milliards de dollars canadiens (9 milliards de dollars américains).

Pour plus de renseignements, visitez gestionslc.ca.

À propos d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Adithya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) a été constituée en société en 1994. Aditya Birla Capital Limited et Sun Life (India) AMC Investments Inc. sont les fondatrices et les actionnaires majoritaires de la société.

ABSLAMC est le principal gestionnaire d'actifs d'Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, une fiducie enregistrée en vertu de l'Indian Trusts Act de 1882. ABSLAMC gère aussi des portefeuilles, des placements immobiliers et des fonds de placements alternatifs. ABSLAMC est une des principales sociétés de gestion d'actifs en Inde. Elle fournit des services pour environ 10,6 millions de portefeuilles d'investisseurs et est présente partout en Inde, dans plus de 300 bureaux. Au 30 juin 2025, son actif géré s'élevait à 4 433 milliards de roupies indiennes pour sa gamme de fonds de placement (à l'exclusion des fonds de fonds indiens), ses services de gestion de portefeuille, ses fonds de placements alternatifs, ses produits et services de placement à l'étranger ainsi que l'immobilier.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent (i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, à nos initiatives de croissance et à d'autres objectifs d'affaires; (ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et (iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont à jour à la date de la publication du communiqué. Ils font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 sous la rubrique « Facteurs de risque », dans le rapport de gestion intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le 30 juin 2025 sous la rubrique « Gestion du risque », ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

