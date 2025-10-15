Cette reconnaissance est une étape importante de l'engagement de la Sun Life à l'égard de la réconciliation et souligne le rôle essentiel des organisations dans la promotion des relations avec les Autochtones

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) est fière d'annoncer qu'elle a reçu la certification Bronze dans le cadre du programme Attestation de partenariat en relations avec les Autochtones (APRA) du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA).

Le programme APRA évalue la performance des entreprises en matière de relations avec les Autochtones. Cette évaluation exhaustive se fonde sur quatre piliers : les actions de leadership, les emplois, le développement des affaires et les relations communautaires. L'obtention de la certification Bronze reflète les progrès de la Sun Life à l'égard de la réconciliation et son engagement à s'améliorer sans cesse dans ces importants domaines.

« C'est un honneur pour la Sun Life de recevoir cette reconnaissance et nous nous engageons à poursuivre la réconciliation. C'est essentiel pour le bien-être, la prospérité et la résilience des communautés autochtones, a déclaré Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. Cette certification Bronze du CCEA est un grand pas qui reflète l'importance que nous accordons aux relations avec les Autochtones et à la réconciliation économique. C'est toutefois aussi un rappel de tout le travail qu'il reste à accomplir. »

Au Canada, plusieurs initiatives déterminantes ont découlé de la participation de la Sun Life au programme APRA au fil des ans, notamment :

L'adoption du principe « Rien sur vous, sans vous », une façon collaborative et respectueuse de travailler en responsabilité relationnelle avec les partenaires, le personnel et la clientèle autochtones

La création d'un comité directeur sur les relations avec les Autochtones responsable de la gouvernance et de la supervision des engagements de la Sun Life à l'égard des communautés autochtones

Le lancement de la formation de sensibilisation à la culture autochtone « 4 saisons de réconciliation » auprès de plus de 12 000 membres du personnel au Canada - à ce jour, plus de 97 % du personnel a suivi la formation

La création de la Bourse d'études Dean Connor Sun Life pour l'inclusion à l'intention des étudiants noirs et autochtones, un programme qui accorde chaque année une bourse de 5 000 $ et un stage à 20 candidats et candidates de talent au Canada

La conclusion d'un partenariat avec l'entreprise autochtone TWCC Contact Centre Services Limited (TCCS) pour fournir un service national de centre d'appels et d'autres solutions de service à la clientèle dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires - grâce à ce partenariat pluriannuel, plus de 125 emplois ont été créés à Winnipeg, au Manitoba

À l'avenir, la Sun Life s'engage à approfondir ses relations avec les partenaires autochtones et à viser les niveaux plus élevés de la certification du programme APRA. Elle continuera de travailler en responsabilité relationnelle avec les Autochtones pour veiller à ce que ses efforts de réconciliation soient significatifs, percutants et pertinents pour les partenaires et les communautés autochtones du Canada.

Apprenez-en plus sur les engagements de la Sun Life à l'égard des communautés autochtones.

