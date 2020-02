Pieux Vistech commercialisera ses produits aux États-Unis

SHERBROOKE, QC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Spécialisée dans la fabrication, la distribution et l'installation de pieux vissés en acier galvanisé destinés aux marchés résidentiel ainsi que commercial léger, Pieux Vistech est une entreprise innovante de Sherbrooke. Fondée en 1995, la PME fabrique et distribue ses produits à un réseau de plus de 100 franchisés et distributeurs partout au Canada. L'entreprise offre une solution de fondation en acier galvanisé ne nécessitant aucune excavation ni l'utilisation de machinerie lourde, ce qui lui confère une faible empreinte environnementale. Pieux Vistech est maintenant sur le point d'entamer une nouvelle phase de son développement : un projet d'exportation de son modèle d'affaires et de ses produits vers les États-Unis.

Un marché à conquérir

L'entreprise de plus d'une trentaine d'employés, dirigée par un ingénieur de formation et maître en sciences appliquées, connaît une croissance qui ne s'est pas démentie depuis 25 ans. Après la réalisation, en 2018, d'une étude ayant permis de confirmer le potentiel d'affaires du marché américain, l'entreprise crée une filiale destinée aux exportations. En 2019, un projet d'expansion, d'automatisation et de numérisation a été mis en place grâce au soutien d'Investissement Québec. Ce financement, jouxté à un projet de certification par l'International Code Council (ICC), ouvre la voie à la PME sherbrookoise pour le développement de ses ventes auprès des consommateurs états-uniens.

Souhaitant poursuivre sa croissance en exportant ses produits de qualité aux États-Unis, l'entreprise doit, pour y parvenir, obtenir la certification ICC-ES et mettre en œuvre un plan de commercialisation américain.

Pour ce faire, Pieux Vistech pourra compter sur une contribution remboursable de 315 000 dollars de DEC. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Le soutien du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise de compléter le processus de certification de ses pieux et d'en faire la commercialisation aux États-Unis grâce à une stratégie visant le marché américain. Le projet mènera à la création de deux emplois au sein de la PME.

Citations

« Le projet de commercialisation et d'exportation de Pieux Vistech s'intègre aux priorités du gouvernement quant à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Je me réjouis de ce soutien financier de DEC, qui mise sur la volonté de croissance d'une PME de Sherbrooke qui se démarque en allant à la conquête de nouveaux marchés. D'autant plus que le projet permettra de créer deux emplois dans la région et appuiera un nouvel exportateur, contribuant à la renommée du Canada en matière de produits spécialisés de qualité! »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Aider les entreprises à croître et à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Pieux Vistech, dont le succès fait rayonner l'ensemble de la région sherbrookoise et l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes; nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles demeurent compétitives. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Au nom de toute l'équipe, j'aimerais remercier Développement économique Canada pour son soutien qui permettra à Pieux Vistech de poursuivre sa croissance vers les États-Unis et ainsi faire rayonner l'expertise sherbrookoise dans de nouveaux marchés. »

Jean Routhier, président-directeur général, Pieux Vistech

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

